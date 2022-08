Gimena Macri fue madre, y así su padre debutó como abuelo

El casamiento fue en dos tramos, civil en Villa Crespo y festejo en la quinta Los Abrojos, “el polideportivo” que pasó de ser familiar a judicial por el uso que ciertos fiscales, jueces y ciertos funcionarios de esa orga, para jugar allí al fútbol con asiduidad llamativa. Alejada de todo lo que de su padre genera un abismo entre propios y ajenos, en octubre de 2020, Gimena Macri hizo allí la fiesta de su boda con el artista plástico Pablo Siquier, con concurrencia acotada, porque eran tiempos de pandemia y de aforos limitados.

El tiempo pasó, la pandemia también, y en junio último en PERFIL se informó de su embarazo. Para esa fecha, en Gimena –artista plástica como su marido– ese estado era indisimulable y así se la vio en el desfile que hizo María Cher para esa fecha.

Disputa familiar. “Quiero comunicarles que hace cuatro horas soy abuelo; a las 5.10 de la mañana (de ayer viernes) nació Alfredo”, dijo Mauricio Macri en una entrevista a una emisora radial de Córdoba. “Es la primera vez que soy abuelo, estoy de estreno (…) Mi hija Gimena, la pintora, la segunda, fue madre. Se llama Alfredo Siquier. “Voy a ir a verlo entre hoy y mañana (por hoy sábado), porque (las visitas) ahora son más restrictivas”. La acotación futbolera no podía estar ausente en boca del político, y en esa línea agregó: “Tengo el carnet de socio de Boca, ya el papá me lo aceptó, aunque sea hincha de Estudiantes. Igual hasta los 11 los chicos se pueden cambiar, pero vamos a pelear como abuelo para resistir, que no se me vaya para Estudiantes”.

Gimena tiene 36 años; y Pablo Siquier, 59. Él es uno de los nombres que se encuentran entre los que mejor cotizan en el mercado del arte contemporáneo local. Gimena es, a su vez, la segunda hija de los tres que Mauricio Macri tuvo con su primera esposa Ivonne Bordeu; el menor es Francisco y la mayor Agustina, con un perfil apenas más alto que el de su hermano y su hermana. Esto fue por su quehacer profesional, Agustina trabajó como productora de documentales, también formó parte de las puestas de dos producciones de Cirque du Soleil –la de Soda Stereo y la de Messi–, estrenó una película, y en los primeros días de septiembre, se pone en la plataforma de Disney la serie Limbo que codirigió con Fabiana Tiscornia.