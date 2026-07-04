Taylor Swift tiene en vilo a sus fans por su boda en Nueva York

La emoción global por la “boda real” entre Taylor Swift y la estrella de la NFL Travis Kelce alcanzó su punto máximo ayer viernes cuando el amarillista medio New York Post, publicó que la pareja ya se había el “Sí, quiero”. Es decir, antes de la fiesta que darán en el Madison Square Garden de Nueva York ,y a la que al cierre de esta edición estaban llegando los primeros invitados.

Taylor y Kelce tienen de 36 años, llevan saliendo dos años y se comprometieron en agosto de 2025. Eclipsando las celebraciones por el aniversario 250 de la independencia de Estados Unidos del 4 de julio, esta “boda del año” se está llevando a cabo en medio de una ola de calor sin precedentes, un bloqueo informativo casi total y un dispositivo de seguridad que normalmente se reserva para los jefes de Estado.

Famosos. Los amigos de la pareja llegaron a Nueva York para la celebración, que comenzó el jueves con una cena de ensayo para cien invitados en el mencionado Madison Square Garden. Alrededor de ese estadio se pusieron vallas de seguridad y se levantó una gran carpa blanca en la entrada vip para impedir que se vieran llegar los invitados. La cantante Selena Gomez, que según los informes será dama de honor, compartió una foto luciendo atuendo de noche con sus 405 millones de seguidores en Instagram. La creadora de Girls, Lena Dunham, el productor Jack Antonoff y los actores Bradley Cooper y Adam Sandler fueron fotografiados cerca del Garden, protegido por cercas y policías. Medios estadounidenses señalaron que entre las invitadas están también Zoe Kravitz, Gigi Hadid y Cara Delevingne.

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Donaciones. Durante la fiesta, los invitados tienen prohibido, según se dijo, llevar teléfonos y firmaron acuerdos de confidencialidad. Los cantantes Stevie Nicks y Tim McGraw se presentarán en la boda, y se rumorea que se sumaría Ed Sheeran. Entre todos los rumores que circulan, las Swifties –como se conoce a los fans de Taylor Swift– han acudido en masa a lugares de Nueva York mencionados en las letras de las canciones de su ídolo, incluido el Bus Stop Cafe en el West Village. Y, por su parte, el portavoz de Swift dijo que la pareja donó 26 millones de dólares a varias organizaciones benéficas estadounidenses, incluidas algunas en Nueva York y de Kansas City, ciudad a la que pertenece el Kansas City Chiefs, equipo fútbol americano donde Travis Kelce es la estrella.