Elon Musk ataca a Netflix en X y alienta a dejar la plataforma

Elon Musk encontró un nuevo objetivo en su lucha feroz contra el progresismo, también llamada por la ultraderecha como cultura woke. Esta vez, el empresario apuntó contra Netflix, y en particular contra la serie Dead End: Paranormal Park, cuyo creador, Hamish Steele, fue acusado de hacer comentarios supuestamente irrespetuosos sobre el Charlie Kirk, activista ultraconservador y cercano a Trump asesinado el 10 de septiembre.

En la serie de Hamish Steele dos adolescentes rabajan en un parque temático embrujado, y su protagonista, Barney, es transgénero. Dead End: Paranormal Park, se estrenó en 2022 y duró dos temporadas, y al año siguiente, Netflix le puso fin.“¡Cancelen Netflix!”, escribió Musk en una publicación en su red social X, citando una publicación de TikTok. La misma incluía capturas de pantalla de un informe de Netflix que celebraba haber aumentado el número de directores y actores protagonistas no blancos en sus producciones. También reposteaba en X, gráficos que señalaban que muchos o la mayoría de los empleados de Netflix habían hecho algún tipo de donación a la campaña presidencial del Partido Demócrata.

Voces de la derecha y ultraderecha norteamericana que apoyan el boicot que proomueve Elon Musk, citaron fragmentos de la serie mencionada y de otras producciones en las que hay personajes LGBTQ+, como fundamento de la acusación a Netflix de promoción de una agenda “woke” o “transgénero” entre las infancias.

Violento. En su red social, Elon Musk tiene unos doscientos veintisiete millones de seguidores, y allí posteó unas treinta publicaciones diferentes donde, además, criticó con ese odio que lo carateriza, la supuesta promoción de una “agenda transgénero” por parte de Netflix, citando supuesto “contenido sexualizado para niños” en programas como CoComelon, Strawberry Shortcake, y The Baby-Sitters Club. Un primer efecto de este ciberataque fue que, según informa la agencias de noticias AFP, en Wall Street, las acciones de Netflix cayeron un dos por ciento el miércoles, y otro dos por ciento al día siguiente.

Por su parte, Hamish Steele escribió en Bluesky –la copetencia incipiente de X–que sus comentarios en Instagram están inundados de respuestas “que dicen ‘Yo soy Charlie Kirk’ y que celebré su muerte (cosa que nunca hice). “Solo diré que hoy –2 de octubre– los comentarios son mucho peores y, por el momento, voy a quedarme en silencio”.

Al cierre de esta edición, no hubo comunicado de Netflix sobre los ataques de Musk. Consultado por PERFIL, la sede local de Netflix tampoco tiene declaración oficial alguna.