Alertan que solo 10 de cada 100 chicos completan la secundaria.

Un nuevo informe de Argentinos por Educación reveló que solo 10 de cada 100 chicos logran completar la secundaria en tiempo y forma, una cifra alarmante que refleja la crisis educativa en el país.

A lo largo de los últimos cinco años, la situación ha empeorado, pasando de 16 de cada 100 estudiantes en el último año de secundaria durante la pandemia a solo 10 en la actualidad.

No obstante, provincias como Chaco presentan cifras preocupantes, con apenas 3 de cada 100 alumnos que completan la secundaria a tiempo. El informe también señala que existen jurisdicciones con mejores resultados, aunque siguen siendo insuficientes.

Por su parte, provincias como Tierra del Fuego y Córdoba tienen un rendimiento similar al promedio nacional, con 13 de cada 100.

El informe subraya que el 90% de los estudiantes no logran finalizar su trayectoria escolar de manera adecuada.

Este análisis incluye a los estudiantes que deberían haber llegado al último año de secundaria en 2024, y muchos de ellos ya han terminado, aunque no siempre con los conocimientos requeridos.

Comparando la situación de Argentina con otros países de la región, alertaron que Argentina, en términos educativos, quedó muy atrasada incluso frente a naciones como Uruguay y Chile, que presentan mejores resultados a pesar de ser similares en ingresos medios. El país es más cercano a Honduras y El Salvador en estadísticas académicas.