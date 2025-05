En su segundo día de reunión, el cónclave para nombrar al sucesor de Francisco obtuvo un resultado positivo durante la cuarta votación. De esa manera, Robert Francis Prevost, de 69 años, fue electo como sumo pontífice. Bajo el nombre de León XIV, se convirtió en el primer Papa de origen estadounidense. Si bien es el primer cardenal oriundo de Washington que ocupa ese puesto, tiene una mirada muy crítica de la política migratoria del presidente Donald Trump.

Justamente, el republicano había deslizado un comentario sobre su preferencia hacia el cardenal de Nueva York, Timothy Dolan, reconocido como una figura de referencia del ala conservadora en la Iglesia, con una postura sólida en la defensa de la doctrina católica en cuestiones sociales y morales. Aunque sin nombrarlo directamente, hizo referencia a él al asegurar que el arzobispo de la ciudad de Nueva York era "muy bueno". Dolan, por su parte, había reconocido que el mandatario “se toma en serio su fe cristiana”.

Por el contrario, el perfil de Prevost es completamente opuesto al del preferido de Trump para ocupar el trono de San Pedro. Oriundo de Chicago, está alineado con las ideas de Francisco, promoviendo una Iglesia sinodal, inclusiva y comprometida con los pobres y migrantes, por lo que recibió el apoyo del bloque progresista de la Iglesia. Asimismo, en 2023, Bergoglio lo nombró prefecto del Dicasterio para los Obispos, el organismo responsable de seleccionar y nombrar a los obispos en todo el mundo, lo que le permitió ganar un lugar destacado en el núcleo de decisiones más sensibles del Vaticano.

Ya como León XIV, incluso hizo referencia a Francisco en su discurso, a quien agradeció en reiteradas oportunidades, y respaldó la lógica sinodal de la Iglesia, así como el enfoque horizontal impulsado por Bergoglio, junto con su concepto de una "Iglesia de puertas abiertas". De esa manera, se percibe una línea de continuidad con las ideas de su predecesor, lo que genera entusiasmo entre quienes aspiran a profundizar los cambios iniciados.

En ese sentido, tras la muerte de Francisco, Prevost aseguró que aún quedaba "mucho por hacer" en la transformación de la Iglesia. "No podemos parar, no podemos retroceder. Tenemos que ver cómo el Espíritu Santo quiere que la Iglesia sea hoy y mañana, porque el mundo de hoy, en el que vive la Iglesia, no es el mismo que el mundo de hace 10 o 20 años", afirmó el mes pasado a Vatican News. "El mensaje siempre es el mismo: proclamar a Jesucristo, proclamar el Evangelio, pero la manera de llegar a las personas de hoy, los jóvenes, los pobres, los políticos, es diferente", añadió.

Cuando su nombre sonaba como uno de los preferidos para ser nombrado Papa, el teólogo José Manuel Vidal, director de religiondigital, el principal portal de información religiosa en español del mundo, lo había definido como "némesis de Trump". "Es un cardenal que cotiza al alza porque reúne unas cualidades muy interesantes. Nacido en Norteamérica y de madre española, ha sido un obispo que ha vivido toda su vida pastoral en Perú y fusiona el pragmatismo americano con la pastoralidad y la cercanía de Latinoamérica. Es un buen candidato porque, además, podría ser la némesis de Trump y en este momento la Iglesia necesita eso, separarse del emperador que ha llegado a vestirse de Papa", indicó, en referenacia a la imagen con IA que el republicano creo donde aparecía como sumo pontífice.

Las críticas a las políticas migratorias de Trump

Prevost es un hombre muy discreto. Rara vez concede entrevistas y evita a toda costa el protagonismo mediático. Por ese motivo, el diario italiano La Repubblica lo llamó "el menos estadounidense de los estadounidenses" por la moderación de sus palabras.

Si bien no se pronunciaba públicamente, deslizó diversas opiniones políticas, en especial aquellas en contra de las políticas migratorias de Trump, tanto durante ambas de sus gestiones. Al respecto, en sus redes sociales, solía compartir publicacioens en contra de las deportaciones, así como críticas al vicepresidente J.D Vance.

