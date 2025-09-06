Gerónimo Rauch se consagra en Japón con ‘Los miserables’

El cantante y actor argentino Gerónimo Rauch debutó en Tokio como Jean Valjean en la superproducción Les Misérables: The Spectacular World Tour. El estreno, realizado en el prestigioso Tokyo Theatre Orb, lo confirmó como una de las voces más destacadas del teatro musical internacional y lo posicionó en un rol histórico: es el único artista hispano en interpretar a Valjean tanto en inglés como en español, un privilegio que también alcanzó en otro clásico, El Fantasma de la Ópera.

El desembarco en Japón llega tras el éxito de Cinema All In, el espectáculo que Rauch presentó a sala llena en el Teatro Ópera de Buenos Aires, donde repasó clásicos del cine y el teatro musical. Ese paso marcó un regreso triunfal a su país natal y sirvió como antesala de esta nueva etapa internacional. Entre quienes acompañaron al artista en su debut se encontraba su manager, Cristian Larrosa quien describió el show en Tokio como una experiencia singular: “No es solo un concierto con orquesta. La escenografía es dinámica, la orquesta se ubica en lo alto del escenario y los intérpretes actúan con la misma intensidad que en una producción teatral. Es un espectáculo que combina lo mejor de un concierto y un musical tradicional. Verdaderamente espectacular”, señaló Larrosa.

La recepción del público japonés estuvo a la altura: funciones con ovaciones de pie y largas filas de espectadores que, con la disciplina característica del país, aguardaron ordenadamente a la salida para obtener un autógrafo o una foto con Gerónimo Rauch. Una conducta que sorprende en la comparación con la efusividad del público argentino y español.

Buen momemto. En paralelo a su debut, Rauch presentó su nuevo sencillo Hurricane, acompañado de un videoclip con estética de anime japonés, dirigido por César Luis, realizador que trabajó con figuras como Luis Fonsi. La obra, realizada con apoyo de inteligencia artificial, funciona como homenaje al imaginario visual japonés y como experimento artístico que vincula música y tecnología. Rauch también lanzó la edición japonesa de su álbum Chapter One, publicada en exclusiva en Dolby Atmos. La mezcla espacial estuvo a cargo del ingeniero Luis Villa, de UNO Music Studios (Sevilla), reconocido por su trabajo con, entre otros, Pablo Alborán.

Ahora Les Miserables Arena Spectacular se dirige hacia Osaka y luego Fukuoka y Nagoya con Gerónimo como protagonista. Aunque todavía no se han anunciado oficialmente, se esperan nuevas fechas de la gira en otros países, lo que mantendrá a Rauch en el centro de la escena internacional. Con este triple acontecimiento –su debut japonés en Los Miserables, el lanzamiento de Hurricane y la edición inmersiva de Chapter One–, Gerónimo Rauch reafirma su condición de artista global, tendiendo puentes entre Argentina, España, Inglaterra y Japón, y confirmando el lugar del talento argentino en el corazón del teatro musical mundial.