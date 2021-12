Duki: “Podría ganar 10 mil dólares por noche en Estados Unidos pero elijo Argentina”

A las 21.30 en punto, Villa Crespo vibró cuando Duki salió al escenario del Movistar Arena. El rey de trap argentino dio un esperado primer recital en Buenos Aires ante más de once mil personas.“La última vez que estuve acá, esto estaba vacío y le dije a Fede (Lauría, su manager): ‘Hagamos algo acá cuando se puede’, y acá estamos”, dijo Duki después de cantar el primer tema. Y fue uno de los varios momentos del recital donde el rey del trap habló con el público.

Once mil personas, en el show de Duki en el Movistar Arena.

Fue en uno de esos momentos de diálogo con el público donde Duki dijo: “Podría ganar 10 mil dólares por noche en Estados Unidos tocando para doscientas personas, pero elijo y elegimos Argentina. El agite del público que hay acá es único; lo dicen siempre todas las bandas que vienen a actuar a Argentina.”Quienes esperaban un dueto en vivo con Nicki Nicole como sí lo hubo hace una semana en el Gran Rex en el primero de los tres recitales que dio la rosarina, se quedaron con las ganas de escuchar “Ya me fui”. Sí lo hubo con Rei y explotó de nuevo el Movistar Arena.

Duki y paso por el recital Nicki Nicole para cantar a duo "Ya me fui"

”Lo que dije fue voy a dejar de hablar un poco de mí en las letras, de lo que le pasa a Mauro”, explicó entre canción y canción. “Y voy a empezar a cantar cosas para que la gente se sienta identificada y esté contenta. Eso es un poco el trabajo que estuve haciendo y gracias a todos ustedes por estar hoy en esta fiesta. (…) Yo soy uno más como ustedes, y ustedes me hicieron llegar acá, y los amo por eso. Y cada segundo que pueda los voy a hacer sentir como yo me siento acá esta noche. Así, iguales.”

Duki con Rei, su músico invitado para el show que dio en Buenos Aires.

Faltaba poco para que se cumpliera una hora del recital, y Duki anunció que quedaban las dos últimas canciones ante la obvia respuesta masiva de no terminar la fiesta. Y aquí sí hubo una diferencia con lo que suele darse históricamente en recitales masivos en Argentina. El público respetó ese anunció y el famoso “Una más y no jodemos más”, no se dio. Y al finalizar esa dos canciones y con un “Gracias Argentina”, Duki dejó el escenario y las once mil personas el Movistar Arena.