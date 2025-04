YouTube fue la cantera de jóvenes que hoy elaboran y lideran productos televisivos

La traducción más literal de YouTube sería ‘Vos Televisión’ o, aprovechando esa posibilidad del inglés de verbalizar cualquier sustantivo, podría decirse “Vos televisás”. Ese es el inicio: la idea de que un usuario pudiera subir sus propios videos contenía un cambio de paradigma que se iría imponiendo poco a poco y que pondría en crisis a una de las industrias que parecían más férreas: la televisión.

YouTube cumplió veinte años el 23 de abril. Estrictamente, la efeméride es que ese día, pero de de 2005, un muchacho llamado Jawed Karim, cofundador de YouTube, subió un video de 19 segundos titulado Me at the Zoo; en el plano está él y detrás hay unos elefantes. Algo que en apariencia es totalmente intrascendente es el embrión de una nueva manera de relacionarse con la información y el entretenimiento, con lo que es la primera de una serie de piezas de culto que forjaron los cimientos de esta soberanía creativa de toda persona del mundo que tuviera internet.

Así nació. De ese archivo compartido surgieron los demás: los Lip Sync, Ronaldinho haciendo rebotar la pelota en el travesaño, charlas TED, el video de un hombre demostrando la evolución del baile a través de las décadas y todo tipo de videos. Inicialmente, la creatividad venció a las ganas de relacionarse, ya que en un comienzo YouTube era una red social que propiciaba y alentaba a conocer gente. Pero, en ese momento específico de la historia, la gente necesitaba otra cosa, y decidió darle a la red los insumos para convertirse en lo que se convirtió: la nueva televisión.

Ayer y hoy. La lógica “transmitite a vos mismo” tuvo impacto en Argentina. Tierra de creadores natos, el surgimiento de youtubers fue inmediato. Cualquier nominación, recorte o selección de la realidad, más con un mundo tan heterogéneo y atomizado como es YouTube, sería injusto. Por eso, a la hora de trazar genealogías, la palabra de referentes y pioneros argentinos puede servir de verdadera guía.

En el canal (de YouTube) Blender, Marito Baracus –un precursor argentino– habló con Fio Sargenti y Damián Kuc –creador de Historias innecesarias– sobre su carrera y rescató el trabajo de dos canales precursores, que trabajaban incluso desde antes de la existencia de YouTube, transmitiendo desde sus computadoras: Los 3Cabiados y Alejandro Szykula, el creador de Alejo y Valentina. Ambos canales trabajaron formas de humor negro, con momentos indecorosos, que hacían reír por su desfachatez aguda. Alejo y Valentina conoció un tiempo de gloria entre la juventud, transmitido por la página web LoCoARTS, y luego fue comprado por MTV Latinoamérica. En 2017 Alejandro Szykula realizó tres cortos animados nuevos de Alejo y Valentina para YouTube, en los que se cuenta que los protagonistas estuvieron en la Luna. En cuanto a Los 3Cabiados, cultivaban la broma telefónica, apuntando a un registro grotesco, con picos de estrés en conversaciones hilarantes, que podían disparar para cualquier lado. Marito Baracus, uno de los creadores argentinos que YouTube destacó este aniversario, armó un contenido que plantea un viraje hacia el absurdo, conectando con una juventud propensa al delirio. El cuadrante podría completarse con El Bananero, cuyas parodias de películas como Harry Potter, Spiderman o Rambo le valieron un lugar en el panteón de YouTube. Al igual que Baracus, fue recuperado en los últimos años por una generación más joven.

Sello nacional.Los contenidos que se pueden encontrar en la YouTube son amplios. Es sabido que el consumo responde a nichos de audiencias, y es casi sintomático del amplio espectro de preferencias de la sociedad. Nada que no se vea en otras redes sociales. En ese sentido, es interesante ver cómo las categorías en Argentina están cubiertas en relación con determinadas clasificaciones que, en un pasado reciente, se encontraban en la televisión. Por ejemplo, Paulina Cocina es la evolución o adaptacion al formato YouTube de los programas de cocina. Socióloga devenida en creadora carismática, capaz de sintetizar recetas y ayudar a usuarios argentinos y de Hispanoamérica a cocinar, tiene, por jemplo, 4,37 millones de suscriptores y es una de las referentes indiscutidas cuando se piensa el concepto de youtuber. ¿Por qué? La explicación es sencilla: logró conectar con las multitudes con un lenguaje sencillo y una originalidad destacable a la hora de presentar variantes entre sus contenidos, mezcla espontaneidad con un contenido que se nota está planificado, al tiempo que propone formas humorísticas. Más allá de Paulina Cocina, una pionera en YouTube fue Malena Pichot, quien en 2008, con su primer video de Loca de mierda, no solo se volvió viral sino que, como destacó YouTube en un comunicado, abrió camino al humor feminista en internet. Y la carrera de Pichot trascendió la plataforma.

Infinito. Si se pretendiera completar la lista, deberían estar los nombres de Damián Kuc, Martín Cirio y Te lo resumo, como parte del presente virtuoso de la plataforma. Con números impresionantes de visualizaciones y de suscriptores, el trabajo de estos youtubers tiene bastante que ver con la interacción de los usuarios con los videos. El álter ego de Cirio, La Faraona, tiene una comunidad potente que acompaña cada transmisión en vivo, de la que se desprenden recortes que dan la vuelta al mundo. Su presencia en Twitch se lleva obviamente mucha de su audiencia, que directamente lo ve en vivo. Cirio está posicionado en séptimo lugar a nivel mundial.

Damián Kuc, quien siempre recuerda el aporte profesional que le dio Paulina Cocina, hizo de Historias innecesarias un archivo periodístico renovado que es de consulta permanente. Por su parte, Te lo resumo así nomás –de Jorge Pinarello– sintetiza películas y series con aparente desparpajo, pero con el guion totalmente cuidado y una edición impecable.

Todo esto se da en un contexto que tiene a YouTube como el segundo sitio web más visitado del mundo, después de Google Search.