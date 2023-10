David Beckham dejó expuesto su enojo con Victoria: "Sé sincera"

El 4 de octubre, Netflix lanzó 'Beckham', una docuserie que narra los detalles detrás de la fama de David Beckham desde sus modestos orígenes como hijo de una familia obrera en las afueras de Londres hasta convertirse en un ícono mundial del deporte y la moda.

A lo largo de sus cuatro episodios, la serie explora la vida de la estrella del deporte, incluyendo cómo conoció a su esposa, Victoria, con quien se casó en 1999. Ella también juega un papel importante en la miniserie, ya que comparte muchas de las experiencias vividas por la pareja a lo largo de sus más de dos décadas de relación.

Sin embargo, en una de las entrevistas para la producción, David Beckham no estaba completamente de acuerdo con su esposa y repetidamente le decía: "Sé sincera".

"Venimos de familias que han trabajado mucho. Nuestros padres trabajan mucho, somos de clase obrera", explicaba la diseñadora mientras su esposo le decía desde fuera de cámara: "Sé sincera". Ella respondía: "Estoy siendo sincera".

David, asomando la cabeza por la puerta entreabierta, insistía: "Sé sincera". Victoria continuaba: "¿En qué coche te llevaba tu padre al colegio?". David Beckham le preguntaba: "¿En qué coche?". Victoria respondía: "No es una respuesta sencilla". David Beckham volvía a preguntar: "¿En qué coche te llevaba tu padre al colegio?". Finalmente, Victoria admitía: "En los años 80, mi papá tenía un Rolls-Royce". David respondía: "Gracias" y cerraba la puerta. Victoria se quedaba con una expresión sorprendida y sonreía.

La realidad es que mientras David Beckham proviene de una familia obrera y no estaba acostumbrado a lujos hasta que comenzó a ganar un salario considerable, Victoria Beckham proviene de una familia acomodada. En el primer episodio, la madre de David Beckham asegura: "No teníamos mucho". Por su parte, el padre de Victoria Beckham afirma: "Trabajaba los 7 días de la semana".

La ex Spice Girl convertida en una diseñadora británica Victoria Beckham aseguró que nunca fue tan "infeliz" como cuando vivió en España, en la época en que su marido David trabajó en el Real Madrid, y recordó los duros momentos que pasó entonces por los rumores sobre una supuesta infidelidad del futbolista, según explica en un documental de Netflix.

En el documental de Netflix titulado “Beckham”, que se estrenó esta semana, la pareja no entró en detalles sobre ese tumultuoso periodo de su relación, cuando en 2003 se mudaron a España por el trabajo del entonces jugador del Real Madrid.

"Fue el periodo más duro para los dos porque era como que el mundo estaba contra nosotros”, reconoce quien fuera una de las componentes del grupo británico de pop Spice Girls, según extractos que difunden hoy medios locales. La pareja vivió en España durante cinco años y allí tuvieron a su tercer hijo, Cruz.

“El tema fue que estábamos uno contra el otro, si soy completamente honesta”, apunta la afamada diseñadora de moda.

Frente a los rumores de infidelidad que rodearon a David en ese período, Victoria reveló: “Fue el período más difícil porque sentía que el mundo estaba en nuestra contra”. Además, aseguró que la afectó fuertemente y que lo vivió como “una pesadilla”. “Fui lo más infeliz que he sido en toda mi vida”, agregó.

David Beckham, ahora de 48 años y copropietario de la franquicia de la MLS, Inter Miami, fue expulsado del Real por patear la parte posterior de la pierna de Diego Simeone durante un partido de octavos de final de la Copa del Mundo contra Argentina.

Inglaterra perdió el partido tras una tanda de penales, y Beckham fue ampliamente culpado por la derrota en una reacción pública que lo vio repetidamente abucheado por los fanáticos rivales cuando jugaba para el United durante la temporada siguiente.

En el documental, Victoria Beckham dijo que el acoso continuo dejó a su marido "absolutamente clínicamente deprimido" mientras el joven de 23 años intentaba lidiar con las consecuencias mientras se convertía en padre por primera vez en marzo de 1999.

Beckham admitió que el acoso "me pasó factura que nunca supe". Dijo: "Ojalá hubiera una pastilla que pudiera tomar y que pudiera borrar ciertos recuerdos. Cometí un error estúpido. Cambió mi vida".

"Estábamos en Estados Unidos (de vacaciones después del Mundial), a punto de tener nuestro primer bebé, y pensé: 'estaremos bien. En uno o dos días la gente lo habrá olvidado'".

Los Bekham en España: "Acosados ​​todos los días"

Beckham añadió: "Creo que nunca he hablado de ello, simplemente porque no puedo. Me resulta difícil hablar de lo que pasé porque fue muy extremo. Dondequiera que iba, todos los días abusaban de mí: caminar por la calle y ver a la gente mirarte de cierta manera, escupirte, acusarte, acercarse a tu cara y decir algunas de las cosas que decían. Eso es difícil. No comía, no dormía. Estaba hecho un desastre. No sabía qué hacer".

En cuanto al impacto más amplio, Beckham dijo: "Atrajo mucha atención que nunca le desearía a nadie, mucho menos a mis padres, y no puedo perdonarme por eso. Esa es la parte difícil de lo que pasó, porque fui yo quien cometió el error. Sólo ahora que tengo 47 años es cuando me castigo por ello (todavía)".

La esposa de Beckham también recibió abusos mientras asistía a partidos de fútbol para apoyar a su marido: "Por muy horrible que fue admirar a Victoria en el estrado (recibir ese abuso), fue lo único que me animó", dijo David.

La infelicidad de Victoria Beckham en España

El quiebre en la relación de la pareja se originó cuando se reveló que Sir Alex Ferguson no tenía una alta estima por Victoria Beckham.

Este hecho fue confirmado por el propio David durante su documental en Netflix, en el cual desvela aspectos tanto de su vida personal como de su carrera futbolística a lo largo de cuatro capítulos.

David Beckham, quien vistió la camiseta del Manchester United durante más de una década bajo la dirección de Ferguson, se encontró con la insistencia del entrenador en influir en su elección de pareja. Al parecer, Ferguson prefería que David se casara con una "chica local", lo que causó una gran decepción al exfutbolista.

Según Ferguson, la fama tuvo un impacto negativo en el rendimiento de Beckham, especialmente después de que se hiciera pública su relación con la exintegrante de las Spice Girls.

El desencuentro entre Beckham y Ferguson finalmente precipitó su traslado al Real Madrid en 2003, una decisión que no fue bien recibida por su esposa. “Le dije: ‘No tenemos donde vivir, ni colegio…’”, cuenta ella en la producción del futbolista.

“Llegó a la ciudad como si fuera el presidente de Estados Unidos”, añade la cantante y ahora diseñadora, quien tardó en residir en Madrid porque sus hijos mayores no tenían todavía colegio.

“Yo era la villana. Dijeron que odiaba España y que olía a ajo. Yo no dije nunca eso. Sabían que no podía mudarme por el colegio de los niños. Todo lo que hacía lo inventaban o lo sacaban de contexto. Pero el problema nunca fue España”, explica sobre esa época, en la que también salieron noticias sobre infidelidades.

“Fue la peor época del matrimonio. El mundo nos atacaba y estábamos el uno contra el otro. Hasta Madrid, estábamos juntos; luego, no sentíamos el apoyo del otro. No puedo describir cómo nos afectó. Nunca en mi vida había sido tan infeliz”, dice, y manifiesta haberse sentido “aliviada” tras dejar la ciudad.

