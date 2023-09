Percy Hynes White fue eliminado de la segunda temporada de "Merlina" tras las acusaciones por abuso sexual

El 18 de enero pasado, una usuaria anónima de Twitter hizo públicas serias acusaciones contra Percy Hynes White. En una serie de tuits, afirmó que el actor organizaba reuniones en las que proporcionaba alcohol a mujeres con la intención de abusar de ellas. En su declaración, la denunciante detalló que durante una de estas festividades, Hynes White la agredió sexualmente, aprovechando su estado de ebriedad. La acusación recibió el respaldo de varias personas que compartieron historias similares relacionadas con el actor y utilizaron el hashtag #CancelPercy.

Ahora, una fuente cercana a su familia confirmó que el actor que da vida a Xavier Thorpe no volverá para la segunda temporada de 'Merlina', la exitosa serie de Netflix que rompió récords, según información que recoge en exclusiva Daily Mail.

Cómo comenzó la alarmante situación de Xavier Thorpe

El hilo, que ya no está disponible, generó una variedad de opiniones entre los seguidores de 'Merlina'. Algunos exigieron que el actor fuera expulsado de la serie, mientras que otros salieron en defensa de White, afirmando que las acusaciones eran infundadas.

Los padres de Hynes White, quienes también son actores y escritores, respaldaron a su hijo y negaron enérgicamente las acusaciones en su contra. En junio, el actor se defendió en una extensa publicación en Instagram, calificando la situación como una "campaña de desinformación" y enfatizando que los rumores eran completamente falsos.

Por su parte, el joven se defendió en las redes sociales: 'A principios de este año, alguien a quien nunca había conocido inició una campaña de desinformación sobre mí en línea. Debido a esto, mi familia ha sido engañada y mis amigos han recibido amenazas de muerte. Se utilizaron fotografías mías de menor de edad y ejemplos de mí actuando en personajes se presentaron como odiosos.Mi amiga Jane fue retratada falsamente como una víctima, y ​​sus intentos de dejar las cosas claras han sido ignorados. Ella me dio permiso para incluirla en este mensaje".

Continuó: 'Los rumores son falsos. No puedo aceptar que me presenten como alguien intolerante o criminalmente negligente con la seguridad de las personas. Este es el tipo de afirmaciones infundadas y dañinas que pueden generar desconfianza hacia las víctimas. Es muy angustiante saber que esta desinformación ha molestado a la gente. Estoy realmente agradecido por todos los que me apoyaron y ayudaron a compartir los hechos. El acoso a mi familia, amigos y compañeros de trabajo debe terminar, por favor. Gracias por tomarse el tiempo de leer esto".

La palabra de Jenna Ortega

En marzo, durante un episodio del podcast Armchair Exper, Jenna Ortega, quien interpreta al personaje principal en 'Merlina', compartió detalles sobre la agradable convivencia que tuvo con el actor mientras rodaban juntos en Rumania y compartían alojamiento. Aunque White no estará trabajando junto a Ortega en la próxima temporada, aún está pendiente el estreno de 'Winter Spring Summer or Fall', una comedia romántica que fue filmada a principios de este año en Utah, donde comparte pantalla con la protagonista.

Una fuente que reveló la noticia sobre la supuesta expulsión del actor mencionó que "Percy se recuperará" y que "las personas en la industria conocen su carácter y talento. Netflix debería avergonzarse por tratarlo de manera tan injusta". Por su parte, la plataforma de streaming informó que, debido a las huelgas en curso en Hollywood, aún no han tomado ninguna decisión con respecto al elenco de la serie en el futuro.

