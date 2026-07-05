Naomi Osaka incorporó el estilo ‘tenis couture’ porque de ese modo siente que es una artista

“Los atletas estamos en el mundo del espectáculo; competir en los Grand Slam es el único momento en que siento que soy una artista”, dijo Naomi Osaka ante las críticas que recibió en Roland Garros por su estilo “tenis couture”. Y eso sucedió en París, la capital de la moda mundial. “Yo no hablo mucho y siento que así puedo hablar a través de mi ropa. Es decir, puedo ser ‘locuaz’ con los colores, los diseños o las telas”. En la cancha Suzanne-Lenglen, ella apareció con un corset negro y una falda larga de gran volumen, que creó para ella Kevin Germanier, un diseñador suizo que tiene postula la moda sustentable y por eso, trabaja con materiales reciclados. Luego, Osaka jugó con un vestido estilo tenis –corto y sin mangas–, diseñado para ella por Nike, bordado con rayas y lentejuelas. “Creo que lo que llevé en la cancha es muy haute couture, y es un guiño a Francia y a su alta costura, que es algo que realmente amo”, dijo Osaka de su look festivo-deportivo en conferencia de prensa posterior al partido. “Creo que me veía luminosa como la torre Eiffel de noche y de hecho me preocupé un poco por los reflejos luminosos que generaba con el sol. Hasta temía un poco que el árbitro me echara de la cancha, por eso tenía dos ‘vestidos normales’ de repuesto”.

Roland Garros es bastante particular para la tenista porque fue allí cuando, en 2021, dijo que se retiraba de la alta competencia. Osaka reveló que desde la conquista de su primer Grand Slam en 2018, había atravesado “largos episodios de depresión” y que cuando tenía que hablar con los medios después de cada partido, sentía “enormes oleadas de ansiedad”.

Musas. La tenista japonesa, de 28 años, dejó en claro que sus apariciones “performáticas” en el campo de juego, fueron una estrategia pensada y no un rapto de frivolidad instagramero. Ya antes de pisar Roland Garros, Osaka sorprendió en el torneo de Australia –en el que ella se había consagrado en 2019 y 2021–con su estilo “tenis couture”, lo hizo también en el Abierto de Estados Unidos, y fuera de los courts deportivos, ella fue una de las invitadas a la Met Gala de mayo último y aceptó la consigna estilística que impuso Vogue, coanfitriona de esa mediática fiesta. “Siento que perdimos un poco la parte divertida que existe en el tenis. Siempre digo que yo crecí viendo como Serena y Venus (Williams) se convirtieron en las ‘grandes revelaciones’ del tenis femenino mundial. Y sin temor a equivocarme, puedo mirar una foto y decir de qué año es el vestuario que llevan puesto”, relató en algunas de las muchas entrevistas pospartido donde le preguntan por looks. “Sé que hay algunos niños o personas similares a mí que, con suerte, sienten lo mismo con respecto a mi vestimenta”.

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La renacida. En la previa de Wimbledon, que se disputa estos días en Reino Unido, había dudas de si Naomi Osaka iba a romper de algún modo la tradición de este torneo sobre que todos los jugadores deben vestir únicamente de color blanco. Y en su primera aparición en este Grand Slam, la tenista ingresó al césped en modo zen. Esto es, con un kimono tradicional japonés que se usa en las bodas pero reversionado con “aire couture” –dijo su diseñadora Hana Yagi–, y bautizado como “Evolving ceremony” (ceremonia derenacimiento). Y otra vez, la elección de Osaka no fue azarosa: el blanco simboliza la pureza y también un nuevo comienzo, un punto de partida para una etapa distinta. Para potenciar ese mensaje y lo hazte couture, Hana Yagi, según explicaron medios especializados británicos, deconstruyó los elementos clásicos de un kimono de ese tipo: “las mangas se ampliaron con proporciones generosas, mientras que el obi posterior se trabajó para dar un movimiento teatral al andar de Naomi Osaka; y le sumó motivos de grullas y flores de cerezo para lograr mayor luminosidad al kimono. Al video de su ingreso al campo , solo el faltaba una banda sonora para completar esa actuación.