Tamara Falcó reveló que Íñigo Onieva cree que una canción de Enrique Iglesias se inspira en él

Cada jueves, "El Hormiguero" cuenta con la presencia de Tamara Falcó, Nuria Roca, Juan del Val y Cristina Pardo para participar en su clásica tertulia antes de dar por concluida la semana. Durante este debate se abordan diversos temas, a veces envueltos en cierta controversia. En esta ocasión, Tamara Falcó se destacó especialmente al confesar que su esposo, Íñigo Onieva, cree que una de las últimas canciones de Enrique Iglesias está inspirada en él.

Tamara Falcó e Íñigo Onieva: la boda de las seis cifras que enloqueció a España

La canción "Fría", una colaboración entre Enrique Iglesias y Yotuel, ha sido interpretada en varias ocasiones en el set de "El Hormiguero". Sin embargo, esta semana ha surgido una sorprendente confesión por parte de la hija de Isabel Preysler: su esposo, Íñigo Onieva, cree que la canción está inspirada en él.

Y para comprobar si lo que dice Tamara Falcó puede ser verdad, el programa puso un trozo de la canción: "baby, confía-fía-fía; solo salí por una fría-fría-fría; tus amigas te mentían-ían-ían. Yo sé que tú te habías pensado que yo era un descarado".

En ese momento, cuando el último verso llegaba a su final, Tamara Falcó dijo: "bueno, eso sí es verdad". Y es curioso que la joven de 34 años haya hablado de forma tan directa y clara acerca de la presunta deslealtad del que ahora es su marido, cometida antes de pasar por el altar.

Tamara Falcó rompió el silencio y aclaró su situación matrimonial con Íñigo Onieva

Tamara Falcó presentó en el arranque de la Semana de la Moda de Madrid su nueva colección cápsula para Pedro del Hierro en la MBFWM-Pasarela Cibeles en IFEMA. Y, como no podía ser de otra manera, la expectativa fue máxima por la reaparición pública de la Marqueza de Griñon tras los rumores de crisis con Íñigo Onieva.

Mostrando una vez más su profesionalidad y desplegando su encanto ante las cámaras tras estallar hace unos días en 'El Hormiguero' contra la prensa, la hija de Isabel Preysler respondió a todas y cada una de las preguntas, dejando claro que de crisis en su matrimonio nada de nada. Buena prueba de ello es que confesó su deseo de quedar embarazada.

Este jueves, en una entrevista con Europa Press, compartió detalles sobre su nueva colección de moda. Con entusiasmo, expresó: "Espero que les guste, la colección está inspirada en parte en mi luna de miel. Estuvimos en África, así que verán una influencia sahariana, y luego en Polinesia, que es algo diferente, ¿no? Más relajado, con un toque asiático." Cuando se le preguntó si había colaborado con su esposo en el proceso de diseño, respondió afirmativamente, agregando: "Sí, claro, pero me encanta depender de mis equipos en proyectos laborales. Después le comento a él, a mi madre, a mi hermana, pero me gusta trabajar con mis equipos."

En cuanto a la ausencia de Íñigo en el evento, explicó: "No, hoy quería ser la protagonista." Al hablar sobre San Valentín, reveló: "Era complicado, porque ayer también era miércoles de ceniza y tuvimos que coordinarlo todo, pero me regaló una cena romántica." En cuanto a su relación, aseguró: "Por ahora todo bien. No presto mucha atención a los rumores. Después será que estoy embarazada y así. Estoy acostumbrada a los medios desde pequeña."

Cuando se le preguntó sobre su deseo de ser madre, respondió: "Sí, pero si se da bien, si no, consolidando el matrimonio." Sin embargo, sobre los rumores que circulan sobre su residencia, Tamara aclaró: "No es cierto que duerma más allí. Voy por cosas, a mi clase de gimnasia. Pero duermo en mi casa." Y sobre su relación matrimonial, destacó: "Sí, es importante" tener cada uno su espacio.

Además, desmintió los rumores de problemas con sus vecinos: "No, no hay problemas. Al contrario, hay una niña que me escribió una carta de amor."

Finalmente, al ser consultada sobre su mayor sueño, expresó: "Formar una familia." Y cerró: "Siempre pienso que lo mejor está por venir. Estoy bien, no me quejo."