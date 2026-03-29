Falleció la exjueza María del Carmen Roqueta este domingo 29 de marzo. Roqueta presidió en 2012 el tribunal que condenó a Jorge Rafael Videla a 50 años de prisión por el plan sistemático de apropiación de bebés.

También fue la presidenta del tribunal que condenó a prisión perpetua un año antes, en 2011, a Alfredo Astiz y al Tigre Acosta, en lo que resultó una de las primeras y más contundentes sentencias tras la reapertura de los juicios de lesa humanidad.

Roqueta era docente universitaria y tuvo gran protagonismo en la lucha por los derechos humanos. La despedida de sus restos se desarrolla este mismo domingo en Casa América, Acevedo 1120, en el barrio porteño de Villa Crespo, de 20 a 1.

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En el último año participó en un acto conmemorativo por el décimo aniversario del Museo Sitio de Memoria ESMA, el 31 de mayo de 2025. Un mes después brindó reflexiones sobre los juicios del Plan Cóndor en un Encuentro Regional de Derechos Humanos, detalló Noticias Argentinas.

La despedida de Abuelas de Plaza de Mayo a Roqueta

"Abuelas de Plaza de Mayo despide con enorme tristeza a la exjueza María del Carmen Roqueta, de una trayectoria amplia y comprometida con los derechos humanos. Roqueta condenó a nueve represores por el Plan de apropiación de menores durante la última dictadura, entre ellos al dictador Jorge Rafael Videla a 50 años de prisión", escribió la organización de DDHH.

Luego, recordó: "La justicia dio por probada la existencia de una 'práctica sistemática y generalizada de sustracción, retención y ocultamiento de menores de edad en el marco de un plan general de aniquilación que desplegó sobre parte de la población civil, con el argumento de combatir la subversión implementando métodos del terrorismo de Estado durante los años 1976 a 1983 de la última dictadura militar', declaró como presidenta del Tribunal Oral Federal N°6 de la Ciudad de Buenos Aires, al comunicar la condena el 6 de julio de 2012".

Crece el fantasma de un indulto para los genocidas

"Con esas palabras dio fin a 36 años de nuestro reclamo sobre la existencia de un plan sistemático de secuestro, sustracción, y ocultamiento de nuestras nietas y nietos", valoró Abuelas de Plaza de Mayo. "Como presidenta de ese tribunal tuvo a su cargo otras causas referidas a la práctica de apropiación de bebés en el contexto del terrorismo de Estado conocidas como Fontana-Sandoval, Madariaga-Quintela o Médicos de Campo de Mayo. Esperamos que su huella de justicia perdure en las nuevas generaciones, a quienes enseñó desde la docencia y su lugar de trabajo".

"Siempre comprensiva y cálida, rigurosa, así la recordaremos", celebró la agrupación. "Abrazamos a sus familiares, compañeros y amigos, en especial, a su hija Flora", concluyó el mensaje.

ML