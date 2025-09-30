martes 30 de septiembre de 2025
REPERFILAR
SALUD

Alertan por los casos de muerte súbita

En la Argentina se producen alrededor de 40.000 casos anuales de muerte súbita, lo que equivale a un episodio cada 1.000 habitantes. Más del 70% ocurre fuera del ámbito hospitalario, principalmente en hogares, lugares de trabajo, clubes y espacios públicos.

Alertan por los casos de muerte súbita.
Alertan por los casos de muerte súbita. | REPERFILAR

En la Argentina se producen alrededor de 40.000 casos anuales de muerte súbita, lo que equivale a un episodio cada 1.000 habitantes. Más del 70% ocurre fuera del ámbito hospitalario, principalmente en hogares, lugares de trabajo, clubes y espacios públicos.

Especialistas remarcan que actuar a tiempo es clave: la muerte cerebral comienza entre los 4 y 6 minutos después de un paro cardíaco y por cada minuto de demora en iniciar las maniobras de RCP, se reduce un 10% la posibilidad de sobrevida.

La Ley 27.159 obliga a que espacios con gran concurrencia, como gimnasios, estadios, estaciones y medios de transporte, cuenten con desfibriladores externos automáticos (DEA).

Esto no les gusta a los autoritarios
El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad.
Hoy más que nunca Suscribite

Las principales causas en adultos son enfermedades coronarias y factores de riesgo no controlados como tabaquismo, hipertensión, diabetes y obesidad. En personas jóvenes, predominan las anomalías congénitas.

Por ello, los especialistas aconsejan realizar controles médicos periódicos, mantener hábitos saludables y practicar actividad física para reducir riesgos.

Es muy importante reconocer los síntomas de alarma —dolor en el pecho, falta de aire, mareos, pérdida de conciencia, palpitaciones o sudoración excesiva— y activar de inmediato la cadena de la vida es fundamental. Aprender RCP y conocer el uso del DEA son herramientas simples que pueden salvar miles de vidas cada año en Argentina.

También te puede interesar
En esta Nota