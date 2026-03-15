Jenna Ortega y Taylor Russell protagonizarán la nueva versión de Single White Female

Jenna Ortega y Taylor Russell cerraron un acuerdo para protagonizar Single Female, la nueva versión cinematográfica del thriller psicológico Single White Female, de 1992. La producción de Warner Bros. Pictures se encuentra en fase de desarrollo temprano y busca actualizar la premisa de la obsesión entre compañeras de departamento. El anuncio se dio a conocer tras la finalización de los compromisos de Ortega con la segunda temporada de la serie Wednesday para la plataforma Netflix.

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El estudio confirmó que la dirección estará a cargo de Christopher Landon, reconocido por su trabajo en las franquicias de Happy Death Day y Freaky. El guion fue redactado por el propio Landon a partir de la novela original de John Lutz, titulada SWF, que sirvió de base para la película que originalmente protagonizaron Bridget Fonda y Jennifer Jason Leigh. La trama se centra en una mujer que coloca un anuncio para compartir su vivienda y termina involucrada con una inquilina que comienza a copiar su identidad de forma violenta.

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El desarrollo del proyecto en Warner Bros

La incorporación de Taylor Russell se produjo luego de su participación en Bones and All, dirigida por Luca Guadagnino. Según informó el portal Deadline, la química entre ambas actrices fue un factor determinante para el inicio de la preproducción. Ortega, que también actúa como productora ejecutiva en otros proyectos, mantuvo reuniones con los ejecutivos del estudio durante el último trimestre para coordinar el calendario de filmación en Los Ángeles.

La estructura de la nueva película mantendrá el suspenso psicológico del material original, pero adaptará los conflictos a las dinámicas tecnológicas contemporáneas. El equipo de producción incluye a ejecutivos que supervisaron recientemente el éxito comercial de Beetlejuice Beetlejuice, donde Ortega también tuvo un papel central. Fuentes cercanas a la producción señalaron que el presupuesto asignado para el rodaje supera los 35 millones de dólares, destinados principalmente a la recreación de escenarios urbanos.

Detalles técnicos y el equipo de producción

El rodaje de Single Female está programado para comenzar en el segundo semestre del año, una vez que se completen las tareas de casting para los roles secundarios. La dirección de fotografía estará a cargo de un equipo que ya trabajó previamente con Landon en producciones de género slasher y suspenso. El estudio todavía no fijó una fecha de estreno definitiva, aunque se estima que el filme llegará a las salas de cine durante la temporada de otoño del próximo año calendario.

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La película original de 1992, dirigida por Barbet Schroeder, recaudó más de 84 millones de dólares en la taquilla de Estados Unidos y se convirtió en un referente de los thrillers eróticos de la década. Esta nueva versión prescindirá de ciertos elementos de aquella época para enfocarse en la profundidad de los perfiles psicológicos de los personajes principales. La distribución internacional estará bajo la responsabilidad de Warner Bros. Discovery a través de sus canales habituales en mercados globales.

La oficina de prensa de Warner Bros. indicó que los detalles adicionales sobre el resto del elenco se comunicarán mediante un parte oficial en las próximas semanas. El proyecto figura actualmente en los registros de producción de la ciudad de Los Ángeles bajo el nombre clave de "Project Roommate". La última actualización del sindicato de actores confirmó que las protagonistas ya realizaron las primeras pruebas de vestuario y lecturas de guion conjuntas en las instalaciones de Burbank.