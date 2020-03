Semana de condenas sociales y legales para Weinstein, Domingo, Matzneff y Polanski

por Agustín Jamele

Toda lucha tiene momentos que se recordarán por años. Fechas que aún con el paso del tiempo se mantendrán en la memoria colectiva de un grupo de personas o incluso de una sociedad. Y se podría decir que la semana que pasó cumplirá ese rol para todos aquellos que se manifiestan contra el abuso de poder de personas que, en este caso, integran la industria cultural.

Los hechos fueron bastantes y se dieron uno detrás del otro. El más reciente sucedió el viernes cuando el director Roman Polanski fue premiado en los César, considerados los Oscar de Francia. Si bien él no asistió, probablemente porque intuía lo que iba a pasar, no fue noticia por quedarse con el galardón sino porque varias actrices decidieron abandonar el lugar al anunciarse su premiación. “Distinguir a Polanski es escupir en la cara de todas las víctimas (N. de la R.: actualmente el director no puede ingresar a Estados Unidos, donde es investigado por violar a una menor de edad en 1977). Equivale a decir: ‘No es tan grave violar a mujeres’”, aseguró Adele Haenel, primera en irse y una de las actrices francesas que denunció ser víctima de abuso sexual en la industria. Hasta hace no mucho era impensado que se diera una situación como esta. Por lo general los acosos y abusos de hombres con poder eran ocultados o silenciados.

Efecto MeToo. Pero eso cambió en 2017 con movimientos como el Me Too (A mí también) en el que artistas de todo el mundo empezaron a juntarse para denunciar estos hechos. Y el caso que comenzó todo tuvo justamente la última semana una sentencia judicial. Se trata del productor Harvey Weinstein, que fue encontrado culpable de cometer violación en tercer grado y otros crímenes sexuales. Recién el 11 de marzo el juez de la causa dirá por cuánto tiempo estará preso el ex magnate del cine, que hoy tiene 67 años. Se calcula que serán entre 25 y 29 años y actualmente ya se encuentra en Rikers, una prisión en Nueva York donde ya no lo llaman por su apellido sino por el 3102000153, su número de recluso.

Allí Weinstein es vigilado las 24 horas porque temen que intente suicidarse. “Está bajo vigilancia constante de los guardias que lo observan a través de las cámaras. No puede tener objetos cortantes, cordones, cinta o cualquier elemento con el que pueda lastimarse”, revelaron los directivos de la cárcel.

De todas formas los juicios contra el productor aún no terminan. En esta ocasión fue juzgado por los delitos que cometió en Nueva York, pero todavía debe enfrentar aquellos que realizó en Los Angeles. Se espera que ese juicio se inicie pronto y, en caso de ser encontrado culpable nuevamente, se sumen los años a la sentencia que debe cumplir.

Más casos. Las repercusiones de las denuncias que se vienen dando hace más de dos años en la industria del cine también llegaron a otras actividades culturales. Algo similar ocurrió estos últimos días en el mundo de la música cuando el tenor Plácido Domingo tuvo que pedir disculpas por los abusos que cometió a lo largo de su carrera luego de que más de veinte mujeres develaran lo que él les había hecho. “Respeto que estas mujeres finalmente se sintieran lo suficientemente cómodas para hablar y quiero que sepan que realmente lamento el dolor que les causé. Acepto toda la responsabilidad de mis acciones”, escribió el español de 79 años en un comunicado.

Desde que admitió su responsabilidad se suspendieron todas las presentaciones que tenía en España para los próximos meses. Además, varias de sus víctimas se reunieron y planean denunciarlo en Estados Unidos por difamación.

Como los delitos de abuso prescribieron por el tiempo que pasó desde que se cometieron, las artistas piensan llevarlo a la Justicia porque aseguran que Plácido Domingo cuestionó su integridad moral durante los últimos meses. “Nadie está por encima de la ley y el acoso sexual es un abuso de poder. Quien se involucra en ese comportamiento debe rendir cuentas porque no podemos dejar que sigan como si nada hubiera ocurrido”, indicó Debra Katz, abogada de las denunciantes.

En Francia también. La industria internacional de la literatura también quedó en medio de estas repercusiones cuando se informó que en París comenzará un juicio contra el popular escritor Gabriel Matzneff, acusado de ejercer y promover la pedofilia. Durante décadas el hombre, que hoy tiene 83 años, escribió textos donde relataba cómo mantenía relaciones sexuales con menores de 16 años e incitaba a que otros también lo experimentaran.

Lejos de denunciarlo, la misma industria lo protegió y alentó al publicar sus textos y divulgarlos como “grandes obras modernas”. Sin embargo, una de las víctimas se convirtió en escritora y contó en un libro todos los abusos a los que fue sometida por Matzneff. Ese fue el inicio de una cadena de personas que se animaron a contar que también habían sido abusadas y un fiscal decidió iniciar las investigaciones.

El escritor francés pasa los días recluido en Italia y, según revelaron en ese país, ya nadie (ni siquiera aquellos que lo amparaban) responde a sus mensajes. Además se espera que a fines de este año o comienzos del próximo sea condenado y termine su vida en prisión.

El caso de un magnate de la TV llevado al cine

Otro aspecto que muestra la relevancia que están teniendo los movimientos feministas para frenar el abuso en las industrias del entretenimiento es que comenzaron a realizarse documentales y películas sobre algunos de los casos más resonantes.

Sin ir más lejos, la semana pasada en Argentina se estrenó El escándalo, film que recrea los hechos ocurridos en 2016 cuando varias mujeres de la cadena estadounidense Fox News revelaron que Roger Ailes, fundador y director de la compañía, las abusaba.

Si bien el caso en sí mismo generó decenas de repercusiones –Ailes era considerado uno de los grandes magnates de la televisión en Estados Unidos–, la película reactualizó el tema y le dio difusión en el mundo.

Megyn Kelly, interpretada por Charlize Theron en el film, fue una de las presentadoras que reveló los abusos, y junto al estreno de la película realizó un especial con otras denunciantes. “Lo que se ve en las escenas ya es doloroso, pero la verdad es que lo que nos pasó fue mucho peor. Es bueno saber que nuestra historia no se olvidará”, aseguraron allí las mujeres.