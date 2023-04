Sarah Ferguson quería ir a la coronación de Carlos III pero no fue invitada

Sarah Ferguson no fue invitada a la coronación de su ex cuñado el rey Carlos III, lo que significa que tendrá que ver el evento por televisión.

A pesar de que la duquesa de York, apodada 'Fergie', sigue viviendo en la mansión de Royal Lodge en Windsor con su exmarido, el príncipe Andrés, no se espera que asista a la coronación en la Abadía de Westminster el 6 de mayo. Mientras tanto, Andrés y sus hijas Beatriz y Eugenia estarán presentes en el evento.

La información llegó un día después de que el Palacio de Buckingham anunciara que el Príncipe Harry asistirá al evento y se informó que su esposa, Meghan Markle permanecerá en California con sus hijos, Archie y Lilibet.

Según uno de los amigos de Sarah, quien habló con The Independent aseguró: "Ella ha sido un gran apoyo para Carlos y Camilla y no quiere que esto se convierta en algo sobre ella".

"Todo el día se trata del nuevo rey y el éxito de su reinado, pero ella siempre ha defendido a la familia real y la reina [Isabel II], sin duda, hubiera querido que ella estuviera allí", sostuvo la fuente a dicho medio.

Sarah Ferguson estaría fuera de los invitados a la coronación de Carlos III.

Sus funciones dentro de la casa real son inexistentes al estar divorciada del príncipe Andrés, y oficialmente no existirían razones de peso para justificar su presencia entre los 2000 invitados.

"Había que establecer una línea para ella, al menos en ocasiones tan formales. El espacio es limitado y había que tomar decisiones duras", reveló un informante cercano a la institución al The Sun.

Aunque Sarah asistió al funeral de la reina Isabel II en septiembre pasado, no formó parte de los 30 invitados al funeral del príncipe Felipe en abril de 2021. Además, En la boda del príncipe Guillermo y Kate en 2011, la duquesa de York no recibió una invitación y en su lugar dijo que se fue de vacaciones a Tailandia.

Siete años más tarde asistió a la boda de Harry y Meghan en la Capilla de San Jorge en Windsor.

Los Duques de York.

Sarah Ferguson: un rol "difícil de entender" en la familia real

En los últimos meses, la Duquesa de York experimentó un renacimiento. Fue invitada a unirse al rey Carlos y otros miembros de la realeza en Sandringham en Navidad y se le encomendó el cuidado de los corgis de la difunta reina.

Era conocido que la difunta reina tenía un aprecio especial por ella y solían pasar tiempo juntas, incluso dando paseos por Windsor Park. "La Reina era especialmente considerada con ella y Carlos fue muy generoso al pedirle que se uniera a las celebraciones navideñas. Pero el hecho es que Andrés y Fergie se separaron hace más de 30 años. No puede esperar que vaya a estar en la lista de invitados", agrega la fuente que charlo con The Sun.

Sarah Ferguson sobre Carlos III: "Conozco tanto al rey como a la reina consorte desde que era niña"

A pesar de no haber sido invitada, en una entrevista con Glamour (sin saber que no estaba invitada), Sarah afirmó que no le importaba si no asistía a la coronación y sugirió que crearía un salón de té con banderines y pasteles para celebrar la coronación, ya que considera que es lo mejor de ser británico en este tipo de eventos.

Sin embargo, en ese mismo hilo de entrevistas para promocionar su libro, la Duquesa de York habló de su relación con su majestad. "Conozco tanto al rey como a la reina Consorte desde que era niña", aseguró.

Con ánimos de mantener la relación, la autora no dudó en halagar el trabajo de Carlos III: "Creo que si miras el historial del rey en áreas como el medioambiente, donde se adelantó décadas a su tiempo, y la Fundación del Príncipe, está claro qué hombre extraordinario es y cuán afortunados somos de tenerlo en el trono".

"También admiro la forma en que la reina consorte ha trabajado incansablemente en áreas como la alfabetización y la violencia doméstica", cerró.

JCCL / ds