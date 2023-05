Alejandro Sanz apareció con un mensaje alarmante sobre su presente: “Estoy triste y cansado”

Alejandro Sanz, de 54 años, compartió en una publicación emotiva que estaba enfrentando uno de los momentos más difíciles de su vida personal. Sin embargo, en las últimas horas, el cantautor español regresó a las redes sociales para transmitir un mensaje de esperanza que tranquilizó a sus seguidores.

"Estos días he recibido muchos cariño por diferentes vías y las agradezco muchísimo todas. He tenido un brote fuerte este fin de semana y aunque aún no termina de llegar la luz, parece que se ha despertado una luciérnaga en mi pecho", escribió en Twitter.

Alejandro Sanz

En ese mismo hilo, Alejandro Sanz continuó: "No quiero suspender la gira porque creo que con la ayuda correcta y un poco de comprensión y apoyo en los shows, lo vamos a sacar adelante. Además creo que encerrarme no es buena idea. Gracias por el calorcito. Vamos a por el día de mañana. El sol está de camino".

El mensaje de Alejandro Sanz que despertó preocupación

Hace escasos días, el español despertó preocupación en su comunidad de fanáticos al asumir que no está en un buen momento. "No estoy bien. No sé si esto sirve de algo, pero quiero decirlo. Estoy triste y cansado. Por si alguien más cree que hay que ser siempre una brisa de mar o un fuego artificial en una noche de verano", dijo Alejandro Sanz en Twitter.

"Estoy trabajando para que se me pase. Llegaré a los escenarios y algo dentro me dirá que hacer. Pero a veces no quiero ni estar. Literalmente", confesó Sanz.

Alejandro Sanz. Fuente: CEDOC

Cerca del final, Alejandro Sanz se solidarizó con las personas que se encuentran pasando lo mismo que él: "Sólo por ser sincero. Por no entrar al ruido inútil. Sé que hay gente que se siente así. Si te sirve, yo me siento igual".

Narcís Rebollo, amigo íntimo de Alejandro Sanz: "Todos tenemos días en los que el trabajo te abruma"

Durante la presentación de Manuel Carrasco, Narcís Rebollo, presidente de Universal, aprovechó el evento para abordar la situación personal por la que está pasando su cercano amigo Alejandro Sanz. El cantante reveló en redes sociales sentirse "triste" y "cansado", llegando a manifestar que, en ocasiones, no tiene ganas de estar presente en absoluto. Estas palabras generaron preocupación en todo el mundo, lo que llevó a Sanz a expresar su gratitud por el apoyo recibido en los últimos días después de reconocer el difícil momento que atraviesa.

Por su parte, el esposo de Eugenia Martínez de Irujo expresó su admiración hacia el reconocido cantante español, destacando su excelente estado actual mientras se prepara para su próxima gira en España. Mencionó que Sanz se encuentra en un estado fenomenal y está trabajando arduamente para la gira.

Sin embargo, Narcís reconoció que el cantante experimentó momentos de bajón emocional. "Él es optimista por naturaleza y es un artista muy positivo, muy brillante, y como todas las personas que tenemos días pues que el trabajo te abruma, pero bien. Está bien".

En respuesta a los mensajes que el cantante compartió en las redes sociales y que generaron cierta preocupación entre sus seguidores, él afirma que no es necesario alarmarse y dice: "No hay motivo para sufrir".

Con estas declaraciones a Euroapress, el presidente de Universal brinda un mensaje de confianza y apoyo hacia Alejandro Sanz, resaltando su dedicación y resiliencia, y reafirmando la importancia de comprender y respaldar a los artistas en sus altibajos emocionales.