El rey británico Carlos III está feliz de que su hijo menor, el príncipe Harry, asista a su coronación, pero el enfrentamiento del duque de Sussex con su familia en los últimos tres años fue tan grave y doloroso que los miembros de la Casa de Windsor, felices de la ausencia de Meghan Markle, van a hacer todo lo posible por evitar cruzar palabras con él.

Después de delicadas negociaciones, el Palacio de Buckingham dijo que el duque estará en Londres el próximo 6 de mayo, aunque sin su esposa ni sus hijos, el príncipe Archie y la princesa Lilibet, que permanecerán en su millonaria mansión de California.

Carlos III, de 74 años, será coronado por el arzobispo de Canterbury en la Abadía de Westminster, en una ceremonia en la que también recibirá la corona la reina consorte, Camilla, a quien Harry describió en sus memorias como "peligrosa".

Desde el entorno de los Sussex dijeron que el príncipe Harry entendió que la coronación "es el día más importante" en la vida de su padre y pensó que lo correcto era estar presente en Londres, a pesar de enfrentamiento con la familia real.

Ni el príncipe Guillermo ni el resto de la familia quieren hablar con Harry por miedo a que lucre con sus charlas

Pero los otros miembros de la familia, sobre todo el príncipe Guillermo y la princesa Kate, aunque con la posible excepción de las princesas Beatriz y Eugenia, primas de Harry, no tienen interés en hablar con él más allá de los saludos.

"Los miembros de la realeza ya no tolerarán tener conversaciones a solas con Harry porque creen que existe un riesgo demasiado grande de que una versión injusta de los hechos se filtre a las mejores amigas de CBS de Meghan, Oprah Winfrey o Gayle King", dijo un cronista.

Según The Daily Mail si bien Guillermo nunca habría impedido que su hermano asistiera a la coronación, no tiene planes de hablar con él. Después de las polémicas revelaciones de Harry sobre la familia en entrevistas, documentales y un libro, el príncipe de Gales decidió que no volvería a conversar a solas con su hermano.

Ni Guillermo ni su esposa Kate tuvieron contacto con Harry y Meghan y sus hijos cuando fueron al Reino Unido a mediados del año pasado. Solo unos meses después, los cuatro reaparecieron en público brevemente tras la muerte de la reina Isabel, pero no se hablaron.

Según los conocedores de la realeza, la opinión de Guillermo "no cambió, aunque nadie descarta la posibilidad, por improbable que sea, de que haya un gesto de buena voluntad para su padre".

En los últimos tres años, los Sussex acusaron a la familia real de discriminar a su hijo por su "color de piel", de no ayudar a Meghan cuando tuvo pensamientos suicidas y de filtrar informaciones e "historias inventadas" sobre ellos a la prensa sensacionalista.

Recientemente, Harry dijo en una entrevista que su familia debía disculparse perdón a él y a su esposa por el supuesto maltrato dispensado contra ellos. El duque dijo que su hermano y su cuñada Kate criticaron a Meghan llamándola "difícil", "grosera" y "tóxica".

Harry también exigió a Carlos III y a su hermano Guillermo reunirse con él antes del 6 de mayo para discutir y solucionar sus problemas: "Ellos saben lo que hicieron. Entonces, admítanlo y podremos pasar a otra cosa", dijo.

Pero los expertos dicen que Carlos está "devastado" y el príncipe de Gales "herido y enojado" por los ataques de Harry, y que ninguno quiere complacerlo con una reunión. Aunque muchos esperaban que se reconciliaran con motivo de la coronación, ya nadie tiene esperanzas de que esto suceda.

Una ausencia deseada: "Gracias a Dios que Meghan no viene"

La decisión de Meghan Markle de quedarse en California con sus hijos fue "un alivio", luego de los temores de que su presencia pudiera haber aumentado las tensiones familiares. También se creía que sería abucheada por la multitud, restando esplendor a la ceremonia.

En eso coincide el periodista Dan Wooton, quien analizó: "No tengo ninguna duda de que la ausencia de Meghan se debe, como siempre, a su enorme ego y obsesión por ser idolatrada, en lugar de tratar de darle a la familia real una semana tranquila".

