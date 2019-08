El clan Tinelli, todo junto en un desfile

por Agustín Gallardo

Fue en la presentación primavera-verano de Ginebra, la marca de su hija mayor Micaela. Allí se vio a Marcelo Tinelli, junto a su mujer, Guillermina Valdés y a otra de sus hijas, Juanita, quien asistió al desfile con su novio, Luigi Mika Bonomi, y también la madre de Mica, Soledad Aquino. Todos disfrutaron de la primera jornada del el BAFWeek verano 2019.

El evento transcurrió con total normalidad salvo por un momento cuando una modelo trans llamada Cristina Espíndola irrumpió en medio del desfile con un cartel que decía: “Yo también soy una modelo”. Y agregó: “Esto no fue un escrache ni a los Tinelli, ni a la marca. Es más, me encanta lo que hace Mica. Hace años que la vengo peleando en el mundo de la moda y siempre me discriminan; simplemente fui para hacerme escuchar. Quería hacerlo en una marca conocida para que mi mensaje pudiera viralizarse”.

La semana que pasó tuvo a Tinelli en primer plano por sus dichos el lunes pos PASO. “No te dejes vender el buzón de que votamos bien o mal. ¿Quién tiene el p... derecho a juzgar el voto de otro argentino? Por Dios. ¡Qué locura eso!”. dijo.

Directo, y alejado de la arena política con la que coqueteó en los comienzos de este año, Tinelli se refirió a los dichos de Mauricio Macri, quien luego de la derrota del domingo pasado y en su conferencia del lunes junto Miguel Pichetto sugirió que la problemática que atraviesa el país se debió a que la gente votó mayormente por el candidato opositor Alberto Fernández.

Tinelli suele volcar sus broncas e ironías en las redes. Esta vez, lo hizo desde el piso de “Bailando por un sueño”, el lugar desde donde también influye en la opinión publica. “No se dejen llevar con esto de que son culpables, no son culpables de nada, son culpables de lo más lindo que es estar en democracia en la Argentina. Festejemos y aplaudamos eso, por favor. Llevó años y muchos sinsabores, por eso es emocionante realmente ver lo que pasó ayer”, añadió.