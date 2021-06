Isabel Allende se animó a que revelen su mundo privado en una biopic

Isabel Allende es de esas personas que no necesitan presentación. No es necesario ser un fanático de sus novelas para saber de su éxito como escritora ya que todas las librerías destacan algunos de sus textos entre los libros más populares. Y si a eso se suma una vida llena de dolores y pérdidas, no es de extrañar que se haya realizado una biopic sobre ella. Bajo el nombre de Isabel, la producción que narra la vida de la escritora chilena se puede ver desde ayer a través de Amazon Prime. Antes, HBO Max la compró para exhibirla en Estados Unidos y, de esa manera, quedó en evidencia que las plataformas de streaming quieren contar con esta historia en sus catálogos. Mientras tanto, quienes estuvieron en su creación disfrutan de las buenas críticas y el interés del público. “Este proyecto nació hace cinco años bajo mi cargo. La idea era contar biografías de mujeres chilenas, empoderadas y pioneras. E Isabel Allende estaba en ese grupo”, explicó a PERFIL la productora ejecutiva Isabel Miquel. Incluso desde las etapas más tempranas de la producción, la escritora estuvo de acuerdo con el proyecto.

En una primera instancia autorizó a su círculo íntimo a ser entrevistado para la investigación periodística. “Es una historia personal muy rica. Desde el abandono de su padre hasta el giro que da su vida con la fama internacional. Una vida marcada por el éxito, el dolor, la pasión y el deber ser”, reflexiona Miquel. Según indicaron a PERFIL, Allende no impuso condiciones a los guionistas y realizadores. “Nos dijo que a ella no le gustaría que le hablen al oído mientras escribe y no quería hacer eso. Nos dio total libertad”, comenta la productora. Allende solo les pidió que sean respetuosos con sus familiares y amigos. También con las escenas íntimas porque ella “aún estaba viva; cuando me muera pueden hacer lo que quieran”, dijo con un tono de humor que la caracteriza.

Su hijo Nicolás también participó dando testimonios, fotografías y videos de la familia. Sin embargo, dejó en claro que no fue capaz de ver la serie porque en ella se retrata la muerte de su hermana Paula, con quien tuvo una relación muy estrecha. “Es algo que no puede superar, incluso a 27 años de ese momento. Ojalá alguna vez pueda ver los capítulos”, explicó Miquel.

Incluso para Allende, las escenas que cuentan cómo su hija Paula enfermó y falleció fueron complicadas de presenciar. “Son momentos de mucho dolor y algunas partes tuve que saltearlas; no fui capaz de ver eso en la pantalla”, reveló la escritora en una entrevista reciente con El Comercio de Perú.

El amante argentino. La muerte de Paula es uno de los momentos más dolorosos y fuertes en la vida de Allende. Pero no es el único. Durante la última dictadura en Chile, ella se exilió en Venezuela y allí conoció a un músico argentino que terminó siendo su amante. “La culpa mayor es que me fui con él y abandoné a mi familia. Verlo de nuevo hizo que la culpa regrese”, reveló la propia Allende. El encargado de ponerse en la piel de ese personaje fue el actor argentino Esteban Meloni. “Fue una historia muy potente y fuerte. Ellos (Isabel y su amante) se conocieron en Caracas. Él también estaba exiliado y como tenía una banda de rock, consiguió un trabajo en un musical. Ella escribía las letras y por lo tanto tenían que trabajar juntos. Al principio se llevaron mal pero luego nació el amor”, relató Meloni a PERFIL. “Ella no habló mucho de ese hecho y cuando investigamos sobre esa persona tampoco nos dieron mucha información. ‘Fue un músico argentino cuyo nombre olvidamos’, nos dijeron”, recuerda Miquel a PERFIL. Allende habló sobre su amante argentino en entrevistas recientes y se refirió a su huida con él como un “bochorno” y una “tontería”. Sin embargo, también dijo que Meloni se parece físicamente mucho a él. “Y eso que no sabíamos cómo era. Así que lo imaginamos y resultó que acertamos con su aspecto”, relató Miquel, productora del proyecto que fue realizado por Mega Media.

Presente. Isabel Allende tiene 78 años y continúa escribiendo. Su último libro, Mujeres del alma mía, se publicó a fines de 2020. Con más de 74 millones de copias a lo largo de toda su vida, es la escritora hispana más leída del mundo. Además, sus historias fueron traducidas a más de 42 idiomas y algunas de ellas, como La casa de los espíritus, llegaron al cine. Durante la pandemia, Allende se casó nuevamente y asegura que pasar el aislamiento con Roger fue positivo. “Todo esto me agarró recién casada así que los meses de aislamiento fueron como una gran luna de miel”, aseguró en una entrevista con el medio Cooperativa de Chile.“Seguramente moriremos juntos”. La pareja vive en California, y si bien la pandemia los afectó, para ella fue una oportunidad para producir más textos. “Un creador lo que más necesita es tiempo, silencio y soledad. Así que he estado muy productiva”, reveló sobre su 2020.

El feminismo, un tema que la apasiona

Si hay algo que la escritora nunca abandonó son los derechos de las mujeres. “El feminismo es una revolución. Es una revuelta contra el patriarcado que es el sistema que ha imperado en la humanidad por siglos”, dijo Allende. Uno de sus primeros trabajos como escritora fue en una “revista para mujeres”. Tanto ella como sus compañeras lograron cambiar la industria con historias que mostraban a las mujeres más allá de la concepción patriarcal que existía en la sociedad chilena de los años 60 y 70. En la actualidad, el feminismo se consolidó en la sociedad y las nuevas generaciones continúan esa lucha. Y una de ellas es su nieta. “Es bastante extremista y hasta yo me cuido cómo le hablo (risas). Pero me pone feliz que haya renovación en esta revolución”, expresó Allende.