Los novios del rey: cuando el rumor escribe la historia

La escena es conocida: dos figuras avanzan entre flashes, saludan, sonríen apenas, como si la sonrisa fuera un trámite administrativo. Felipe VI de España y Letizia Ortiz reaparecen en un barrio de Madrid, rodeados de protocolos, después de que el murmullo –ese animal viscoso que nunca duerme– haya vuelto a instalarse en torno a la monarquía. No dicen nada. Y, sin embargo, dicen todo. Porque en ese teatro de gestos medidos, el silencio es la única lengua oficial.

El libro –Los novios de Felipe– no irrumpe: rezuma. Es un objeto que parece haber sido escrito más con insinuaciones que con tinta, un catálogo de nombres, afectos posibles, confidencias de sobremesa elevadas a categoría de biografía. Su autor, Joaquín Abad, propone una lista –esa forma literaria tan antigua como el chisme– donde se mezclan cantantes, empresarios, amigos de juventud, todos orbitando alrededor de una figura que, por definición, debería ser inaccesible.

Pero lo interesante no es la lista. Las listas, como los archivos, son siempre incompletas y siempre sospechosas. Lo verdaderamente interesante es el efecto: la vibración. Porque el libro no prueba, sugiere; no afirma, desliza. Y en esa ambigüedad –ese territorio donde el dato se vuelve relato– es donde encuentra su potencia. El rey, que durante décadas fue presentado como la versión corregida de una dinastía excesiva, aparece ahora como un personaje posible de novela: un hombre educado para no salirse del guion, pero rodeado de versiones que insisten en escribir otro libreto.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

La reacción de la Casa Real –o su ausencia– es, en este sentido, casi perfecta. Ninguna desmentida, ningún gesto brusco, apenas la continuidad. Apariciones públicas, agendas cumplidas, una coreografía de normalidad. Como si el escándalo no fuera más que un ruido de fondo, una interferencia menor en la transmisión de la institución. Y sin embargo, esa elección –no responder– es también una forma de narrar. Porque en la monarquía, el silencio no es vacío: es estrategia.

Hay algo profundamente literario en todo esto. No en el sentido noble de la literatura, sino en el más antiguo: el del rumor que se escribe a sí mismo. El rey como personaje bifurcado, la lista como dispositivo narrativo, el lector como cómplice. El libro funciona como esas novelas donde lo importante no es lo que ocurre, sino lo que podría haber ocurrido.

Y entonces la escena inicial vuelve a adquirir sentido: la pareja que camina, sonríe, saluda. No desmiente. No confirma. Se limita a existir en público. Como si entendieran que, frente al exceso de relato, la única defensa posible fuera una sobriedad obstinada.

Porque al final, lo que queda no es la verdad sino la imagen: dos figuras que avanzan, intactas, mientras alrededor todo murmura. Y el murmullo, ya se sabe, nunca necesita pruebas.

Hay, además, una dimensión inevitablemente contemporánea en este episodio: la circulación. El libro no vive en sí mismo, sino en su reproducción infinita. Fragmentos, nombres sueltos, interpretaciones veloces que se replican en redes, en sobremesas, en titulares ansiosos por convertir insinuaciones en certezas. El texto de Joaquín Abad funciona entonces como detonante más que como obra cerrada: importa menos lo que dice que lo que habilita a decir.

En ese sentido, la figura de Felipe VI queda atrapada en una lógica que excede incluso a la institución que encarna. Ya no es solo el rey: es un nodo narrativo. Un punto de condensación donde convergen versiones, deseos de revelación, lecturas interesadas.

La monarquía, que durante siglos administró el misterio como forma de poder, se enfrenta ahora a un tipo de opacidad distinto: uno que no protege, sino que multiplica las sospechas.