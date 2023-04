La primera dama de Francia, Brigitte Trogneux, nació en Amiens en 1953. Era una profesora de francés y literatura que conoció a Emmanuel Macron cuando era un estudiante en la ciudad de Amiens. A pesar de la diferencia de edad de 25 años, comenzaron una relación y finalmente se casaron en 2007. Cuando se convirtió en profesora de Emmanuel, en 1992, Brigitte era un pilar de la sociedad burguesa conservadora en el norte de Francia. Trabajaba en el colegio jesuita privado al que asistía Macron, La Providence. Ella tenía 39 años, él 15, e iba a la misma clase que su hija Laurence, hoy cardióloga.

Brigitte y Emmanuel Macron

Desde que Emmanuel Macron asumió la presidencia francesa en 2017, Brigitte desempeñó un papel importante como primera dama de Francia, apoyando y promoviendo la educación, la igualdad de género y la inclusión social.

Brigitte Macron: Icono y personalidad única

A pesar de estar en el ojo público, Brigitte siempre mantuvo su propia personalidad y estilo, convirtiéndose en un ícono de la moda por lo que es fotografiada en eventos internacionales por sus atuendos elegantes y su porte sofisticado. Siempre tuvo un lado rebelde. De adolescente le encantaba el 'rock' y salir a bailar vestida con minifalda y botas de cuero. Macron, por su parte, era conocido por ser un 'teenager' precoz y estudioso, que al parecer tenía en su abuela a su principal confidente.

Sus allegados declaran que Brigitte potencia la autoestima de Macron y que ella es su principal confidente y asesora. Es más, se dice también "que él aspiró a la carrera presidencial para ganar definitivamente la admiración de la mujer que amaba".

Brigitte, siempre presente

“Brigitte, siempre presente, más ahora incluso, y sin quien yo no sería yo”, dijo un emocionado Macron, que invitó a su mujer a subir al escenario para celebrar la victoria en la explanada del Museo del Louvre, la noche que se convirtió en el Presidente más joven de Francia.

En su propio libro, 'Revolution', publicado antes de su ascenso a la Presidencia, Emmanuel Macron rendía homenaje a la fortaleza de la que hizo gala su mujer cuando su anterior matrimonio se terminó: "Ella fue valiente. La que mantuvo la determinación, paciente y generosa. Tenía tres hijas y un marido. Por mi parte, yo solo era un colegial, nada más. Ella no me amaba por lo que yo tenía, por mi trabajo, por el confort o la seguridad que le podría ofrecer. Y lo dejó todo por mí". Macron nunca ha expresado remordimiento alguno por no tener hijos, y afirma que es parte de una familia feliz.

Un libro revela qué une a Emmanuel Macron con una mujer 25 años mayor que él

Cuando ellos se conocieron, Brigitte era una mujer casada con un banquero que tuvo que enfrentarse a la humillación de su familia, amigos y colegas mientras intentaba al mismo tiempo preservar la buena relación con sus tres hijas.

Brigitte y Laurence

Su marido desapareció de la escena en cuanto el 'affaire' se dio a conocer, mientras que ella perdió a todos sus amigos y personas con la que iba de vacaciones y frecuentaba en reuniones sociales.

La abuela Bibi

Antes de su matrimonio con Emmanuel Macron, Brigitte estuvo casada durante más de 32 años con el banquero André-Louis Auzière, con quien tuvo tres hijas: Sébastien, Laurence y Tiphaine. A pesar de que su matrimonio terminó en un controvertido divorcio en, Brigitte siempre mantuvo una excelente relación con sus hijas. Su ex esposo falleció en 2020.

Brigitte defensora apasionada de la educación inclusiva

Además, Brigitte es una abuela muy cariñosa y sus nietos la llaman "Abuela Bibi". Ella ha hablado públicamente sobre lo importante que es para ella su papel como abuela y cómo disfruta pasar tiempo con sus nietos.

En una entrevista, Brigitte reveló que uno de sus nietos, llamado Julien, tiene autismo y que ha trabajado duro para asegurarse de que él reciba el apoyo y la atención que necesita. Ella es una defensora apasionada de la educación inclusiva y la igualdad de oportunidades para todos los niños, incluidos aquellos con discapacidades.

SLL / JCCL