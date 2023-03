Alberto de Mónaco cumplió 65 años con un plan ideado por Jacques y Gabriella

Cada 14 de marzo, Mónaco se viste de fiesta para recibir el cumpleaños de Alberto II. Al iniciar esta nueva vuelta al sol, el príncipe hizo un balance de su edad, restándole importancia al hecho de cumplir 65. "Solo es realmente importante porque veo amigos que tienen la misma edad jubilándose ahora. No puedo hacer eso", explicó con sentido del humor el soberano monegasco.

Alberto II reconoció que es una edad relevante, pero para él "solo es otro cumpleaños, no un hito". El príncipe afirmó que los 60 fueron importantes, los 70 lo serán y "llegaré a los 80, a los 90 y más allá" y explicó divertido que "los 60 eran los nuevos 40 y los ¡65 son los nuevos 45!".

Las sorpresas para el homenajeado comenzaron desde temprano a la mañana, ya que a las 11.55 la orquesta de Carabinieri interpretó el feliz cumpleaños para él, que salió al balcón del Palacio Principesco para escuchar la canción, agradecer a los militares y saludar a ciudadanos y turistas que quisieron demostrar su cariño por el monarca. Junto a él estaban los mellizos de 9 años, Jacques y Gabriella, quienes fueron cómplices de su madre, Charlene, en la preparación del festejo inolvidable que hasta el propio príncipe halagó orgulloso.

El príncipe Alberto explicaba horas antes del cumpleaños que iba a brindar con un almuerzo familiar muy discreto al que seguiría una tarde cultural organizada por sus hijos. "Cuando los niños regresen de la escuela, me van a secuestrar. Me han dicho que esté disponible para ser secuestrado a las 5:30", contó a la revista People.

Jacques y Gabriella habían organizado una salida al teatro con su padre, pero no quisieron decirle en qué consistiría la sorpresa y solo le avisaron de que tenía que estar disponible para irse con ellos. Eso sí, no quiere nada de regalos. "La gente cree que nuestro palacio es grande, pero no nos queda sitio para seguir almacenando cosas. Ya no sé dónde poner las cosas", dijo.

Por la tarde, Alberto y Charlene, junto a sus hijos, acudieron al Teatro de las Musas para ver la obra "La bruja en el armario de la escoba", una función creada especialmente para este acontecimiento. La obra fue dirigida e interpretada por Anthéa Sogno y su grupo de actores, con los que se sacaron fotos al finalizar la representación.

Desde Estados Unidos, la hija mayor de Alberto II y Tamara Rotolo, Jazmin Grace, le deseó un feliz cumpleaños con un video recopilatorio que incluyó imágenes de Alberto II de bebé, otras con sus padres Rainiero III y Grace Kelly, instantáneas de los dos juntos en actos y una foto en la que aparecen los cuatro hijos del soberano monegasco.

El único hijo varón de Rainiero tuvo tiempo para vivir varios romances. En 1993, mantuvo una relación pasajera con la modelo alemana Claudia Schiffer y también se lo relacionó con Naomí Campbell. Tuvo otro breve romance con Diana Ross (13 años mayor que él), con Tatum O’Neal y con Angie Everheart. En la lista de relaciones sospechadas pero no confirmadas se suman Lisa Marie Presley, Kylie Minogue y Mónica Bellucci. “Créanme, me casaré... Pero cuando encuentre a la persona adecuada”, respondía Alberto cuando lo cuestionaban por su soltería crónica.

En 1992, estalló el escándalo cuando Tamara Rotolo, hizo una demanda de paternidad en contra del príncipe. Aseguró que luego de pasar unas vacaciones en la Costa Azul y tener un “touch and go” con Alberto quedó embarazada y tuvo a su hija, a quien llamó Jazmin Grace. Una prueba ADN confirmó la paternidad. El príncipe recién conoció a su hija cuando cumplió 11 años y la reconoció como su hija a los 14 dándole sus apellidos.

La familia, su mayor logro

Alberto de Mónaco, jefe de la Casa Grimaldi desde 2005, aseguró que el mayor logro de estos años son su mujer y sus hijos. De la princesa Gabriella dijo que tiene mucha personalidad, un brillo travieso en los ojos y que a veces mete a su hermano en problemas. De Jacques, príncipe heredero, contó que "le planta cara a su melliza y cuando está cansado, dice que no, así que su fuerte personalidad no le aplasta". Con la situación sanitaria más relajada, los pequeños no estudian en el Palacio, y retomaron sus obligaciones escolares, situación que fomenta el desarrollo de su propio carácter y los llena de confianza.

Lo cierto es que, más allá de los festejos por su cumpleaños, el príncipe volvió a encontrar la estabilidad tras una etapa turbulenta, acechado por los rumores de separación. Después de tantos meses de invisibilidad mediática, dieron pie a que comenzaran a existir rumores de una posible ruptura entre el Jefe de Estado de Mónaco y su mujer, pero, a pesar de todo, lo cierto es que ambos consiguieron mantener una imagen unida ante el pueblo, haciendo frente a las adversidades que causaron las secuelas de la enfermedad de la princesa Charlene, desmintiendo así, por completo, cualquier tipo de especulación que señalara el fin de su matrimonio.