El 50% de los trabajadores en Argentina tuvo problemas mentales

Una encuesta elaborada por Bumeran reveló que el 51% de los trabajadores encuestados por la compañía en la Argentina reporta haber tenido algún diagnóstico de salud mental a lo largo de su vida laboral.

¿Cuáles son los principales trastornos mencionados? la ansiedad generalizada (37%), el trastorno de ansiedad social (16%), el trastorno depresivo mayor (11%) y el trastorno de estrés postraumático (7%).

La investigación, denominada “El desafío invisible: salud mental en el trabajo”, se basó en la voz de más de 4.800 personas con experiencia laboral. En Argentina participaron 1.257 trabajadores, lo que permitió detectar patrones de exclusión, estigma, burnout y el impacto de las políticas empresariales en la salud emocional.

Uno de los hallazgos más relevantes es la ausencia de acompañamiento por parte de las organizaciones. El 64% de los argentinos asegura que en su empresa no existen políticas de salud mental, el 32% dice no saberlo y apenas el 4% confirma que sí hay iniciativas.

El estudio también muestra que el 78% de los trabajadores declara que su organización no ofrece programas de bienestar. Entre quienes sí acceden a algún tipo de beneficio, los más mencionados son capacitaciones sobre salud mental (8%), gimnasios (6%), líneas telefónicas de apoyo (6%), equipos de psicólogos (5%) y talleres de coaching (4%).

Los diagnósticos generan sentimientos negativos en gran parte de los trabajadores. En el país, el 50% manifestó haber sentido tristeza al recibir un diagnóstico de salud mental, el 46% miedo, el 19% indiferencia, el 20% otro tipo de emociones y el 14% shock. Apenas el 6% dijo haberse sentido tranquilo y solo el 1% aliviado.

Además, el 65% de los argentinos considera que tener un diagnóstico de salud mental es un estigma social. Esta percepción explica por qué la mayoría decide no compartir su situación.