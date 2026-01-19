El diseñador italiano Valentino Garavani, cuyos lujosos vestidos adornaban a algunas de las mujeres más elegantes del mundo, desde Jackie Kennedy hasta Audrey Hepburn, murió a los 93 años en su casa de Roma.

Uno de los mejores diseñadores de su época —conocido principalmente como Valentino—, sus creaciones fueron llevadas por los más destacados de la élite internacional, desde Elizabeth Taylor y Nancy Reagan hasta Sharon Stone, Julia Roberts y Gwyneth Paltrow.

Valentino Clemente Ludovico Garavani nació en Voghera en 1932, mostrando desde joven una fascinación por el cine francés y el vestuario de las actrices de Hollywood. Tras estudiar en Milán, el joven diseñador se trasladó a París en 1950 para formarse en la prestigiosa École des Beaux-Arts.

Durante su estancia en la capital francesa, trabajó como aprendiz para Jean Dessès y Guy Laroche, donde perfeccionó la técnica del drapeado y comprendió la estructura del lujo. Estas experiencias formativas sentaron las bases estéticas de lo que años después sería su propia casa.

En 1959, Valentino regresó a Italia y abrió su primer estudio en la Via Condotti de Roma, con el apoyo financiero de su padre. Fue en ese periodo inicial cuando conoció a Giancarlo Giammetti, un estudiante de arquitectura que se convertiría en su socio comercial eterno.

La pareja enfrentó dificultades económicas al principio, pero el talento de Valentino para realzar la figura femenina pronto atrajo a la aristocracia romana. El estilo del diseñador se alejaba del minimalismo, apostando por una elegancia opulenta que celebraba la belleza.

La consagración internacional y el nacimiento del rojo Valentino

El debut internacional de Valentino ocurrió en el Palacio Pitti de Florencia en 1962, una presentación que consolidó su reputación entre los compradores extranjeros. La prensa especializada comenzó a destacar su habilidad para fusionar la elegancia francesa con el alma italiana.

Fue en esta época cuando surgió el "Rojo Valentino", una tonalidad específica inspirada en una función de ópera que el diseñador presenció en Barcelona durante su juventud. Este color se convirtió en el sello distintivo y la firma visual de todas sus colecciones posteriores.

Sobre este descubrimiento cromático, el diseñador declaró en su biografía: "El rojo es un color que no es tímido. Para mí, una mujer vestida de rojo siempre destaca entre la multitud de forma elegante", según recoge André Leon Talley en el libro Valentino: At the Emperor’s Table.

La relación con Jacqueline Kennedy fue el punto de inflexión definitivo para su marca global. Tras ver a una mujer con un traje de Valentino en 1964, la entonces viuda del presidente solicitó ver sus diseños, iniciando una colaboración que duraría décadas en su vida pública.

El vestido de boda de Jackie y el dominio de la alta costura

En 1968, Valentino diseñó el vestido de encaje marfil que Jacqueline Kennedy utilizó para su boda con Aristóteles Onassis. Este evento catapultó al diseñador a la fama mundial, convirtiendo su nombre en sinónimo de los eventos sociales más importantes de la época.

Durante los años setenta y ochenta, Valentino expandió su imperio hacia el prêt-à-porter y accesorios, sin abandonar nunca la exclusividad de la alta costura. Sus desfiles en Roma y París eran seguidos por actrices como Elizabeth Taylor, Sophia Loren y Audrey Hepburn.

El diseñador mantenía un estándar de perfección casi obsesivo en su taller, donde las costureras trabajaban meses en un solo traje. Su enfoque nunca fue la tendencia pasajera, sino la creación de piezas atemporales que resaltaran la feminidad sin recurrir a lo vulgar.

"Yo sé lo que quieren las mujeres. Ellas quieren ser hermosas", afirmó Valentino en una entrevista publicada por The New York Times el 12 de agosto de 1982. Esta filosofía simple pero rigurosa le permitió sobrevivir a las cambiantes corrientes de la moda durante cincuenta años.

El retiro de una leyenda y su huella en la moda contemporánea

En el año 2007, tras celebrar el 45 aniversario de su carrera con una fiesta monumental en Roma, Valentino anunció su retiro oficial de las pasarelas. Su último desfile de alta costura se llevó a cabo en el Museo Rodin de París en enero de 2008, bajo una ovación cerrada.

A pesar de su salida de la dirección creativa, la casa Valentino continuó bajo la supervisión de sucesores que mantuvieron los códigos establecidos por el fundador. Su vida fue retratada en el documental Valentino: The Last Emperor, que mostró su proceso y su exigencia.

En sus memorias recogidas por la prensa internacional, el diseñador reflexionó sobre su trayectoria: "He tenido la suerte de hacer lo que amo durante toda mi vida y de ver mis vestidos en las mujeres más bellas del mundo", citó Vogue Business el 4 de septiembre de 2007.

Hoy en día, la marca sigue siendo un pilar del sector del lujo, manteniendo la sede en la Plaza de España en Roma. Valentino Garavani permanece como una figura consultiva y un icono cultural que transformó la costura italiana en un fenómeno de exportación global.