Por ejemplo, en 2015, publicó una columna de opinión de Dolan en el Washington Post, titulada "Por qué la retórica antiinmigrante de Donald Trump es tan problemática". En el artículo, el cardenal denunciaba que el nativismo, una ideología que favorece a los nativos de un país frente a los inmigrantes, estaba presente en las propuestas del entonces candidato republicano.

"Les expliqué a mis estudiantes que el nativismo nunca desapareció por completo, sino que era una cepa virulenta y continua en la psique estadounidense, que lamentablemente probablemente volvería a aparecer. Mis estudiantes no lo aceptaron (...) Ojalá estuviera de nuevo en el aula universitaria, así podría sacar mi 'carta de Trump' para mostrarles a los estudiantes que tenía razón. ¡El nativismo está vivo, goza de buena salud y, al parecer, es popular!", escribió Dolan en 2015, en la nota que compartió Prevost.

Sumado a esto, las publicaciones más recientes del ahora Papa también estaban referidas a las políticas migratorias de Trump. Uno de ellos, publicado en America Media y titulado "La carta del Papa Francisco, el ‘ordo amoris’ de JD Vance y lo que el Evangelio nos pide a todos sobre la inmigración", hablaba sobre la misiva que Bergoglio envió a los obispos de Estados Unidos sobre la inmigración y las deportaciones masivas. "Aunque está escrita a los obispos y responde al presidente y al vicepresidente, esta carta plantea una pregunta implícita a toda la Iglesia en Estados Unidos: ¿someteremos nuestros debates políticos sobre inmigración al escrutinio del Evangelio o no?", planteaba el artículo

"En el trasfondo de esta cuestión están, por un lado, la clara enseñanza de la Iglesia y el testimonio constante de los obispos estadounidenses sobre la dignidad humana de nuestros hermanos y hermanas migrantes y, por otro lado, el hecho de que el 56% de los votantes católicos y el 60% de los votantes católicos blancos votaron por el presidente Donald J. Trump en 2024, y muchos lo hicieron debido a su posición y retórica sobre la inmigración", continuaba el texto.

Y agregaba: "Lo que el Catecismo describe como la capacidad de las autoridades políticas para «sujetar el ejercicio del derecho a la inmigración a diversas condiciones jurídicas» no significa que todas las regulaciones y limitaciones a la inmigración sean justas. En la misma frase, dicha regulación se califica como «en aras del bien común», y anteriormente en la misma sección, el Catecismo enseña que «las naciones más prósperas están obligadas, en la medida de sus posibilidades, a acoger al extranjero que busca la seguridad y los medios de vida que no puede encontrar en su país de origen» y a proteger al huésped como un derecho natural".

Otro artículo que compartió también estaba dirigido al vicepresidente: "JD Vance se equivoca: Jesús no nos pide que clasifiquemos nuestro amor por los demás", publicado en el National Catholic Reporter. La pieza surgió a raíz de los dichos del funcionario en una entrevista, donde invocó un precepto de la doctrina católica llamado "ordo amoris"para justificar la política antimigración: "Existe un concepto cristiano según el cual amas a tu familia, luego a tu prójimo, luego a tu comunidad, luego a tus conciudadanos y, después, priorizas al resto del mundo. Gran parte de la extrema izquierda ha invertido esto por completo".

Sin embargo, la nota compartida por Prevost sostenía que "el problema con esta jerarquía es que alimenta el mito de que algunas personas merecen más nuestro cuidado que otras". "Es un marco que tiene sentido en un mundo gobernado por la escasez y el miedo, donde la protección se da a expensas de otros. Pero Jesús nunca habla del amor como algo que se raciona. Habla del amor como abundancia: una mesa donde hay suficiente para todos", contraponía.

"La ideología colonial nos ha condicionado a pensar en binarios y jerarquías: quién está dentro y quién fuera, quién es primero y quién es último. Nos cuesta comprender un amor que no esté jerarquizado, que no clasifique a las personas en categorías de valor. Pero Jesús parecía estar invitándonos a un mundo completamente diferente: uno donde el amor se mueve libremente y sin jerarquía, derribando las fronteras que nos han enseñado a construir", sentenciaba.

