El 'Juego de Tronos' de la vida real: el épico drama de Harry, Meghan y los Windsor

El príncipe Harry, hijo menor del rey Carlos III, asistirá finalmente a la coronación de su padre, en mayo, una confirmación que era esperada con ansiedad por los organizadores de la ceremonia, aunque lo hará sin la compañía de su esposa, Meghan Markle, que se quedará en Estados Unidos junto a sus hijos.

La figura del príncipe, quinto en la línea de sucesión al trono, es motivo recurrente de polémica en Reino Unido, después de que tanto él como la duquesa renunciaran a ejercer labores propias de la familia real y denunciasen escandalosamente situaciones de acoso, discriminación y maltrato.

El príncipe Harry irá a la coronación de Carlos III, pero Meghan Markle se quedará en EEUU

Por todo esto, la vuelta del príncipe al redil real no sea gloriosa: será un simple espectador entre los 2.000 invitados que recibirá la Abadía de Westminster, no tendrá un papel en la ceremonia, no participará de la procesión de carruajes ni aparecerá en el balcón del palacio con su familia.

"Nadie se escapa de la misión brutal de demoler a la familia", había advertido el diario Daily Mirror después de que los organizadores de la coronación borraron al pelirrojo príncipe de cualquier protagonismo. Fue "el castigo por escupir todo el veneno posible", sentención el Daily Mail.

Algunos especialistas consideraron que la ausencia de Meghan es un alivio para la familia real, ya que según un reciente sondeo efectuado por YouGov, ella y Harry son aún más impopulares que el príncipe Andrés, hermano de Carlos III apartado de la monarquía tras verse involucrado en un escándalo sexual.

El hijo menor del ahora rey y de Diana de Gales vive de hecho en Estados Unidos y apenas pisa Reino Unido. En abril de 2021 asistió solo al funeral de su abuelo, el príncipe Felipe, pero volvió rápidamente a Estados Unidos.

Coronación de Carlos III: ausencia de Meghan, carruajes, invitados, joyas y todo lo que se sabe del evento

En junio de 2022, Harry y Meghan volaron a Londres para asistir a los festejos por los 70 años de reinado de Isabel II, aunque el protocolo los relegó a un lugar secundario y eliminó su presencia en el balcón real, un desaire que profundizó más la relación de la pareja con la familia.

En septiembre, los duques de Sussex viajaron nuevamente a Londres para asistir al funeral de la reina Isabel, pero cuando se pensaba que estos eventos los reconciliarían con el nuevo rey, Carlos III, y el resto de la familia, la situación solo empeoró.

Y es que desde que se mudaron a Estados Unidos, Harry y Meghan se quejaron amargamente del trato que recibieron como miembros de la familia real.

En una entrevista explosiva con la famosa presentadora de la TV estadounidense Oprah Winfrey dijeron que la casa real no quiso ayudar a Meghan cuando tenía "pensamientos suicidas" y que un miembro de la familia se preguntó de qué color sería su primer hijo, debido a que su madre es afrodescendiente.

El príncipe Jorge estará en el centro de la escena en la coronación de su abuelo Carlos III

En una controvertida serie documental titulada "Harry & Meghan" y estrenada por Netflix en diciembre, los duques relataron sus dificultades en el seno de la familia real y achacaron gran parte de su infelicidad a los ataques racistas contra la exactriz, que es mestiza, y el supuesto acoso de la prensa sensacionalista.

"Hay filtraciones, pero también hay historias inventadas", dijo Harry en el programa, en el cual alude al "sufrimiento" de "las mujeres que se casan con esta institución", en aparente referencia tanto a su esposa como a su madre, la princesa Diana. "Todo es sobre odio, todo es sobre raza", aseguró.

El último "ataque" de los duques de Sussex a la monarquía, la publicación de la autobiografía de Harry "Spare" en enero de 2022, llenó sus bolsillos pero agravó significativamente sus dramáticas relaciones con los miembros de la Casa de Windsor.

El príncipe aseguró que decidió sacar a luz sus dolencias no para "hundir" a la monarquía, sino porque consideraba que le incumbía tratar de reformarla para proteger a los hijos de Guillermo y Kate, príncipes de Gales (Jorge, de 9 años, Carlota, de 7 años, y Luis, de 4).

