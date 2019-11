Desde el suplemento Mundo PyME dialogamos con Haiek para conocer más de cerca la iniciativa y compartir la experiencia de hacer posible emprendimientos exitosos, sustentables y exportables. “En Nauta producimos cervezas de autor para un público aventurero”, señaló su impulsor, al tiempo que se anima a pensar la expansión de la marca a las grandes ciudades de Latinoamérica. “Hoy más que nunca, creo que las condiciones están dadas para pensar cualquier negocio como internacional desde el día uno”, resaltó.

¿Cuándo y cómo nace Nauta?

Estaba viendo Breaking Bad por el año 2012. Hay un capítulo que Hank se despierta en la mitad de la noche pensando escuchar disparos, agarra su arma y empieza a recorrer su casa. Cuando llega al garage, se da cuenta que la causante del ruido fue la cerveza que él mismo había embotellado días atrás. Las botellas al estar sobrecarbonatadas, habían explotado, problema que nos pasó a nosotros en repetidas ocasiones. La escena dura no más de 30 segundos, pero fue mi primera incursión en el mundo del “Home Brewing”. Inmediatamente, entré a Taringa y busque cómo hacer cerveza en casa.

Con mis primos Federico y Alejandro compartimos dos pasiones, mares y cerveza artesanal. Nauta Brewing surge como conjunción de ambas en el verano del 2014, cuando nos dimos cuenta que estábamos cocinando más cerveza de la que podíamos tomar.

¿Cómo describirías la actividad que desarrollan?

En Nauta producimos cervezas de autor para un público aventurero. Nuestro caballito de batalla es la IPA Índico, inspirada en los grandes navegantes de siglos anteriores que visitaron las lejanas tierras de nuestro hermoso sur.

¿Cómo se vinculan con el cliente y cómo han incorporado la tecnología para facilitar esta comunicación?

En uno de mis viajes conocí el concepto de Gypsy Brewing, liderado por Mickeller, una de las mejores cervezas del mundo si pueden probar su Christmas Beer. En pocas palabras, uno utiliza la capacidad ociosa de otras fábricas con más tecnología y mejores procesos para fabricar sus recetas y envasarlas bajo su marca. El principal beneficio que este modelo brinda es la posibilidad de especializarse en los eslabones de la cadena productiva más cercanos al consumidor, apoyándose en partners para los anteriores. Me fascinó la idea, y desde ese momento es que interpreto los negocios de esa manera: el cliente debe estar en el centro y el desafío como emprendedor es mejorar su experiencia un poquito todos los días.

En otras industrias, este mismo modelo se conoce con el nombre de “Asset Light”. Por casualidad -o no-, años después de cofundar Nauta Brewing terminé replicando el mismo modelo en otra de las industrias de mayor antigüedad: la industria inmobiliaria. En The Everywhere Office, mi última empresa, utilizamos espacios de trabajo ociosos y los transformamos en oficinas compartidas bajo términos flexibles para equipos en rápido crecimiento.

¿Cuál es el principal desafío que atraviesan hoy y cuáles son los objetivos a futuro?

Creo que la mayor lección fue identificar nuestras fortalezas y encontrar a los partners apropiados que puedan complementar nuestras debilidades. El principal desafío, compartido por ambas empresas, es mantener una estructura ágil y flexible y no dejar de escuchar al mercado.

Hoy más que nunca, creo que las condiciones están dadas para pensar cualquier negocio como internacional desde el día uno. Con emprendedores de alto vuelo y nuevos jugadores internacionales pisando fuerte, Latinoamérica es una región con muchísimo potencial. Por lo tanto, nuestro objetivo es claro: estar presente en las principales ciudades latinoamericanas.

TAMBIÉN OFICINAS TEMPORARIAS

Años después de cofundar Nauta Brewing, Haiek incursionó en otra de las industrias de mayor antigüedad: la industria inmobiliaria. En The Everywhere Office, su última empresa, utilizan espacios de trabajo ociosos y los transforman en oficinas compartidas bajo términos flexibles para empresas en rápido crecimiento.

