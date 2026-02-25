Christina Applegate habló sobre el avance de su esclerosis múltiple: “Paso gran parte del día en cama”

La actriz estadounidense Christina Applegate reveló que actualmente pasa gran parte del día en cama debido al dolor provocado por la esclerosis múltiple (EM), enfermedad que le fue diagnosticada en 2021. En una entrevista con la revista People, la intérprete de 54 años describió con franqueza el deterioro físico que enfrenta y cómo la condición modificó radicalmente su rutina cotidiana.

Keir Starmer, primer ministro británico, acusado de haber dejado libres a pedófilos con advertencias: "Tiene sangre en sus manos"

“Mi vida no está envuelta en un moño”, expresó, en declaraciones en las que evitó romantizar su situación. Según explicó, el dolor y la fatiga la mantienen en o sobre la cama durante buena parte del día, aunque hace un esfuerzo especial para acompañar a su hija Sadie, de 15 años, en actividades cotidianas como llevarla a la escuela.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

“Me digo: ‘Solo llévala sana y salva y vuelve a casa para poder volver a la cama’. Y eso es lo que hago”, sostuvo.

Qué dijo Christina Applegate sobre el dolor crónico y la fatiga que la mantienen en cama

Applegate anunció públicamente su diagnóstico de esclerosis múltiple en agosto de 2021. Desde entonces, ha compartido en distintas entrevistas y en su podcast MeSsy —que conduce junto a la actriz Jamie-Lynn Sigler, también diagnosticada con EM— detalles sobre los desafíos físicos y emocionales que enfrenta.

La actriz, que alcanzó la fama en la sitcom Married… with Children y fue ampliamente reconocida por su papel en la serie Dead to Me, fue construyendo en los últimos años un discurso cada vez más directo y despojado. “Estoy siendo tan honesta y cruda como puedo”, afirmó en la reciente entrevista.

El ex príncipe Andrés no es investigado por un delito sexual sino por uno de orden público

“You With the Sad Eyes”: el libro donde Christina Applegate cuenta su historia

La revelación sobre su estado de salud coincide con el próximo lanzamiento de sus memorias, You With the Sad Eyes, previsto para el 3 de marzo. En el libro, Applegate aborda no solo su enfermedad, sino también episodios de abuso en su infancia, su crecimiento como actriz infantil y experiencias vinculadas a la violencia doméstica.

Hija de la actriz Nancy Priddy, la intérprete relató haber atravesado una niñez marcada por la inestabilidad, el consumo problemático de drogas en su entorno y situaciones traumáticas. Según adelantó, el libro busca narrar “la historia de una niña con ojos tristes que terminó convirtiéndose en Christina Applegate”.

En publicaciones recientes en redes sociales, la actriz anticipó que la obra será un relato sin eufemismos: “No tengo espacio para la inautenticidad. Todo lo que digo es real”.

Destanee Aiava se retiró del tenis con una carta demoledora: "Racismo, misoginia, homofobia y hostilidad"

La vida de Christina Applegate después de la fama y el impacto de la enfermedad

A lo largo de su trayectoria, Applegate también enfrentó otros problemas de salud. En 2008 fue diagnosticada con cáncer de mama y se sometió a una doble mastectomía preventiva. Años después, volvió a atravesar un proceso médico complejo con el diagnóstico de esclerosis múltiple, enfermedad neurodegenerativa para la que actualmente no existe cura.

Su testimonio se suma al de otras figuras públicas que han decidido visibilizar enfermedades crónicas, aportando mayor conciencia social sobre patologías que, en muchos casos, permanecen invisibles.

LV/ EM