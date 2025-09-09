¿En qué momento del día es más eficiente realizar actividad física?

Un estudio realizado por la Universidad de Florida señala que las personas que sostienen rutinas constantes de entrenamiento y realizan ejercicio por la mañana desarrollan una mejor condición cardiorrespiratoria.

¿En qué se traduce la mejora? en una mayor eficiencia al caminar y en una salud más robusta a largo plazo, asociada con un envejecimiento saludable.

Según los investigadores, quienes concentran su pico de actividad física en las primeras horas del día alcanzan mejoras notables en su estado físico frente a aquellos que improvisan sus horarios o entrenan posteriormente.

¿A qué se debe este efecto? este fenómeno se atribuye, en parte, a los ritmos circadianos: el sistema interno que regula funciones esenciales como la liberación de hormonas, la presión arterial, la temperatura corporal y los ciclos de sueño y vigilia.

En ese contexto, se detalla que cualquier alteración sostenida en estos ritmos puede repercutir negativamente en la salud. No solo determinan cuándo sentimos sueño o energía, también condicionan la respuesta del cuerpo al ejercicio y su capacidad de recuperación.

Además, la investigación de la Universidad de Florida remarca que la constancia, especialmente en horarios regulares, potencia los beneficios de la actividad física. Quienes entrenan cada día a la misma hora presentan mejores indicadores cardiovasculares y respiratorios. Incluso, actividades sencillas como incorporar una caminata matutina contribuyen de manera positiva al bienestar general, siempre que se mantengan como parte de una rutina.