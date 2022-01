El escultor uruguayo Pablo Atchugarry abrió su museo y aclaró: “No es autorreferencial”

Si hay un hecho cultural que define sin duda el verano esteño 2022 es la apertura de Museo de Arte Contemporáneo Atchugarry. O simplemente “el MACA”, como ya se lo llama. Un proyecto que comenzó a gestarse hace poco más de cuatro años y completa de alguna manera lo que comenzó con la fundación que Pablo Atchugarry creó hace unos quince años. Este escultor uruguayo, famoso internacionalmente por sus trabajos en mármol y que en 2021 marcó un récord en una remate en Sotheby’s Nueva York al venderse una obra suya en 649.200 dólares, triplicando así el precio base, reunió para la apertura oficial del museo al presidente actual, Luis Lacalle Pou, y a dos ex mandatarios, Julio María Sanguinetti y José Mujica, que fue con su mujer, Lucía Topolansky. Algo que también marcó la importancia que este nuevo destino cultural representa para Uruguay.

Con el ego a distancia. En diálogo con PERFIL, Pablo Atchugarry explicó que si bien este espacio cultural lleva su nombre “el museo no será autorreferencial; mucha gente cree que es un museo de mis obras pero no es así. Hay muy pocas mías, solamente las del inicio de mi carrera, cuando tenía 21 años; algunas incluso me las regalaron coleccionistas para exhibirlas. Sí hay una particular por su historia y fue la que me encargó Marino Colombo, un sacerdote y profesor de Filosofía que fue de las primeras personas que conocí cuando me fui a vivir al lago de Como, en Italia. Él me encargó la primera escultura que hice en mármol, fue en 1979, y cuando supo que estaba haciendo este museo me dijo que esa obra pertenecía al MACA. Es una suerte que la haya donado para que pueda verse acá.” El MACA tiene una colección permanente formada en su mayoría por obras de arte contemporáneo que Atchugarry compró a lo largo de los años. Y para esta apertura presentó dos exposiciones adicionales: una del argentino León Ferrari y otra de Christo y Jeanne-Claude, matrimonio que representa el “land art”, o, como dice el catálogo, “artistas de lo monumental y lo efímero”. Esta expo no es itinerante sino que se armó exclusivamente para el MACA con cincuenta obras del acervo de la pareja ya fallecida y de colecciones privadas. “La idea, detalló Atchugarry a PERFIL, “es que el MACA se transforme en una escena que capte una exposición como esta de Christo y Jean Claude, que de otra forma solamente podrían verse en el MoMA, la Tate Gallery, el Pompidou, o en un museo de ese tipo. La idea acá es hacer tres exposiciones por año”.

Piezas con historia. La colección permanente es, como dice Atchugarry, también “una forma de conocerme en base a cómo la fui armando; uno se refleja por lo que colecciona”. Como es lógico, elegir obras favoritas no es fácil, pero aceptó el desafío de PERFIL y marcó piezas de quienes llamó “tres héroes de las plásticas”. Una del venezolano Jesús Soto, a quien conocí en Venezuela cuando “yo no tenía un mango para comprar una obra suya; mucho tiempo después, a través de un galerista venezolano, pude comprar en Nueva York un Soto (N. de la R.: artista fallecido en 2005) del año 65 que es extraordinaria. De Louise Nevelson (N. de la R.: artista norteamericano que murió en 1988) hacía años que no veía una obra para la colección, hasta que finalmente encontré una en la galería Tornabuoni, en Florencia, y dije: ‘¡Es esta!’. Estuvo expuesta en Miami, en Nueva York y ahora ya la tenemos en el MACA. Y finalmente, en 2021, en Miami, un coleccionista tenía una obra de Gonzalo Fonseca (N. de la R: escultor uruguayo que murió en 1997) que se la había comprado directamente al artista en Italia. Cuando la vi pensé que era emblemática, quizá la más importante de Fonseca, y que vuelva al país –él nació en Uruguay– me pareció también un muy buen homenaje. Así que ‘su muro’ también está en el MACA.”