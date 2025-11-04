Luto en Hollywood: murió Diane Ladd, la reconocida actriz y madre de Laura Dern

La actriz estadounidense Diane Ladd, reconocida por sus interpretaciones en "Alice doesn't live here anymore", "Wild at heart" y "Rambling rose", falleció este lunes a los 89 años. La noticia fue confirmada por su hija, la ganadora del Oscar Laura Dern, quien informó que la muerte ocurrió en su residencia de Ojai, California.

"Mi increíble heroína y mi profundo regalo de madre falleció esta mañana conmigo a su lado", escribió Dern en un emotivo comunicado. "Fue la mejor hija, madre, abuela, actriz, artista y espíritu empático que uno podría imaginar. Tuvimos la bendición de tenerla. Ahora vuela con sus ángeles", añadió.

La actriz tenía 89 años

Nacida en Mississippi en 1935, Ladd adoptó su apellido artístico al iniciar una carrera en Hollywood que se extendió por más de seis décadas. Su versatilidad la consolidó como una intérprete capaz de encarnar a mujeres de fuerte carácter, ganándose el respeto de directores icónicos.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Murió Diane Keaton, la legendaria actriz ganadora de un Oscar por su inolvidable "Annie Hall"

Su primer crédito cinematográfico fue en el drama "The wild angels" (1966), donde compartió pantalla con Peter Fonda y Bruce Dern, actor con quien se casaría y formaría una de las familias artísticas más notables de la industria.

Ladd trabajó durante más de 60 años en la industria audiovisual

El reconocimiento internacional llegó en 1974 con "Alice doesn't live here anymore" de Martin Scorsese, en la que interpretó a Flo, papel que la consagró para obtener su primera nominación al Oscar y un premio BAFTA. El éxito de esa película derivó en la serie "Alice", por la cual Ladd ganó un Globo de Oro en 1981.

Su carrera sumó otras dos nominaciones al Oscar por "Wild at heart" (1990) de David Lynch y por "Rambling rose" (1991), de Martha Coolidge, además de tres nominaciones a los premios Emmy. En 2018, la actriz había sido diagnosticada con fibrosis pulmonar idiopática, una grave enfermedad con la que batalló en sus últimos años.

Una vida marcada por la tragedia y un vínculo único con su hija

La vida personal de Diane Ladd estuvo definida tanto por el éxito profesional como por una profunda tragedia familiar. En 1960 se casó con el actor Bruce Dern, con él tuvo dos hijas: Diane y Laura.

La desgracia golpeó a la familia cuando su hija mayor, Diane, falleció con solo 18 meses tras un accidente en una pileta. "Se golpeó la cabeza y perdió el conocimiento. Todo ocurrió en un instante. Murió, y nunca lo superás", relató Ladd a CBS News en 2023. Esta pérdida contribuyó al divorcio de la pareja en 1969.

Su último esposo, Robert Charles Hunter, falleció en julio de este mismo año.

La artista atravesó momentos complejos en su vida familiar

Ladd confesó que, tras la muerte de su primera hija, temió ser sobreprotectora con Laura. Sin embargo, optó por el camino opuesto: "Me obligué a no ser demasiado protectora... Le permití ser una pensadora libre, y eso la ayudó a convertirse en su propia persona", explicó a la revista People.

Ese vínculo se trasladó a la pantalla de forma única. Madre e hija trabajaron juntas en "Wild at heart" (donde Ladd obtuvo su segunda nominación) e hicieron historia en 1991 con "Rambling rose", película por la cual ambas fueron nominadas al Oscar: Laura como Mejor Actriz y Diane como Mejor Actriz de Reparto.

Su legado conjunto también incluye títulos como "Inland empire", también de Lynch y la serie de HBO "Enlightened".

TC/ML