Triste noticia. A los 81 años, este sábado murió el reconocido periodista Roberto García. Su nombre, a lo largo de medio siglo, fue uno de los más destacados de los medios en todas sus ramas.

Como periodista político y económico, se lució los grandes diarios, hasta la TV y los medios audiovisuales actuales.

Sus columnas en el diario Perfil aportaron talento, lucidez e información de calidad.

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Las últimas columnas de Roberto García en Perfil

El juego político entre Patricia Bullrich, Javier Milei y Mauricio Macri fue el eje de la que publicó hace muy pocos días, el 31 de mayo. Bullrich corre sola, Milei la contiene y Macri la padece

Una semana antes, Roberto Garcia escribió sobre la Causa Cuadernos y los testigos clave que se retractan y y los empresarios que cambian versiones El encargado se olvidó de lo que vio (y el Gobierno, de lo que dijo)

El 17 de mayo, el tema fue el viaje de Santiago Caputo a los Estados Unidos, que reavivó las tensiones con Karina Milei y expuso su creciente influencia en la relación bilateral El “hermano americano” de Milei: lobby, poder y guerra fría en la Rosada

En la semana previa, la temática había sido la vinculación de una de las causa que involucra a Cristina Fernández de Kirchner con el caso de Manuel Adorni. "El contraste expone el peso judicial y económico de un expediente clave frente a otro de menor escala", planteaba. La causa Cuadernos y el jefe de Gabinete, en jaque

El 3 de mayo, el tema fue Patricia Bullrich: "Un video de la senadora reavivó versiones sobre su candidatura porteña y tensó la interna oficialista" Bullrich se lanza en la Ciudad y agita la interna libertaria

LT