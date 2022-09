Las críticas de Elon Musk a "El señor de los anillos" no lograron su cometido; Jeff Bezos, feliz

La rivalidad existente entre Elon Musk y Jeff Bezos sumó un nuevo capítulo. Ahora, el dueño de Tesla salió a criticar El señor de los anillos: los anillos de poder, cuyo productor de la versión en seria de ese título es el dueño de Amazon. “J. R. Tolkien se está revolviendo en su tumba”, dijo Musk quien entre la mira en Marte, el juicio con Twitter e hijos con nombres impronunciables, parece matar los ratos abulia atacando a quienes como él ocupen los primeros puestos de los “oligarcas” mas ricos del mundo.

Al parecer Elon Musk no habría quedado satisfecho por la serie que Jeff Bezos produjo para Amazon Prime –su empresa audiovisual– por 715 millones de dólares, un porcentaje ínfimo para un hombre que tiene una fortuna de 171 mil millones de dólares, según Forbes 2022. Esa cifra ubica a El señor de los anillos: los anillos de poder, como la serie mas cara de la historia hasta la fecha.

Bezos y Lauren Sanchez en la premiere de "El señor de los anillos: los anillos del poder", en Londres.

Jeff Bezos no cumplió con las expectativas de Elon Musk. Más que eso, se sintió decepcionado y no la disfrutó. Incluso le pareció que fue una traición a Tolkien. En su argumentación, Bezos escribió: "¿Creen que ha sido porque hay violencia en Valinor durante los Años de los Arboles? ¿O por qué en el mapa falta Beleriand, donde se combatió a Morgoth? ¿Quizá porque es Luthien quien acaba con Sauron, y Galadriel nunca hereda la misión de su hermano? Por supuesto que no. Tolkien se está revolviendo en su tumba por el feminismo".

En ese estado de “I can get no satisfaction”, Elon Musk agregó respecto de la serie El señor de los anillos que "casi todos los personajes masculinos hasta ahora son cobardes, idiotas o ambos (…) solamente Galadriel -interpretada por la actriz Moryfydd Clark– es valiente, inteligente y agradable.” Las opiniones de Elon Musk y algunos posteos pueden afectar el mundo bursátil y generar espasmos en directorios propios e inversores. Pero no tienen esa efectividad en el mundo audiovisual, ni siquiera en el que controla Jeff Bezos. Según los datos de Amazon Prime, los dos primeros capítulos de El señor de los anillos: los anillos del poder, fueron un éxito: más de 25 millones de espectadores globales.