La Piedra del Destino (y la discordia): la legendaria roca sobre la que será coronado Carlos III

"Sé que de estos tres niños, al menos uno acabará como yo, el sustituto", afirmó. "Y eso me duele, me preocupa", añadió en la entrevista, realizada antes de la publicación del libro en California, donde vive.

"No se trata de intentar hundir a la monarquía, sino de salvarla de sí misma", aseguró Harry. "Sé que seré crucificado por muchas personas al decir esto", admitió, reiterando que, pese a todo deseaba reconciliarse con su familia.

En el libro Harry que narró una adolescencia marcada por la droga y el alcohol y detalla el deterioro de las relaciones con su padre y su hermano, el príncipe Guillermo.

Harry describió una rivalidad de por vida entre Guillermo "el heredero" y él mismo, "el repuesto", dejando al descubierto la brutal realidad de la jerarquía real. También acusó a la ahora reina Camilla de haber emprendido "una campaña dirigida al matrimonio y eventualmente a la Corona".

En Estados Unidos no tiene corona: peligra la visa del príncipe Harry tras admitir que consumió drogas

La última arremetida de Harry fue una larga conversación con un especialista sobre traumas, difundida el 4 de marzo, en la que volvió a criticar a su familia. Dijo que al haber crecido en una "familia rota", ahora intenta criar a sus hijos de forma que no les transmita sus "traumas".

"Siento una gran responsabilidad de no transmitir ningún trauma o experiencia negativa que haya tenido de niño o de adulto", dijo el príncipe. "Hay momentos en los que me descubro a mí mismo cuando debería estar asfixiándolos con ese amor, pero podría no ser así".

"A lo largo de toda mi vida, de mi juventud, me sentí ligeramente distinto del resto de mi familia", afirmó al doctor Gabor Mate durante la entrevista. "Me sentía extraño" en este entorno "y sé que mi madre sentía lo mismo", dijo en referencia a la princesa Diana.

"Estaba atrapado en este mundo, y ella era de un mundo diferente y me ayudó a salir de eso", dijo sobre Meghan, describiéndola como "un ser humano excepcional".

Poco antes, en una entrevista con la CBS, Harry acusó a Guillermo y su esposa Kate, príncipes de Gales, de no darle nunca una oportunidad a Meghan. En el libro, escribió que su hermano arremetió después de llamar a Meghan "difícil", "grosera" y "abrasiva".

Pese a la crisis familiar, los hijos de Harry y Meghan ahora son príncipe y princesa

En una entrevista publicada en el diario The Telegraph, Harry se dirigió directamente a la familia real y le pidió que se disculpara ante su esposa, "porque saben lo que hicieron". "Entonces, admítanlo y podremos pasar a otra cosa", sentenció.

Afirmando que Meghan había sido objeto de ataques racistas y amenazas de muerte en las redes sociales, Harry afirmó que no quería ver repetirse la historia de su madre, la princesa Diana, que murió en un accidente de tráfico en París en 1997 cuando era perseguida por los paparazzi.



Las claves de las memorias del príncipe Harry

El libro "Spare", repleto de detalles privados, acusaciones y reproches, fue accidentalmente puesto en venta durante unas horas el pasado jueves por una cadena de librerías española, lo que permitió procurarse un ejemplar a todos los diarios sensacionalistas británicos.

Y pese a que critica más a Guillermo, Carlos III no se siente "menos herido porque personalmente no ha sido el foco de la mayoría de la ira y frustración del libro", según un amigo del rey.

Atacado físicamente por Guillermo

Harry afirma que su hermano mayor, el príncipe Guillermo, lo atacó durante una discusión sobre su esposa Meghan. "Me agarró por el cuello, rasgó mi collar y me tiró al suelo", escribe en el libro.

"Aterricé en el plato del perro, que se rompió debajo de mi espalda, los pedazos me cortaron. Me quedé allí por un momento, aturdido, luego me puse de pie y le dije que saliera".

