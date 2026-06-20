Juan Ingaramo: "Siempre me siento en ebullición"

“¿Qué es la música popular? Como diría 'el filósofo contemporáneo' Chino Darín, 'si la defino la limito'; pero te diría que es aquella capaz de identificar o de generar sentimientos en cualquier tipo de oyente”, dice Juan Ingaramo en diálogo con PERFIL.

Juan Ingaramo está de gira con su sexto disco El Verdadero.

Desde los inicios de su carrera como solista, Juan Ingaramo persigue una especie de tesis sobre la canción popular. Desde De la ida, su EP debut, y Pop Nacional, su álbum debut, hasta El Verdadero, su último trabajo de estudio, la evolución de su investigación musical es parsimoniosa, pasional, dedicada. Juan se la juega. Siempre. De alguna manera, la osadía de su obra radica en siempre estar apostando por esa cosa nueva que encuentra en los márgenes del pop, sin aferrarse a fórmulas o exigencias del mercado.

¿Cómo su esencia cordobesa se expresa en forma de canción?

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En el medio de su carrera musical, su faceta actoral empezó a emerger. Y en un péndulo interesante entre pulsiones artísticas, su nuevo álbum viene a reclamar una esencia: la del músico. Recordemos que Juan estuvo protagonizando junto a Florencia Peña la versión argentina del musical Pretty Woman.

En su nuevo disco tiene featurings con Julián Kartun y con Gauchito Club.

El Verdadero es su sexto álbum de estudio y en él Ingaramo indaga en su propia identidad como artista, al tiempo que merodea formas de canción que conoce, pero a las que siempre les queda alguna arista por descubrir. Así, sus baladas se permiten la ironía y en las canciones más bailables hay lugar para la melancolía, además de featurings con Gauchito Club –en el tema 24hs–, y en Antiguo y moderno, con Julián Kartun. Todo en un cruce pertinente con el R&B, el soul, el house y el funk, rítmicas que en la producción de Mariano Otero encuentran una densidad sonora agradable y por momentos adictiva. Ingaramo ya presentó su disco en mayo en Córdoba, en Rosario y en unos días en el porteño Niceto.

El desafío de Ingaramo de convertirse en 'Richard Gere'.

—¿En qué momento de tu carrera estás?

—Siempre me siento en ebullición. Es como una especie de hambre musical que tengo y que, depende le momento, pero siempre me agarra con ganas de hacer, de encontrar un sonido, una secuencia acorde, una melodía. Agradezco tener esa necesidad de hacer, porque es la que también me mantiene vivo como músico. Y es lo que me hace sentir rico, de alguna manera, las ganas de hacer más, de seguir buscando.

—¿Cómo fue el proceso de 'El Verdadero'?

—Fue todo bastante orgánico, en el sentido de que tuvo una autonomía muy fuerte por parte de las canciones. Yo me empecé a juntar con Mariano (Otero), con la exclusiva intención de hacer canciones. No era que estábamos grabando un disco ni nada de eso, simplemente nos juntamos a hacer música. Y, de golpe, se fue juntando una cantidad de canciones que nos gustaban, y ahí descubrí un concepto. Y entendí que había una colección y un álbum.

Ingaramo: "Tocar en Buenos Aires siempre es desafiante".

—¿Y en cuanto al título?

—Dentro de ese álbum que apareció encontré una especie de sinceridad, por decirte. O una esencia que yo identificaba a, no a mis orígenes, pero hacia esa música que me representa desde siempre.

—¿Qué expectativas tenés de cara al show que darás en Buenos Aires?

—Para mí, siendo cordobés, siempre tiene un gusto especial tocar en Buenos Aires. Recuerdo las primeras veces que venía a tocar acá y bueno, tocar en la "gran ciudad", es desafiante, porque es otro público. Pero la verdad que venimos dando unos shows muy lindos, muy profundos, y eso me da la seguridad de que será una gran noche.