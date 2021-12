“No me gusta contestarle a nadie aunque me agredan”, dijo Tinelli

Muchos tipos de emociones se amalgamaron en el último programa de 2021 de ShowMatch La Academia. La conclusión de la competencia propiamente dicha, la inclusión de un quinto jurado para puntuar a los contendientes que fue nada menos que L’gante, las tensiones antes de los tres duelos de baile en continuado que tuvieron que sortear, las actuaciones de los cuatro invitados especiales, los momentos que tuvieron cada uno de los jurados para decir algunas palabras, la visita –con locución incluida– de la histórica y única mujer del equipo inicial de ShowMatch, Marcela Feudale; y por supuesto, quizá lo más esperado, el monólogo final del propio Marcelo Tinelli. Todo esto, como era de preverse, hizo que en su despedida el programa se extendiera unos minutos pasada la una de la madrugada.

Balance. “Ha sido muy atípico este año, la pandemia nos dejó muchísimos obstáculos. Tuvimos que trabajar muchísimo para ajustarnos a todos los protocolos sanitarios; llegamos a hacer hasta más de trescientos hisopados por día”, comenzó Tinelli a decir en la previa a dar el resultado que determinaría cuál de las dos parejas de baile resultaría ganadora. “A pesar de tantas dificultades económicas que sufrimos con la pandemia, hay algo positivo en conservar tantos puestos de trabajo; me siento orgulloso de eso (…). Nada nos sacó las ganas de hacer el programa, disfruté cada noche y disfruto la tele como cuando arranqué en el 83 (con Juan Alberto Badía, también en Canal 13). Me encanta brindar entretenimiento; amamos lo que hacemos.(…). No importa el horario, hemos llegado al final de otro año.”

Como sucede con muy pocos personajes argentinos de alta exposición y de tanto peso social masivo, muchas de las oraciones de Tinelli –obviamente– dan pie a interpretaciones varias basadas en otros varios saberes, suposiciones, rumores, y demás. Todas esas cosas que el devenir del rating del ciclo 2021 de ShowMatch La Academia supuso para los que analizan medios, consumos, comportamientos de audiencias, programas de chimentos, fans, y todos aquellos que intentaron dar una respuesta a un fin de ciclo del conductor que hace tres décadas es un sello de la televisión argentina. El clip que la producción de Tinelli armó como compendio obliga incluso a quien lo critica,

a reconocer que no hay otro ciclo que se le acerque y equipare al despliegue visual y técnico de esta competencia de baile.

En modo zen. Tinelli no es solamente ShowMatch, es San Lorenzo, es su productora Laflia, son otros programas que produjo y seguirá haciéndolo en 2022 para El Trece; y también es un posicionamiento. Y en un país –y en un mundo– polarizado, eso tiene costos, cuestionamientos, críticas y demás. Quizá por eso, en otro de los fragmentos de su monólogo, Tinelli dijo: “Empiezan a aparecer las mentiras, las falsedades y el odio, y por otro lado el amor. Y aparece la grieta. Cuestionamos los liderazgos y a las personas, desde Angela Merkel hasta el tipo que vendía choripanes hoy en la Plaza de Mayo. (…). No me gusta contestarle a nadie aunque me agredan de la manera que lo han hecho. Y si lo hice, les pido disculpas. Y con el elogio me pasa lo mismo, son ruidos que van pasando. (…). Ante cada insulto, siempre les digo a mis hijos: ‘Vean lo lindo, lo positivo’ ¿Para qué nos vamos a quedar con las mentiras?”.

Más allá de los dos programas que Laflia produce para El Trece, el 2022 queda lejos para aseverar si Tinelli se pondrá delante de la pantalla. El rating de 2021, fue olvidable, pero él está convencido de que el formato que tiene es casi insuperable. Ayer lo dijo a Teleshow: “Creo que el formato que tenemos, por ahí aggiornado a tiempos diferentes, es maravilloso, y muy difícil de igualar. (…). En la televisión de hoy, en el mundo, los formatos están por delante de los conductores… por ahí nos podemos adaptar a eso.” No hay duda que con esa comentario, Tinelli no esté pensando en cómo reformular el ciclo e incluso su ubicación al frente del mismo. Pero habría que esperar a 2022.