De hermano a "archienemigo"

Harry se refiere a Guillermo como su "amado hermano y archienemigo". "Siempre ha habido esta competencia entre nosotros, extrañamente", explicó en una entrevista con la televisión estadounidense.

"Creo que realmente juega o es interpretado por el 'heredero/repuesto' (problema)", agregó, refiriéndose a su papel real tradicionalmente disminuido en comparación con Guillermo, quien es el primero en la línea de sucesión al trono.

"Miseria"

El padre de los hermanos, el rey Carlos III, suplicó a sus hijos que dejaran de pelear en una reunión posterior al funeral de su padre, el príncipe Felipe, en abril de 2021. "Por favor, muchachos. No hagan que mis últimos años sean una miseria", les dijo, según las memorias.

Harry también describe la "reunión secreta" como más parecida a un duelo que a una reconciliación. Guillermo afirmó que no sabía por qué Harry se había exiliado en los Estados Unidos, escribió Harry, mientras su padre "me miraba con una expresión que decía 'yo tampoco'".

La reina Isabel II sufrió un "doloroso" cáncer en el último año de vida, reveló un amigo

"Broma sin gracia"

Harry revela que Carlos III solía bromear sobre si realmente era su padre. "¿Quién sabe si soy realmente el Príncipe de Gales? ¿Quién sabe si soy tu verdadero padre?", escribió en el libro.

"Se reía y se reía, aunque era una broma muy poco graciosa, dado el rumor que circulaba en ese momento de que mi verdadero padre era uno de los antiguos amantes de mamá: el comandante James Hewitt".

La madre de Harry, la princesa Diana, tuvo una aventura de cinco años con Hewitt, un ex oficial de caballería, lo que dio lugar a persistentes especulaciones de que podría ser el padre de Harry.

Al notar que Hewitt tiene un "pelo pelirrojo llameante" similar, Harry critica la afirmación como impulsada por el "sadismo" de los tabloides. "Mi madre no conoció al mayor Hewitt hasta mucho después de que yo naciera", señala.

"Heredero y repuesto"

Harry escribe en el libro sobre la alegría de su padre cuando Diana dio a luz al llamado "repuesto" en 1984.

Carlos supuestamente le dijo a su esposa que la llegada de Harry significaba que ahora le había dado un heredero y un repuesto, y que su trabajo estaba hecho.

"Sé quién eres": el día que la reina Sofía confrontó a Corinna, la amante del rey

Camilla

Harry afirma que él y Guillermo "rogaron" a su padre que no se casara con la reina consorte, Camilla Parker Bowles, con quien Carlos tuvo una relación mientras estaba casado con Diana.

El príncipe cuenta que los hermanos dijeron que no se interpondrían en el camino de la relación de Carlos con ella, pero pidieron que no se casaran.

También detalla cómo se sintió cuando conoció a Camilla por primera vez, comparándolo con tener una "inyección". "Recuerdo que me preguntaba... si sería cruel conmigo; si sería como todas las madrastras malvadas de las historias", escribe.

Drogas

En el libro Harry reconoce haber consumido cocaína en varias ocasiones cuando era adolescente y dice que estaba "dispuesto a probar casi cualquier cosa que alterara el orden preestablecido".

Pero agregó: "No fue muy divertido, y no me hizo sentir especialmente feliz como parece pasarle a otros, pero sí me hizo sentir diferente, y ese era mi principal objetivo. Sentir. Ser diferente. ."

Virginidad

En sus memorias, Harry cuenta haber perdido su virginidad en un campo detrás de un pub concurrido, con una "señora mayor" que "amaba mucho a los caballos".

Pero dice que fue un "episodio humillante" y lamentó que haya sucedido al aire libre, donde podrían haber sido vistos.

"Tu madre está contigo"

Harry recuerda haber buscado ayuda desde que se mudó a California de una mujer que "afirmó tener 'poderes'" y la capacidad de transmitir mensajes de los muertos.

El duque de Sussex no la describe como psíquica o médium, pero escribe que sintió "una energía a su alrededor" tan pronto como se conocieron.

"Tu madre está contigo… ahora mismo", le habría dicho la mujer. "Estás viviendo la vida que ella no pudo. Estás viviendo la vida que ella quería para ti", agregó.