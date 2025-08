Pamela Anderson y Liam Neeson se presentaron con familia ensamblada

“Nunca antes me había cruzado con Pamela. Recién nos conocimos en el rodaje, y nos dimos cuenta que, como actores, teníamos muy buena química”, dijo Liam Neeson en una entrevista que dio al medio especializado Entertainment Weekly. “Fue como: ‘Mirá vos, esto está bueno, pero no lo forcemos, simplemente dejemos que fluya respirar’, y eso fue lo que hicimos”.

Liam Neeson es el protagonista de La pistola desnuda, película que tuvo varias secuelas, y la que está promocionando por el mundo, él hace del hijo de Steve Martin, el actor que inició esta saga exitosa. Durante el rodaje conoció a Pamela Anderson a quien, como dijo anteriormente, no había conocido alguna vez en persona. Por entonces, mientras todavía estaban en filmación, ella se refirió a él en otra entrevista del mencionado medio de espectáculos. “Creo que en Liam (Neeson) tengo un amigo para siempre, y definitivamente tenemos una conexión muy sincera, muy cariñosa, y él es un buen tipo”, dijo la actriz. “Nuestra relación se mantuvo profesionalmente romántica durante el rodaje de La pistola... Salimos muchas veces a cenar con el elenco. Y también lo invité a él y a su asistente a cenar románticamente con mi asistente y yo”, dijo en otra entrevista.

Afectos.De ese amigo para siempre, de esa conexión sincera, pasaron al que hace unos días, ambos ya calificaron de relación amorosa. Y por ejemplo, en la presentación que en Nueva York se hizo de La pistola desnuda, aparecieron con sus respectivos hijos. Pamela con Dylan Jagger, de 29 años, y Brandon Thomas, de 27. Ambos son los hijos de la actriz y de Tommy Lee, músico y uno de los fundadores de la banda Mötley Crüe. Liam llegó con Micheál, de 30, y Daniel, de 28, ambos son hijos también de Natasha Richardson, fallecida de manera trágica en 2009, y nietos de la famosa actriz Vanessa Redgrave y del cineasta Tony Richardson.

Apoyo de amigos. Al parecer, cuando esa relación amistosa iba avanzando en algo más, Liam Neeson tuvo algún tipo de reparo o de dudas. Pero ahí aparece Andy Cohen, uno de los mejores amigos de la fallecida Natasha Richardson. En un reportaje que éste les hizo a Pamela y a Liam en Nueva York, contó cómo lo animó a avanzar en ese algo más que estaba surgiendo con la actriz. “En la fiesta del estreno de La pistola desnuda, le dije: ‘Liam, es una mujer independiente como Tash (Natasha). Le encanta cocinar, tiene sus propias ideas, y es madre de dos hijos”, le dijo Cohen. “Esta relación funciona, y Pamela Anderson es una persona formidable. De verdad que lo es; mirá por lo que ha pasado y cómo se recuperó y se redefinió como persona. “Han pasado dieciséis años de que Liam quedó viudo. Natasha (Richardson) era una amiga muy querida. Yo y todos nuestros amigos apoyamos esta relación con Pamela”, agregó Cohen en su programa.

Irish lover. Liam Neeson se casó con Natasha Richardson en 1994, y ella murió en 2009. Pero antes que ese matrimonio, este actor irlandés, tuvo un recorrido sentimental que incluyó a actrices famosas de Reino Unido y de Estados Unidos. Como pareja o como romance pasajero, se lo relacionó con Barbra Streisand, Hellen Mirren, Julia Roberts, e incluso Brooke Shields, quien en su autobiografía There was a little girl (Había una pequeña niña ) recordó que, en 1992 y sin anillo alguno, Neeson le propuso matrimonio a los tres meses de noviazgo. “Me sedujo con su acento irlandés, su poesía y su elección de un vino pinot barato”, escribió la actriz. Durante la viudez, Neeson tuvo una relación estable de un par de años, pero hasta hace un tiempo se autodefinió como un “hombre de citas permanentes”.

Apasionada. Por su parte, Pamela Anderson es una actriz con un historial de parejas que, como figura atractiva para la prensa internacional, siempre tuvieron cobertura mediática.

Ella estuvo casada cinco veces, dos de ellas con Rick Salomon. Algunos dicen que serían nueve si se cuentan las cuatro veces que en cuatro meses le dijo “Sí, quiero” a Kid Rock. Pero sin duda su matrimonio más recordado es el que Pamela Anderson tuvo con el padre de sus dos hijos, Tommy Lee. Se conocieron en un bar de Beverly Hills y a los cuatro días se casaron. hay un documental que detalla el escándalo que atravesaron por unos videos privados que se hicieron públicos. Después de eso, el listado es extenso, pero en 2022 se separó de su última pareja. Y en esta nueva etapa personal y profesional, se cruzó Liam Neeson.