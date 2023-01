Borrado de la coronación de Carlos III, el príncipe Harry ataca sin piedad a la familia real

El príncipe Harry fue eliminado de los rituales de la coronación de su padre, el rey Carlos III de Inglaterra, pese a que fue invitado a asistir junto a su esposa, Meghan Markle.

El monarca mantiene la invitación a los duques de Sussex, aunque los fragmentos de las memorias de Harry que se filtraron a la prensa esta semana erosionaron aún más la relación del joven con su familia.

La coronación de Carlos III y la reina Camilla está planeada para el sábado 6 de mayo en la abadía de Westminster, pero según reveló el diario dominical The Sunday Times, "es probable que tenga lugar en medio del continuo rencor por las memorias del duque y sus muchas revelaciones y acusaciones".

Siguiendo la tradición, el príncipe Harry debía arrodillarse ante su padre en el ritual del "Homenaje", en el que participan todos los duques de la familia real, antes de tocar la corona y besarlo en la mejilla derecha, en señal de sumisión y lealtad.



En "una ruptura importante con la tradición, Carlos ha desechado el acto de los duques reales arrodillándose para 'rendir homenaje'", escribió el diario, y "Guillermo será el único de la realeza que cumplirá con la tradición".

Sin embargo, Carlos III, a pesar de optar por no realizar una coronación simplificada, habría desechado esta tradición y sólo el príncipe Guillermo -heredero al trono- realizará un acto de homenaje ante su padre, según informó el Sunday Times. "Tal como están las cosas, no hay ningún papel para Harry en la ceremonia", dijo una fuente al periódico.

La reducción de este ritual significa que tampoco participarán del homenaje al nuevo monarca el príncipe Andrés (duque de York) y los octogenarios duques de Kent y Gloucester, primos de la fallecida reina Isabel II.

El príncipe Harry y Meghan Markle pusieron en duda su asistencia a la coronación, a pesar de que la casa real dijo que estarán invitados, aunque sus amigos dicen que es probable que asistan.

El libro "Spare", repleto de detalles privados, acusaciones y reproches, fue accidentalmente puesto en venta durante unas horas el pasado jueves por una cadena de librerías española, lo que permitió procurarse un ejemplar a todos los diarios sensacionalistas británicos.

La noticia de que el príncipe Harry será eliminado del protocolo de la coronación llegó solo unos días después de que se publicaran fragmentos de su libro de memorias "Spare" ("En la sombra" en español), donde acusó a Guillermo de atacarlo físicamente durante una discusión sobre su esposa, e incluye un relato de cómo perdió su virginidad, una confesión sobre consumo de drogas y la afirmación de que mató a 25 personas mientras estuvo desplegado en Afganistán.

Este domingo, The Sunday Times mencionó a fuentes cercanas del príncipe Guillermo que afirman que está "triste" y que "arde por dentro", pero que permanece en silencio por el bien de su familia y del país.

El Telegraph cree que, pese al duro contenido del libro, Carlos III estaría dispuesto a una reconciliación como "la única vía de salir de este lío". Considera que los duques de Sussex deberían ser invitados a la coronación del rey en mayo.

"Nadie se escapa de la misión brutal de Enrique de demoler a la familia", titulaba el izquierdista Daily Mirror, mientras el derechista Daily Mail lo acusaba de "escupir todo el veneno posible".

En opinión de Richard Fitzwilliams, experto sobre la familia real, "lo peor" es "el modo en que se presenta a Guillermo". "Alguien que traicionó su confianza (...) alguien que lo agredió realmente. No es un retrato muy halagador para un futuro rey", subraya.

"Nunca habíamos visto algo así, que un miembro de la familia real ataque a la institución de forma tan pública", dijo Craig Prescott, experto constitucional de la universidad galesa de Bangor. "Si esto continúa un tiempo --ya lleva así uno o dos años--, la gente podría comenzar a preguntarse '¿deberíamos empezar a pensar en la monarquía de otro modo? ¿Es necesaria una reforma?'", agrega.

Harry afirma que él y Guillermo "rogaron" a su padre que no se casara con la actual reina consorte, Camilla Parker Bowles, con quien Carlos tuvo una relación mientras estaba casado con Diana.



Revelaciones clave de las memorias del príncipe Harry

Atacado físicamente por Guillermo

Harry afirma que su hermano mayor, el príncipe Guillermo, lo atacó durante una discusión sobre su esposa Meghan. "Me agarró por el cuello, rasgó mi collar y me tiró al suelo", escribe en el libro.

