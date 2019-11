por Ernesto Ise

“Quiero presentarles a una persona especial”, dijo Lula da Silva ante la mulitud autoconvocada para seguir su salida de la cárcel de Curitiba. Y esa persona que estaba a su lado y que lo abrazaba por momentos, y sobre todo, sonreía todo el tiempo, era Rosângela da Silva, más conocida como Janja o JanjaLula en Twitter. “He logrado la proeza de, aun estando en prisión, tener novia, enamorarme y que ella acepte casarse conmigo”, dijo y con un beso ante el público selló el pedido de boda con ella.

Hay boda. Rosângela da Silva (de apellido coincidente) tiene 41 años, es socióloga, trabaja en la empresa estatal de Itaipu Binacional y vive en Curitiba, ciudad donde se encontraba la prisión donde Lula estuvo detenido 580 días. En Brasil la conocen como Janja y es miembro del Partido de los Trabajadores, el mismo de Lula por cierto.

En el frenesí informativo que generó la noticia política internacional más importante del viernes último, también hubo espacio para hacer foco en el pedido formal y masivo de casamiento que hizo Lula a su novia. Lo que no será igual de masivo, según informó el propio ex presidente de Brasil, será la unión propiamente dicha. La intención por ahora es que la ceremonia sea íntima, es decir, para familiares y amigos; a más tardar en diciembre próximo, y dos de los padrinos serán Chico Buarque y Cristiano Zanin, uno de los abogados a cargo de su defensa. Y el lugar será en São Bernardo do Campo (San Pablo), ciudad en la que inició su carrera como sindicalista. Y también donde ayer hizo su primer acto político.

Con el anillo puesto. Lula ya usa anillo de compromiso en la mano derecha, que le regaló Rosângela el día que, según él explicó en un reportaje a la revista Epoca, ella le preguntó si la relación era seria.

Mientras estuvo detenido, ella seguía atenta las visitas que él recibía. Ellos se veían una hora todos los jueves después de la visita de los familiares de él. Lo que no tuvieron fue derecho a “visita conyugal”. Fuera de esto, ella era muy activa en redes sociales y su tuit del 7 de noviembre último “Amanhã eu vou te buscar! Me espera!!” (Mañana te voy a buscar! Esperame!) anticipó la salida del día siguiente.

Lula enviudó en 2017 de Marisa, con quien tuvo tres hijos: Fábio, Sandro y Luis, y adoptó a Marcos (hijo de Marisa). También tiene a Lurian, hija de una relación suya anterior. “Salgo de aquí a los 74 años con un corazón en el que solo hay espacio para el amor, el amor va a vencer en este país”, dijo enamorado.