El astronauta estadounidense Jim Lovell, comandante de la misión Apolo 13 que en 1970 estuvo a punto de terminar en tragedia tras una explosión en pleno vuelo, falleció a los 97 años, según informó la NASA. La agencia espacial detalló que Lovell murió el jueves en Chicago y envió sus condolencias a su familia, destacando que su vida y obra inspiraron a millones de personas a lo largo de las décadas.

Lovell, interpretado por Tom Hanks en la película Apolo 13 (1995), nunca llegó a pisar la superficie lunar, pero es considerado uno de los astronautas más emblemáticos del programa espacial estadounidense. Su trayectoria incluyó misiones históricas y momentos decisivos para la exploración del espacio.

La Nasa fue la encargada de dar el anuncio

La misión Apolo 13 fue lanzada el 11 de abril de 1970, apenas nueve meses después de que Neil Armstrong se convirtiera en el primer hombre en caminar sobre la Luna. Iba a ser el tercer alunizaje de la historia, pero un tanque de oxígeno explotó durante el viaje. El incidente quedó inmortalizado por su compañero Jack Swigert con la célebre frase: “Houston, tenemos un problema”.

Lo que siguió fue una odisea espacial seguida minuto a minuto en todo Estados Unidos. Con su liderazgo, Lovell (apodado “Smilin’ Jim”) logró guiar a su tripulación de regreso a la Tierra en una operación llena de riesgos y contratiempos. Aquella hazaña le valió reconocimiento mundial y se convirtió en un ejemplo de templanza y trabajo en equipo bajo presión extrema.

Lovell nunca llegó a pisar la superficie lunar

Además de comandar el Apolo 13, Lovell integró la misión Apolo 8 en 1968, siendo uno de los tres astronautas que orbitó la Luna por primera vez. Esa experiencia allanó el camino para el primer alunizaje y consolidó su lugar en la historia de la exploración espacial. La NASA subrayó que su carácter y valentía transformaron una posible tragedia en un hito del que se aprendieron valiosas lecciones.

La Agencia Espacial está utilizando tecnología de realidad virtual (VR) para entrenar a los astronautas que integrarán la tripulación de la misión Artemis III, prevista para 2027 y destinada a concretar el regreso del ser humano a la Luna. El laboratorio, diseñado especialmente para esta preparación, cuenta con cajas de arena, cintas de correr multidireccionales y maquetas de trajes espaciales que recrean un entorno similar al que enfrentarán los exploradores.

La simulación se centra en la región Nobile Rim 1, cerca del polo sur lunar, una de las zonas candidatas para el aterrizaje. Gracias a este escenario, los equipos de la NASA pudieron planificar con detalle las rutas de exploración y las tareas científicas que se llevarán a cabo durante la misión, anticipando los desafíos propios de un entorno extremo.

La utilización de Realidad Virtual permite un entrenamiento más realista

Uno de los ejes clave del entrenamiento es la realidad virtual, herramienta que transformó la manera en que los astronautas se preparan para las exigencias del espacio. En el Centro Espacial Johnson, en Houston, Texas, se creó un entorno que replica caminatas espaciales (actividades extravehiculares o EVA) en la superficie lunar, con un nivel de realismo que permite a los tripulantes practicar maniobras críticas.

Además, otros equipos recopilan datos sobre la salud y el rendimiento de los participantes durante las pruebas. Esta información es utilizada por los planificadores de misiones para diseñar una experiencia que maximice la eficiencia y comodidad de los astronautas, priorizando en todo momento la seguridad.

Jeff Somers, representante del laboratorio de Fisiología Humana, Rendimiento, Protección y Operaciones de la NASA, destacó que la realidad virtual es “una parte crítica” del proceso, ya que brinda a los integrantes de la tripulación “una visión general antes de embarcarse en su misión” y les permite afrontar el desafío lunar con mayor preparación y confianza.

