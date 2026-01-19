Murió Valentino Garavani a los 93 años, una leyenda de la alta costura italiana

El diseñador italiano Valentino Garavani falleció a los 93 años. Este legendario diseñador falleció en su casa de Roma, reportó la agencia, citando a la Fundación Valentino Garavani y a la pareja del modisto, Giancarlo Giammetti. Conocido simplemente como Valentino, fue uno de los diseñadores de alta costura más destacados de su época y lució sus creaciones entre las figuras más importantes de la élite internacional, desde Elizabeth Taylor y Nancy Reagan hasta Sharon Stone, Julia Roberts y Gwyneth Paltrow.

Más conocido simplemente como Valentino, las creaciones del diseñador —muchas de ellas en "rojo Valentino"— fueron llevadas por los más destacados de la élite internacional, desde Elizabeth Taylor, Audrey Hepburn y Nancy Reagan hasta Sharon Stone, Julia Roberts y Gwyneth Paltrow en los últimos años. Cuando la emperatriz de Irán, Farah Pahlavi, escapó del país durante la revolución de 1979, llevaba un abrigo hecho por Valentino.

Apodado "el jeque del chic" por Women's Wear Daily en los años 80, Valentino fue celebrado por el New York Times en 1997 por su "dedicación inquebrantable al glamour."En la pasarela y en su propia vida, Valentino irradiaba lujo hasta el último detalle de su impecable peinado y bronceado caramelo. Con sus cinco perros carlino y un jet privado, viajaba entre su palacio romano, su apartamento en Nueva York, un castillo cerca de París, un chalet en Suiza y su yate de 50 metros.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

El último emperador del lujo: el ascenso de Valentino a la cima de la costura mundial

Valentino, el arquitecto de la elegancia: medio siglo de dominio de Valentino en la moda global

La trayectoria profesional de Valentino Garavani comenzó con una formación rigurosa en el París de la posguerra, donde el sistema de la alta costura aún dictaba las normas mundiales. Su paso por las casas de Jean Dessès y Guy Laroche le permitió absorber la disciplina del corte francés y la importancia de la artesanía en el detalle, elementos que trasladaría a su propio taller.

En 1959, Valentino regresó a Roma con una visión clara: fusionar la sofisticación parisina con la vitalidad italiana. A pesar de un inicio financiero turbulento, la apertura de su casa en la Via Condotti marcó el nacimiento de una nueva era para la moda romana. Su estética se distanciaba de las vanguardias experimentales para enfocarse en una belleza clásica y opulenta.

El vestidor de las leyendas: las musas que forjaron el mito de Valentino en la alta costura

El encuentro con Giancarlo Giammetti en 1960 fue el catalizador comercial que permitió al diseñador concentrarse exclusivamente en la creación. Giammetti asumió la gestión empresarial, permitiendo que la firma sobreviviera a las crisis económicas iniciales y se expandiera rápidamente. Juntos construyeron un modelo de negocio que integraba la alta costura con licencias de lujo.

La consagración definitiva llegó con su desfile en Florencia en 1962, que atrajo la atención de compradores estadounidenses clave como Martha Phillips. En este evento, el uso magistral del color rojo comenzó a ser percibido no solo como una preferencia estética, sino como una marca registrada de la casa. La crítica internacional reconoció de inmediato su capacidad técnica.

A finales de la década de 1960, Valentino rompió con la tendencia de colores vibrantes y psicodélicos al presentar su "Colección Blanca" de 1968. Esta serie de diseños monocromáticos destacó por su pureza de líneas y la complejidad de sus texturas, consolidando su estatus como el modisto preferido de la aristocracia internacional y las figuras del espectáculo.

Durante los años setenta, la trayectoria de Valentino se diversificó con el lanzamiento de líneas de prêt-à-porter en Nueva York y París. Esta expansión permitió que su nombre llegara a un público más amplio sin diluir la exclusividad de su marca. Sus boutiques se convirtieron en embajadas de un estilo de vida aspiracional basado en la elegancia europea.

"Él ha mantenido un nivel de glamour que otros diseñadores han abandonado. Valentino nunca ha tenido miedo de ser simplemente hermoso", escribió Bernadine Morris en una crónica para The New York Times publicada el 21 de julio de 1978. Esta consistencia en su visión fue lo que le permitió navegar los cambios drásticos de las tendencias durante décadas.

En los años ochenta, la firma alcanzó su madurez comercial y creativa, vistiendo a las mujeres más influyentes del mundo en galas estatales y entregas de premios. Sus colecciones se caracterizaron por el uso de sedas pesadas, bordados intrincados y una paleta cromática que, aunque variaba, siempre regresaba al núcleo del rojo y el negro.

La celebración de los 30 años de su carrera en 1991, con una exposición retrospectiva en Roma, marcó un hito en la industria. El evento no solo fue un repaso de su obra, sino una demostración del poder cultural que la marca había acumulado. Valentino se convirtió en el primer diseñador italiano en recibir el reconocimiento oficial del Estado con la Gran Cruz del Mérito.

Tras la venta de la compañía al conglomerado HDP en 1998 y posteriormente a Marzotto, Valentino continuó liderando la dirección creativa hasta su retiro en 2008. Su trayectoria finalizó con un desfile legendario en París, cerrando un ciclo de cincuenta años dedicados a la búsqueda de la perfección estética y el respeto absoluto por la silueta femenina.

FL / ds