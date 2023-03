Pese a la crisis familiar, los hijos de Harry y Meghan ahora son príncipe y princesa

Los hijos del príncipe Harry de Gran Bretaña y su esposa Meghan Markle ahora son príncipes británicos, según el reconocimiento oficial de la casa real y pese al feroz enfrentamiento que los duques de Sussex mantienen con el rey Carlos III y el resto de la familia Windsor.

Un portavoz de Harry y Meghan, la pareja más impopular del Reino Unido después de su ruptura y exilio, dijo: "Los títulos de los niños han sido un derecho de nacimiento desde que su abuelo se convirtió en monarca. Este asunto se ha resuelto hace algún tiempo en consonancia con el Palacio de Buckingham".

Desde el momento de su nacimiento, Archie y Lilibet eran oficialmente "señor" y "señora", pero ahora que son nietos del rey, tienen derecho a ser "príncipe" y "princesa".

Los duques deshauciados: Carlos III ordenó a Harry y Meghan desalojar la mansión real

La primera pista llegó el miércoles 8, cuando Harry y Meghan anunciaron que su hija "la princesa Lilibet Diana" había sido bautizada en la casa que la pareja compró en California. Horas después, el palacio de Buckingham actualizó la línea de sucesión publicada en el sitio web mencionando al "príncipe Archie de Sussex" y la "princesa Lilibet de Sussex".

El hijo mayor de la pareja, Archie Harrison Mountbatten-Windsor, nació en mayo de 2019 en el Reino Unido, poco antes de que comenzara el distanciamiento de sus padres con la familia real. La mejor, Lilibet Diana nació en junio de 2021 en California.

Aunque los dos niños se convirtieron automáticamente en príncipe y princesa cuando el padre de Harry, el rey Carlos III, ascendió al trono en septiembre de 2022, oficialmente siguieron siendo conocidos como "Master" y "Miss" (señor y señora) en el sitio web de la monarquía británica.

Un largo y agotador historial de ataques contra la familia real desde EEUU

Los títulos reales surgieron como un tema polémico después de que los duques de Sussex abandonaran la familia real, renunciaran a sus obligaciones como miembros de la monarquía y se establecieran en California a principios de 2020.

Un año después, en una entrevista televisiva con Oprah Winfrey, Meghan dijo, sin pruebas, que el Palacio de Buckingham "no quería que él (Archie) se convirtiera en príncipe" debido a su raza.

Un grave error de Meghan, criticado en el Reino Unido por los expertos, ya que la ley dinástica de 1917 establecía que solo los nietos del monarca que son hijos de un príncipe varón. Ahora que Carlos III se convirtió en rey, sus nietos Archie y Lilibet tienen derecho a utilizar los títulos de príncipe y princesa.

Desde que se mudaron a Estados Unidos, Harry y Meghan se quejaron amargamente del trato que reciben como miembros de la familia real. Le dijeron a Oprah Winfrey que la casa real no quiso ayudar a Meghan cuando tenía "pensamientos suicidas" y que un miembro de la familia se preguntó de qué color sería su primer hijo, debido a que su madre es afrodescendiente.

La hija mejor de los duques de Sussex, Lilibet Diana nació en junio de 2021 en California, donde fue bautizada esta semana. Ahora es la princesa Lilibet de Sussex.

El último "ataque" de los duques de Sussex a la monarquía, la publicación en enero de la autobiografía de Harry "Spare", llenó sus bolsillos pero empeoró significativamente sus relaciones con los miembros de la Casa de Windsor.

En el libro Harry que narra una adolescencia marcada por la droga y el alcohol y detalla el deterioro de las relaciones con su padre, el rey Carlos III, y su hermano, el príncipe Guillermo.

"Harry & Meghan": bombas y una ridícula reverencia en el documental de los duques de Sussex

Harry describe una rivalidad de por vida entre Guillermo "el heredero" y él mismo, "el repuesto", dejando al descubierto la brutal realidad de la jerarquía real. También acusó a la ahora reina Camilla de haber emprendido "una campaña dirigida al matrimonio y eventualmente a la Corona".

