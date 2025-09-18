Qué es el carcinoma de células escamosas que le diagnosticaron a Bolsonaro tras la condena por intento de golpe

El expresidente brasileño Jair Bolsonaro fue diagnosticado con un tipo temprano de cáncer de piel conocido como carcinoma de células escamosas (SCC, por su nombre en inglés, squamous cell carcinoma), tras la remoción de lesiones cutáneas en su pecho y espalda.

Este anuncio llega apenas días después de su condena histórica a 27 años de prisión por orquestar un intento de golpe de Estado para anular las elecciones de 2022, un contexto que añade capas de complejidad a su situación personal y política.

“Bienvenido al Castillo de Windsor”: la “cálida” bienvenida a Donald Trump en el Reino Unido con fotos de Jeffrey Epstein

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

El diagnóstico se produjo tras una hospitalización breve en San Pablo, donde Bolsonaro se sometió a procedimientos para extirpar lesiones sospechosas el domingo anterior. Biopsias confirmaron la presencia de SCC en dos de las lesiones removidas, clasificadas como de etapa temprana.

Los médicos, incluyendo al cirujano Claudio Birolini, indicaron que no se requiere tratamiento inmediato adicional más allá de un monitoreo clínico periódico para evaluar cualquier progresión. Bolsonaro fue dado de alta el mismo día del anuncio, y sus asesores enfatizaron que su condición es manejable, aunque recomendaron seguimiento regular.

Este no es el primer encuentro de Bolsonaro con problemas de salud; en años previos ha enfrentado cirugías por un apuñalamiento en 2018 y otras complicaciones, pero este cáncer representa un nuevo desafío en un momento de turbulencia legal.

Festejos y repudios frente a la decisión de los jueces de condenar al ex presidente

El contexto de su condena añade un matiz dramático al diagnóstico. El 11 de septiembre de 2025, un panel de cinco jueces del Supremo Tribunal Federal de Brasil condenó a Bolsonaro por cinco delitos, incluyendo participación en una organización criminal armada y tentativa de abolir el Estado democrático de derecho.

La sentencia de 27 años lo marca como el primer expresidente brasileño condenado por intentar derrocar un gobierno electo, en referencia a los eventos postelectorales de 2022 que culminaron en el asalto al Congreso en enero de 2023. Cuatro de los jueces votaron a favor de la condena, destacando su rol en conspirar para mantenerse en el poder. Aunque Bolsonaro apelará y no entrará en prisión inmediatamente, la decisión ha polarizado a Brasil, con divisiones entre sus seguidores y opositores, e incluso discusiones en el Congreso sobre una posible amnistía.

Fuentes cercanas al exmandatario sugieren que el estrés de estos procesos judiciales podría haber influido en su salud, aunque no hay evidencia médica directa que lo confirme. Bolsonaro, conocido por su retórica controvertida, ha minimizado públicamente el diagnóstico, alineándose con su imagen de resiliencia, pero analistas políticos especulan que podría usar esta noticia para ganar simpatía entre sus bases.

Qué es y cuál es el tratamiento para el cáncer que le diagnosticaron a Bolsonaro

Ampliando el diagnóstico médico, el carcinoma de células escamosas es un tipo común de cáncer no melanoma que se origina en las células escamosas, las cuales componen las capas media y externa de la piel. Generalmente no es mortal si se detecta temprano, pero puede crecer y diseminarse si no se trata, causando complicaciones graves como destrucción de tejido sano o metástasis a ganglios linfáticos u órganos distantes.

Por qué aumentó la depresión en las últimas décadas

Los síntomas incluyen protuberancias firmes de color piel, rosadas, rojas, negras o marrones; llagas planas con costra escamosa; áreas elevadas en cicatrices antiguas; parches ásperos y escamosos en los labios que evolucionan a llagas abiertas; o sores en la boca, ano o genitales. Aparece con frecuencia en áreas expuestas al sol, como cuero cabelludo, manos, orejas o labios, pero puede surgir en cualquier parte del cuerpo, incluso en pieles oscuras no expuestas.

Las causas principales involucran cambios en el ADN de las células escamosas, que provocan multiplicación descontrolada e invasión de tejido sano. La mayoría de estos cambios son inducidos por radiación ultravioleta (UV) del sol, lámparas de bronceado o camas solares.

Este anuncio llega apenas días después de su condena histórica a 27 años de prisión

Otros factores incluyen sistemas inmunes debilitados, como en pacientes con leucemia, linfoma o medicamentos inmunosupresores postrasplante. Los factores de riesgo abarcan piel clara que se quema fácilmente, exposición excesiva al sol, uso de camas de bronceado, historial de quemaduras solares (especialmente en la infancia), lesiones precancerosas como queratosis actínica o enfermedad de Bowen, cáncer de piel previo, desórdenes genéticos raros como xeroderma pigmentosum, infección por virus del papiloma humano (VPH), y cicatrices o heridas crónicas.

El diagnóstico típicamente implica una biopsia de la lesión sospechosa, y se clasifica en etapas: Etapa 0 (carcinoma in situ, confinado a la epidermis); Etapa I (tumor ≤2 cm); Etapa II (>2 cm pero ≤4 cm); Etapa III (mayor tamaño o diseminación a ganglios linfáticos locales); y Etapa IV (metástasis avanzada a huesos, médula ósea u órganos distantes como pulmones). En el caso de Bolsonaro, se trata de una etapa temprana, lo que mejora el pronóstico.

Alarmantes cifras de obesidad infantil: especialistas advierten por el sedentarismo y los problemas de salud

Los tratamientos varían por etapa. Para cánceres localizados (como el de Bolsonaro), opciones incluyen excisión simple, cirugía de Mohs (extirpación capa por capa con examen microscópico), radioterapia, criocirugía (congelación), curetaje y electrodesecación (raspado y quema), terapia fotodinámica, quimioterapia tópica (ej. fluorouracilo), cirugía láser o ensayos clínicos. Para casos metastásicos o no resecables, se usan inhibidores de puntos de control inmunitario como cemiplimab o pembrolizumab, junto con radioterapia o ensayos. El riesgo de recurrencia es mayor en los primeros cinco años postratamiento, por lo que se recomiendan chequeos regulares. El pronóstico es excelente para etapas tempranas, con tasas de curación altas si no hay metástasis.

La prevención temprana es clave y accesible. Evitar la exposición solar entre las 10 y las 15, usar protector solar de amplio espectro con SPF 30 o superior (reaplicar cada dos horas, o más si se suda o nada), vestir ropa protectora (tejidos oscuros y apretados, sombreros de ala ancha, gafas con bloqueo UV), rechazar camas de bronceado, y realizar autoexámenes regulares de la piel para detectar cambios en lunares, protuberancias o llagas persistentes (que no sanan en dos meses).

Cambios en el estilo de vida, como evitar quemaduras solares desde la infancia y chequeos dermatológicos anuales, especialmente para personas de alto riesgo, pueden reducir significativamente la incidencia. Instituciones como el National Cancer Institute enfatizan que la detección temprana salva vidas, convirtiendo un potencial peligro en una condición manejable.

BGD/ML