Tim Burton y Monica Bellucci se separaron: el fin de una relación que nació en una premiación

La pareja de estrellas formada por el director estadounidense Tim Burton y la actriz italiana Monica Bellucci anunciaron su separación el viernes en un comunicado: "Con mucho respeto y profundo cariño mutuo, Monica Bellucci y Tim Burton decidieron separarse", afirmaron las dos estrellas.

El director de "El joven manos de tijera" y de "La leyenda del jinete sin cabeza", y la actriz de "Misión Cleopatra" e "Irreversible" se conocieron en el festival Lumière en Lyon, en el este de Francia, en octubre 2022, cuando la intérprete entregó al cineasta un galardón por toda su carrera.

Burton y Bellucci iniciaron entonces una relación, que incluyó también una colaboración artística en la película "Beetlejuice Beetlejuice", presentada en la Mostra de Venecia en 2024. En esta comedia de terror, secuela de un anterior filme realizado por Burton en 1988, Bellucci encarna a Delores, una criatura maléfica con aires de Frankenstein determinada a vengarse de su exmarido Beetlejuice (Michael Keaton).

La historia entre Burton y Bellucci se remonta a 2006, cuando se conocieron durante el Festival de Cine de Cannes en Francia. En ese momento, ambos mantenían relaciones estables con otras parejas, lo que impidió cualquier desarrollo romántico.

Burton, de 67 años, estaba en una relación de larga duración con la actriz británica Helena Bonham Carter, con quien compartió su vida desde 2001 hasta 2014. Juntos, tuvieron dos hijos: Billy, nacido en 2003, y Nell, en 2007. Por su parte, Bellucci, de 60 años, estaba casada con el actor francés Vincent Cassel desde 1999, unión que concluyó en 2013 y de la cual nacieron dos hijas: Deva, en 2004, y Léonie, en 2010.

No fue hasta 2022 cuando sus caminos se cruzaron nuevamente de manera significativa. Bellucci presentó a Burton el Premio Lumière a toda una carrera en el Festival Lumière de Lyon, un evento que reavivó su conexión.

Poco después, en febrero de 2023, surgieron rumores de romance tras la publicación de fotografías en la revista Paris Match, donde se les vio caminando del brazo en Madrid, España. Bellucci, en una entrevista con el medio, se mostró reservada al respecto, declarando: "Estoy con Tim. No con Tim Burton el director, sino con Tim, una persona a la que amo".

La relación se hizo oficial en junio de 2023, cuando Bellucci confirmó el romance en una entrevista con Elle France. "Estoy contenta de haber conocido al hombre, en primer lugar", expresó la actriz.

"Es uno de esos encuentros que rara vez ocurren en la vida... Lo conozco, lo amo, y ahora voy a conocer al director; comienza otra aventura". Esta declaración no solo revelaba su afecto personal, sino también una admiración por la obra de Burton, destacando cómo sus películas exploran temas de oscuridad y redención que resonaban con ella.

En octubre de 2023, la pareja hizo su debut en la alfombra roja durante el estreno de la película Diabolik Chi Sei? en el Festival de Cine de Roma, consolidando su estatus como una de las uniones más intrigantes de Hollywood.

A lo largo de su relación, mantuvieron un perfil bajo, evitando excesiva exposición mediática. Sin embargo, su colaboración profesional en 2024 marcó un hito: Burton dirigió a Bellucci en Beetlejuice Beetlejuice, secuela de su clásico de 1988, donde ella interpretó a la villana Delores. Bellucci elogió esta experiencia, afirmando en una entrevista con Paris Match en junio de 2024: "Amo a Tim, tengo un gran respeto por Tim Burton".

Durante su tiempo juntos, se les vio en varios eventos públicos, como el Festival Internacional de Cine de Marrakech en noviembre de 2024 y el Festival de Cine de Giffoni en julio de 2025, donde fueron captados en gestos afectuosos, como besos en la mejilla. En honor al 60º cumpleaños de Bellucci, Burton la fotografió para la portada de la edición de octubre de 2024 de la revista Vogue italiana, un gesto que subrayaba su conexión creativa y personal.