La última arremetida de Harry fue una larga conversación con un especialista sobre traumas, difundida el 4 de marzo, en la que volvió a criticar a su familia. Dijo que al haber crecido en una "familia rota", ahora intenta criar a sus hijos de forma que no les transmita sus "traumas".

"Siento una gran responsabilidad de no transmitir ningún trauma o experiencia negativa que haya tenido de niño o de adulto", dijo el príncipe. "Hay momentos en los que me descubro a mí mismo cuando debería estar asfixiándolos con ese amor, pero podría no ser así".

"A lo largo de toda mi vida, de mi juventud, me sentí ligeramente distinto del resto de mi familia", afirmó al doctor Gabor Mate durante la entrevista. "Me sentía extraño" en este entorno "y sé que mi madre sentía lo mismo", dijo en referencia a la princesa Diana.

"Estaba atrapado en este mundo, y ella era de un mundo diferente y me ayudó a salir de eso", dijo sobre Meghan, describiéndola como "un ser humano excepcional".

Poco antes, en una entrevista con la CBS, Harry acusó a Guillermo y su esposa Kate, príncipes de Gales, de no darle nunca una oportunidad, a Meghan. En el libro, escribió que su hermano arremetió después de llamar a Meghan "difícil", "grosera" y "abrasiva".

La coronación de Carlos III, la última oportunidad para una reconciliación

La última rama de olivo la extendió Carlos III al enviar la invitación a Harry y Meghan para que asistan a su coronación, que se celebrará el 6 de mayo. Aunque los duques dijeron que "por el momento" no anunciarían si aceptaban la invitación, algunos esperan que las fiestas propicien una reconciliación del "hijo pródigo" con la familia real.

"Va a requerir flexibilidad de todos los lados, pero se puede hacer, se puede arreglar", dijo una persona cercana al monarca en el periódico The Sunday Times. "Se necesita a Harry aquí, junto al Rey y el Príncipe de Gales, un par de otros miembros de la familia, algunos de 'su gente' en los que él confía y que siempre lo apoyaron, para que no crea que está siendo emboscado". agregó la fuente.

"Ambas partes deben levantar la mano y admitir que no hicimos todo bien, y nos equivocamos mucho, y tenemos que decirle 'entendemos el dolor por el que has pasado'. El Rey puede hacerlo ", dijo la persona. No se sabe, sin embargo, cuál es la postura del príncipe Guillermo ante los ataques de Harry, pero se dice que está "ardiendo por dentro" por la deslealtad de su hermano.

"No todos aquí se portaron bien, pero Harry tiene que poder sentarse y decir 'nosotros tampoco nos portamos bien'. Eso requiere mucha flexibilidad académica, en lo que Harry no es muy bueno", agregó la fuente.

Otros especialistas creen que será realmente imposible reconciliar a Harry con Carlos III y el príncipe Guillermo, y especialmente a Meghan con su cuñada Kate. "Realmente no veo cómo" es posible una reconciliación familiar, dijo Pauline Maclaran, profesora de la Universidad Royal Holloway de Londres y autora de un libro sobre la monarquía.

"Harry ha revelado tantas cosas que obviamente son ofensivas para los miembros de su familia, detalles personales que muchas personas argumentan que no necesitaba transmitir", dijo. "Si tenía algo de empatía, o de hecho compasión, que se supone que está en la raíz de la fundación Archewell (creada por Harry y Meghan), se perdió en todo esto".

La opinión pública en Gran Bretaña está en contra Harry a raíz de la publicación del libro, en medio de la crisis del costo de vida más grave del país en una generación. Y una encuesta de YouGov publicada en The Times encontró que solo el 24% de las personas ahora tienen una visión positiva del príncipe, frente al 80% hace una década, con un 68 por ciento crítico.