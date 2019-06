Organizan una volanteada para repudiar a Darthés en Rosario

por Agustín Gallardo

Desde la campaña “Emergencia nacional en violencia contra las mujeres” convocaron ayer, en la esquina de Pellegrini y Corrientes, pleno centro de Rosario, para hacer un repudio a la presencia de de Juan Darthés, quien esta semana regresó al país tras estar seis meses en Brasil, y se refugió en un conocido country santafecino.

Nazarena Galantini, referente de la campaña, destacó la solidaridad del movimiento de mujeres ante estos casos. “Hacemos esta actividad en repudio a la llegada de Juan Darthés a Santa Fe. Queremos que sepa que no es bienvenido y que el movimiento de mujeres está en alerta, que no nos subestime. También lo hacemos para darle apoyo a Thelma (Fardin) y para que toda aquella mujer que sufra o haya sufrido violencia sepa que acá estamos, que no estamos más solas y que tiene todo un movimiento en el cual puede confiar para salir de esa situación”, dijo.

Fue así como ayer se llevó a cabo una volanteada y carteleada con eje en dos cuestiones. “Queremos acompañar a todas esas mujeres que tienen la gran valentía de animarse a hacer este tipo de denuncias y que luego reciben cuestionamientos. Este caso muestra cómo el denuciado puede con total libertad irse por seis meses, cómo Fardin tiene que estar justificando y dando explicaciones y cómo tiene que soportar que se dude de su palabra”, manifestó a PERFIL Marina Boldrini, coordinadora de la campaña por la emergencia,

El actor, denunciado por acoso y violación, regresó al país esta semana y se alojó en una propiedad de Kentucky, un barrio privado próximo a la cidad de Rosario, con lotes grandes y casas lujosas.

Según expresó ayer su abogado, Fernando Burlando, Juan Darthés vino para ponerse a derecho y cumplir con todas la diligencias pertinentes. “Pero parece que el lunes se va a presentar una nueva denuncia en su contra y yo siento que eso solo es una estrategia para impedir que él se vaya si quisiera volver a Brasil. Por eso, mi consejo como su abogado es que se vuelva a su país de nacimiento lo más pronto posible y seguir con todos los trámites desde allí, con nuestra representación legal”, expresó el letrado.

La denuncia de Fardin fue presentada el 4 de diciembre de 2018. La actriz acusó al actor de haberla violado en junio de 2009, cuando ambos formaban parte del elenco de Patito feo y se encontraban de gira por Nicaragua. El hotel Holiday Inn, donde se habían hospedado, habría sido el escenario del delito. Por entonces, Thelma tenía 16 años y Darthés, 45. El 11 de diciembre de 2018 Fardin reveló su experiencia traumática en una conferencia de prensa organizada por el colectivo Actrices Argentinas.

Ahora habrá que ver si Darthés regresa a Brasil o se presenta a la audiencia que tiene pendiente con Anita Co en otra causa.