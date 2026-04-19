Genealogía de León XIV: sus raíces multiculturales

León XIV es el segundo papa procedente del continente americano en más de dos mil años de historia de la Iglesia católica, predecesor de Francisco, quien solía decir que venía “del fin del mundo” –en alusión a la geografía de Argentina–. El actual sucesor de San Pedro nació en Chicago, en el cinturón de acero de EE.UU., aunque su trayectoria pastoral estuvo profundamente ligada a América Latina: en la década de 1980 se trasladó a Perú, donde adoptó la ciudadanía y se desempeñó como sacerdote hasta 2023.

Robert Prevost es el menor de tres hermanos en una familia profundamente católica, pero su historia familiar está lejos de ser lineal. Su padre, Louis Marius Prevost –hijo de inmigrantes franceses–, combatió en la Segunda Guerra Mundial en la Marina de EE.UU. y, de regreso a Chicago, se desempeñó como superintendente escolar y catequista. Su madre, Mildred Agnes Martínez, bibliotecaria formada en la Universidad DePaul, provenía de una rama con raíces españolas y de la Cuba colonial.

Ese cruce de tradiciones es apenas el punto de partida. El rastreo genealógico difundido por el programa Finding Your Roots revela un entramado mucho más amplio: antepasados nacidos en Italia, Canadá, Haití y Guadalupe.

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Al menos diecisiete de sus ancestros estadounidenses eran afrodescendientes, lo que convierte su linaje en un reflejo de la migración que recibió el continente.

En ese mismo árbol conviven historias de emancipación y de esclavitud. Por un lado, aparecen figuras vinculadas a procesos de independencia, como Antonio José de Sucre –prócer de la batalla de Ayacucho y primer presidente constitucional de Bolivia–, con quien el Papa comparte un lejano parentesco. Por otro, una docena de sus antepasados fueron propietarios de esclavos, incluidos varios afrodescendientes.

El caso de su tatarabuela materna, Marie Jeanne, condensa esa tensión: nacida en condición de esclavitud, fue luego liberada y llegó a convertirse en propietaria de tierras y de personas esclavizadas. Su historia desarma cualquier relato simple y revela una genealogía atravesada por contradicciones. En ese sentido, más que una curiosidad biográfica, el árbol genealógico de León XIV funciona como una síntesis de la historia del contienete: migración, mestizaje, conflicto y poder conviven en una misma línea familiar que, siglos después, desemboca en el Vaticano.

Hermanos. Prevost es el menor de tres hermanos. John Joseph, de 71 años, es un educador y director de escuela jubilado que vive en New Lenox, un suburbio de Chicago. El mayor, Louis Martín Prevost, nació en 1951. Al igual que su padre, se enroló en la Marina y desde la asunción de León XIV quedó en el centro de la escena pública. Activo en redes sociales, ha compartido contenidos críticos hacia el Partido Demócrata y se ha declarado abiertamente cercano al movimiento MAGA, lo que incluso le valió una invitación a la Casa Blanca y a un evento en Mar-a-Lago.

Como en toda familia, los Prevost no están exentos de tensiones y contradicciones.