Y recordó: "Después de sufrir la indignidad de ser abucheada al llegar a la Catedral de San Pablo, Meghan no podía correr ese riesgo, especialmente dado que estaba considerando llevar a sus hijos a cuestas".

Una fuente real le dijo al diario The Sun que Carlos III "está feliz de que Harry" asista a la coronación, pero que se mostró "muy decepcionado" y "desairado" por la ausencia de su nuera (a quien llevó al altar cuando se casó con Harry en 2018).

Un amigo del rey dijo, por otra parte, que "sin duda es reconfortante" para Carlos que su hijo menor "hiciera el esfuerzo" de viajar a Londres a pesar de que su "amor y paciencia habían llegado al límite en los últimos meses".

Sin embargo, la mayoría de los conocedores de la realeza coincidieron en que la ausencia de la duquesa de Sussex dejará al resto de la familia real "aliviada".

"Sinceramente, casi se puede escuchar el suspiro colectivo de alivio que emana del Palacio", escribió la periodista Sarah Vine. "Puede que tengan 99 problemas para organizar uno de los espectáculos del siglo, pero al menos la perspectiva de que la duquesa de Sussex descarrile toda la coronación con lo que las almas poco caritativas podrían considerar uno de sus dramas característicos no lo es".

Lapidaria, la columnista recordó que "la coronación debería ser sobre el rey Carlos y la reina Camilla, sobre la familia real como una institución británica muy querida, no sobre estos dos minnies quejumbrosos con sus tediosos agravios interminables y percibidos desaires".

"Si ambos hubieran podido venir con un espíritu de amor y reconciliación, hubiera sido fantástico. Pero sabes que ese no habría sido el caso", sentenció. "Dado todo lo que sucedió, es difícil ver cómo la presencia de la duquesa podría ser otra cosa que, en el mejor de los casos, una distracción, en el peor de los casos, un velo tóxico sobre todo el proceso".

"Solo ha habido una frase que emana de los palacios reales hoy, en las palabras de la difunta gran Reina: 'Gracias a Dios que Meghan no viene'", escribió el periodista Dan Wooton. "La princesa de Gales en particular está encantada de no tener que enfrentarse a su traicionera cuñada en la coronación".

La misión de los cortesanos durante la coronación: mantener aislado al príncipe Harry

Los duques de Sussex retrasaron la confirmación de su asistencia a la coronación durante semanas, que según la prensa británica protagonizaron un intenso intercambio de mensajes entre Londres y California para convencerlos de asistir o al menos, rechazar la invitación formalmente.

Este grosero retraso causó dificultades a los organizadores encargados de los complejos planes de la coronación en lo que respecta a asientos, el transporte y la seguridad de los miembros de alto rango de la Familia Real, los líderes mundiales y otros dignatarios.

Por todo ello una persona de la corte dijo que hubo una "sensación palpable de alivio" cuando Harry confirmó que viajaría a Londres.

El aislamiento al que será sometido Harry será evidente en el transcurso de la coronación: será un simple espectador entre los 2.000 invitados que recibirá la Abadía de Westminster, no tendrá un papel en la ceremonia.

En la ceremonia, oficiada por el arzobispo de Canterbury, el príncipe Guillermo será el único "señor real" en la ceremonia, y solo él se arrodillará para "rendir homenaje" al nuevo rey, antes de tocar la corona y besar la mejilla de su padre.

Este papel generalmente lo desempeñan los duques de la familia real, pero Carlos III eliminó esta costumbre medieval, absolviendo al príncipe Harry de cualquier protagonismo en la coronación.

A lo largo de la ceremonia, Harry "sin duda estará tan pétreo como lo ha estado en las últimas ocasiones en que nos ha honrado con su santa presencia; pero al menos no tendremos que aguantar todo el melodrama", analizó Sarah Vine.

El príncipe ni siquiera se molestará en ir al Palacio de Buckingham después del evento principal porque no fue invitado a participar de la "Procesión Real" de carruajes y tampoco al saludo de la familia real en el balcón de la residencia, un honor que el rey solo concedió a 15 personas.