"Aterricé en el plato del perro, que se rompió debajo de mi espalda, los pedazos me cortaron. Me quedé allí por un momento, aturdido, luego me puse de pie y le dije que saliera".

De hermano a "archienemigo"

Harry se refiere a Guillermo como su "amado hermano y archienemigo". "Siempre ha habido esta competencia entre nosotros, extrañamente", explicó en una entrevista con la televisión estadounidense.

"Creo que realmente juega o es interpretado por el 'heredero/repuesto' (problema)", agregó, refiriéndose a su papel real tradicionalmente disminuido en comparación con Guillermo, quien es el primero en la línea de sucesión al trono.

"Miseria"

El padre de los hermanos, el rey Carlos III, suplicó a sus hijos que dejaran de pelear en una reunión posterior al funeral de su padre, el príncipe Felipe, en abril de 2021. "Por favor, muchachos. No hagan que mis últimos años sean una miseria", les dijo, según las memorias.

Harry también describe la "reunión secreta" como más parecida a un duelo que a una reconciliación. Guillermo afirmó que no sabía por qué Harry se había exiliado en los Estados Unidos, escribió Harry, mientras su padre "me miraba con una expresión que decía 'yo tampoco'".

"Broma sin gracia"

Harry revela que Carlos III solía bromear sobre si realmente era su padre. "¿Quién sabe si soy realmente el Príncipe de Gales? ¿Quién sabe si soy tu verdadero padre?", escribió en el libro.

"Se reía y se reía, aunque era una broma muy poco graciosa, dado el rumor que circulaba en ese momento de que mi verdadero padre era uno de los antiguos amantes de mamá: el comandante James Hewitt".

La madre de Harry, la princesa Diana, tuvo una aventura de cinco años con Hewitt, un ex oficial de caballería, lo que dio lugar a persistentes especulaciones de que podría ser el padre de Harry.

Al notar que Hewitt tiene un "pelo pelirrojo llameante" similar, Harry critica la afirmación como impulsada por el "sadismo" de los tabloides. "Mi madre no conoció al mayor Hewitt hasta mucho después de que yo naciera", señala.

"Heredero y repuesto"

Harry escribe en el libro sobre la alegría de su padre cuando Diana dio a luz al llamado "repuesto" en 1984.

Carlos supuestamente le dijo a su esposa que la llegada de Harry significaba que ahora le había dado un heredero y un repuesto, y que su trabajo estaba hecho.

Camilla

Harry afirma que él y Guillermo "rogaron" a su padre que no se casara con la reina consorte, Camilla Parker Bowles, con quien Carlos tuvo una relación mientras estaba casado con Diana.

El príncipe cuenta que los hermanos dijeron que no se interpondrían en el camino de la relación de Carlos con ella, pero pidieron que no se casaran.

También detalla cómo se sintió cuando conoció a Camilla por primera vez, comparándolo con tener una "inyección". "Recuerdo que me preguntaba... si sería cruel conmigo; si sería como todas las madrastras malvadas de las historias", escribe.

Drogas

En el libro Harry reconoce haber consumido cocaína en varias ocasiones cuando era adolescente y dice que estaba "dispuesto a probar casi cualquier cosa que alterara el orden preestablecido".

Pero agregó: "No fue muy divertido, y no me hizo sentir especialmente feliz como parece pasarle a otros, pero sí me hizo sentir diferente, y ese era mi principal objetivo. Sentir. Ser diferente. ."

Virginidad

En sus memorias, Harry cuenta haber perdido su virginidad en un campo detrás de un pub concurrido, con una "señora mayor" que "amaba mucho a los caballos".

Pero dice que fue un "episodio humillante" y lamentó que haya sucedido al aire libre, donde podrían haber sido vistos.

"Tu madre está contigo"

Harry recuerda haber buscado ayuda desde que se mudó a California de una mujer que "afirmó tener 'poderes'" y la capacidad de transmitir mensajes de los muertos.

El duque de Sussex no la describe como psíquica o médium, pero escribe que sintió "una energía a su alrededor" tan pronto como se conocieron.

"Tu madre está contigo… ahora mismo", le habría dicho la mujer. "Estás viviendo la vida que ella no pudo. Estás viviendo la vida que ella quería para ti", agregó.