Los duques desahuciados: Carlos III ordenó desalojar a Harry y Meghan de la mansión real

El rey Carlos III retiró a su hijo Harry y a su esposa Meghan Markle, ahora instalados en Estados Unidos, el uso de Frogmore Cottage, su residencia oficial en el Reino Unido, tras la publicación del polémico libro del príncipe, repleta de críticas hacia la familia real.

"Podemos confirmar que se ha pedido al duque y a la duquesa de Sussex que abandonen su residencia en Frogmore Cottage", dijo el portavoz real.

Los diarios The Sun y The Telegraph, que revelaron la información horas antes este 1 de marzo, dijeron que el Palacio de Buckingham envió "un aviso de expulsión" a la pareja. Ambos se fueron del Reino Unido en 2020 y desde entonces han multiplicado los ataques contra la familia real.

Frogmore Cottage, una residencia de cinco habitaciones situada cerca del castillo de Windsor, al oeste de Londres, fue otorgada como residencia a los duques de Sussex por la reina Isabel II en 2018 como regalo de boda.

Las costosas obras de renovación que hizo la pareja, por más de 2,4 millones de dólares, financiadas con dinero público, causaron un escándalo y el príncipe Enrique tuvo que devolver la suma.

Según The Sun, Carlos III no propuso una nueva residencia a los duques de Sussex, así que no tendrán residencia real durante sus contadas visitas al Reino Unido, una decisión que para algunos es una represalia por la publicación a principios de año del libro de memorias "En la sombra", en el que el hijo menor del monarca británico ajusta cuentas con su familia.

En el libro Harry afirmaba que su hermano Guillermo, príncipe de Gales, lo atacó físicamente y que Carlos puso sus propios intereses por encima de los de Harry y estaba celoso de Meghan Markle.

Los informes de una amistad conflictiva entre Meghan y la princesa de Gales (Kate) se confirmaron en el libro, y Harry contó cómo la princesa, embarazada en ese momento de su tercer hijo, dijo que le debía una disculpa de su esposa, quien había comentado previamente que Kate sufría de "cerebro de bebé" debido a sus "hormonas".

La duquesa dijo en una entrevista con la revista The Cut publicada el año pasado, que "solo por existir" ella y Harry estaban "trastornando la dinámica de la jerarquía" antes de que renunciaran como miembros de la Casa de Windsor en 2020, lo que implicaba dejar de ejercer actividades públicas.

Los primeros detalles en profundidad sobre su problemática relación con la familia real se revelaron en una entrevista dramática con Oprah Winfrey en 2021.

En ella, los duques de Sussex afirmaron que un miembro de la familia real hizo un comentario racista sobre su primer hijo y que la duquesa tenía pensamientos suicidas, pero sus acercamientos a la familia en busca de ayuda fueron rechazados.

A tres meses de la coronación de Carlos III y Camilla como reyes británicos, las dudas sobre la presencia de Harry y la duquesa en la ceremonia son cada vez mayores.