A pesar de ello, se prevé una relación positiva entre León XIV y Estados Unidos. Washington es uno de los principales contribuyentes económicos al Vaticano y ocupa el cuarto puesto a nivel mundial en número de fieles. Sumado a esto, el propio Trump celebró la elección de un pontífice compatriota: "Felicidades al cardenal Robert Francis Prevost, que acaba de ser nombrado papa. Es un gran honor saber que es el primer papa estadounidense. Qué emoción, y qué gran honor para nuestro país. Estoy deseando conocer al papa León XIV. ¡Será un gran momento!".

Más tarde, el presidente habló brevemente con los periodistas fuera del ala oeste sobre el nuevo Papa. "Qué mayor honor puede haber. Estamos un poco sorprendidos pero muy felices", comentó. En sintonía con sus declaraciones, el jefe de la diplomacia estadounidense Marco Rubio, un católico conservador, también reaccionó a la elección del nuevo jefe de la iglesia católica: "Estados Unidos anhela profundizar su relación duradera con la Santa Sede con el primer pontífice estadounidense".

Su relación con Latinoamérica

La idea de un papa norteamericano estuvo por siglos descartada en Roma, ya fuera por la distancia (estaban tan lejos que normalmente llegaban tarde a los cónclaves) o por decisiones geopolíticas. Según el sitio especializado Crux, tener un pontífice de la primera potencia mundial hacía temer además que la CIA pudiera meter sus manos en la Iglesia.

Sin embargo, León XIV pasó solo un tercio de su vida en Estados Unidos. El resto entre Europa y América Latina. En esa línea, donde mayores raíces tiene es en Perú, al punto tal de que obtuvo la nacionalidad peruana en 2015. Llegó al país latinoamericano por primera vez como joven misionero agustino y años después partió como obispo rumbo al Vaticano.

Prevost fue uno de los cardenales más cercanos a Francisco, cuyo pontificado generó resistencias dentro de los sectores más conservadores. Pero al mismo tiempo, su sólida formación en Derecho Canónico tranquiliza en estos círculos que buscan un enfoque más centrado en la Teología.

Se unió a los agustinos en Perú en 1985 para la primera de sus misiones en el país andino. Durante más de diez años, estuvo inmerso en un entorno de pobreza y de profunda religiosidad, lo que moldeó su concepción de la Iglesia. Al regresar a Chicago en 1999, fue nombrado prior provincial de los agustinos en esa región estadounidense y posteriormente prior general de la orden en todo el mundo.

Regresó al país trasandino en 2014 cuando Francisco lo designó administrador apostólico de la diócesis de Chiclayo. En ese rol mantuvo su sello personal: un pastor humilde, cercano a la gente, con una gran capacidad para identificar líderes locales y fomentar nuevas vocaciones. Casi una década después, entró en la curia en sustitución del cardenal canadiense Marc Ouellet, que fue acusado de agredir sexualmente a una mujer y renunció por motivos de edad. Entonces, el difunto pontífice lo nombró además presidente de la comisión pontificia para América Latina.

También estuvo envuelto en la política de Lima. En 2017, tras el indulto a Alberto Fujimori, expresó que el exmandatario peruano "tendría que pedir perdón a cada una de las víctimas de su régimen si realmente se quiere avanzar hacia una reconciliación". Asimismo, en 2023, optó por extender su permanencia en el país durante las manifestaciones contra Dina Boluarte, con la intención de actuar como mediador entre los manifestantes y las autoridades.

Sus primeras palabras como Papa reflejaron además esa conexión con Latinoamérica, especialmente con la nación trasandina. No solo habló en español, además del italiano, sino que también recordó su paso por Perú en sus primeras declaraciones tras su elección, enviando un saludo a su "querida diócesis de Chiclayo".

"Se me permite también una palabra, un saludo (...) en modo particular a mi querida diócesis de Chiclayo en Perú, donde un pueblo fiel ha acompañado a su obispo, ha compartido su fe", subrayó desde el balcón de San Pedro del Vaticano. Sumado a esto, recordó a su predecesor: "¡Gracias al papa Francisco!".

