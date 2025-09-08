¿Hasta qué edad se pronostica la esperanza de vida?

Actualmente la esperanza de vida promedio de las personas no llega a los 100 años, pero sí ha aumentado significativamente en el último siglo, llegando a unos 70-80 años en muchos países desarrollados.

Según estudios no se espera que las generaciones actuales alcancen una media de 100 años, ya que los avances en longevidad se han ralentizado. Así lo demostraron los investigadores en Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), que arrojaron que el aumento en la esperanza de vida logrado por los países ricos en la primera mitad del siglo XX se desaceleró significativamente.

Como resultado, no se espera que ninguna de las generaciones nacidas después de 1939 alcance los 100 años de edad en promedio, concluyeron los investigadores.

De 1900 a 1930, la esperanza de vida aumentó en unos cinco meses y medio para cada nueva generación.

No obstante, una persona nacida en un país rico en 1900 podía esperar vivir hasta los 62 años en promedio, pero en 1938 la esperanza de vida promedio había aumentado a 80 años. Pero entre 1939 y 2000, ese aumento se desaceleró a aproximadamente 2.5 a 3.5 meses por generación, estiman los investigadores.