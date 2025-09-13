Diego Boneta hizo a Luis Miguel y ahora va por Fidel Castro

Durante dos años, Diego Boneta se preparó para ser Fidel Castro en Killing Castro, la ópera prima del norteamericano Eif Rivera. Su entrenador actoral fue Juan Carlos Corazza, un argentino radicado hace muchos años en España, y quien, por ejemplo, Javier Bardem siempre recuerda cuando recibe algún premio por su trabajo actoral. También formaron parte de ese equipo de Boneta el historiador cubano Rafael Rojas y Bill Caorso, quien ya lo había ayudado con la transformación física para la serie biográfica de Luis Miguel.

Killing Castro es una historia ambientada en 1960, a meses de producida la Revolución Cubana. Allí Boneta da vida a Fidel Castro cuando el famoso activista afroamericano Malcolm X lo invita a alojarse en el hotel Theresa –en Nueva York–, antes de su histórico discurso ante las Naciones Unidas. Es en ese escenario, donde desde el FBI hasta la mafia radicada en Estados Unidos, buscan toda oportunidad posible para matar a Fidel Castro y frenar el movimiento político que creó tras la Revolución Cubana, que comenzó a gestarse en 1952 y que en 1959 terminó derrocando a Fulgencio Batista, dictador y títere de Estados Unidos en Cuba. Esta carrera por deshacerse del líder cubano hace cada vez más evidente que para Estados Unidos Castro era una persona de indiscutible relevancia mundial.

Première. Eif Rivera es un artista puertorriqueño nacido en el Bronx (Nueva York) que primero fue ilustrador, luego director de videos musicales de artistas como 50 Cent, Mary J. Blige, Diddy, Lil Wayne, Nicki Minaj, Justin Bieber y Cardi B, entre otros. También dirigió algunos populares programas de televisión. Con Killing Castro debuta como director de cine y hace unos días, junto a Diego Boneta presentaron la película en el Festival de Toronto. También participaron de esa première Kendrick Sampson –quien interpreta Malcolm X–, el actor mexicano Diego Calva, y KiKi Layne; ausente, Al Pacino, quien tiene una participación especial en Killing Castro.