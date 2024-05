Marcello Mastroianni 'revive' en la piel de su hija Chiara, en el Festival de Cannes

Marcello Mastroianni “vuelve a Cannes” en la piel de Chiara Mastroianni, la hija que el actor italiano tuvo con Catherine Deneuve. En la selección oficial del Festival de Cannes, Marcello mio es de las películas que compite por la Palma de Oro.

Esta comedia de Christophe Honoré que él mismo describe como “una obra de ficción sin ningún compromiso con la autenticidad”, toma el hecho real de la particular filiación de Chiara –ser hija de dos de los personajes más que famosos de la cinematografía mundial– quien, durante un verano, se convence de que debería vivir la vida de su padre. Entonces, en Marcello Mio, ella se viste, habla y respira como Marcello Mastroianni, quien murió el 19 de diciembre de 1996. Y ella lo hace con tanta vehemencia y convencimiento que quienes la rodean comienza a llamarla “Marcello”.

Cannes 2024. Chiara Mastroianni y su madre Catherine Deneuve.

"Nada peor que alguien de 70 con cara de falsos 50", Catherine Deneuve.

“Marcello Mio intenta analizar lo que significa para una actriz como Chiara (Mastroianni) existir y no prohibirse existir, junto a un padre y una madre que son figuras legendarias del cine mundial”, explica el director Christophe Honoré en el sitio oficial del festival de Cannes. “Si no hubiera filmado tantas películas con Chiara, nunca me habría animado a proponerle esta loca idea de interpretar el papel de una actriz que decide convertirse en su padre, Marcello Mastroianni, vistiéndose y viviendo como él. Y hacerlo de la forma más espontánea del mundo”.

Álbum: dos momentos de Chiara Mastroianni con su padre Marcello Mastroianni.

¿Cómo los recuerdos que tenemos de las películas moldean la vida de las personas? Ese fue un interrogante que Christophe Honoré se planteó cuando pensó en el argumento de Marcello Mio. Más allá de rendir un homenaje al oficio del actor, “quería , particularmente, meterme en la relación entre las identidades y en la pérdida de éstas que quizá le sucedan a quienes se les pide interpretar personajes imaginarios”, explica Honoré.

Lisandro Alonso, el director argentino que dirigió a Chiara Mastroianni en Eureka'.

Además de Chiara Mastroianni, en Marcello Mío trabajan su madre Catherine Deneuve, su ex marido, el músico Benjamin Biolay, y actores que hacen –como los mencionados– de sí mismos. “Durante el rodaje, tuve la sensación de haber convocado a un grupo de actores muy unidos”, dice Christophe Honoré (…)Catherine Deneuve me obligó a deshacerme de todos los clichés y de toda la psicología respecto de la puesta en escena a la hora de dirigir a los actores. Me dijo que tenía que asegurarme de que el set fuera un lugar de absoluta confianza para que la cámara pudiera captar la ternura y la amistad que había entre ellos”.

Chiara Mastroianni en una escena de Marcello Mio.

“La primera vez que Catherine Deneuve leyó el guión –y ella es la mejor guardiana de su vida privada–, me dijo que le sorprendieron detalles que eran ciertos pero poco conocidos. ‘¿Cómo sabés eso?’ ‘¿Chiara te dijo eso?’, me pregunto”, relata el director. “Y nada más lejos de eso; yo lo sabía porque lo había soñado. Todas las preguntas que le hice a Chiara fueron pragmáticas, más allá de cualquier psicología: ¿Tenías un perro? ¿Cómo se llamaba? ¿Qué música escuchabas con tu mamá? ¿Donde se iban de vacaciones?…(...) La relación con los actores y los personajes que interpretan, o incluso con la edad, y las relaciones entre padres e hijos, puede ser bastante cruel”, describe Honoré. “Pero en Marcello Mio se mantuvo ese deseo de tener como disciplina el constante objetivo de la alegría de hacer cine y del lugar de unión que es ese”.

Álbum: Chiara con su madre y su padre (izq.); y con Federico Fellini y su padre Marcello Mastroianni.

Si bien todo el elenco de la película se interpreta a sí mismo, “Marcello Mio no es una película biográfica, sí reconstruí esta historia familiar desde el punto de vista romántico, a través de ecos y analogías, desdibujando la frontera entre lo romántico y la realidad”, dice Honoré. “Sí es una historia muy particular, ya que el tesoro familiar (de Chiara y su padres) y los recuerdos son una especie de bien común, un tesoro público para muchos, construido e imaginado por todas las películas que hemos visto con Catherine Deneuve, Marcello Mastroianni y Chiara Mastroianni”.